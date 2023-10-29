كل ما تحتاج معرفته عن أرباح ونمو فيس بوك خلال 2023

MENAFN - Youm7) اعتادت Meta Platforms ، الشركة الأم في وادي السيليكون والتي تضم مواقع التواصل الاجتماعي Facebook وInstagram وThreads، وتطبيق المراسلة WhatsApp، والمزيد، إصدار أرباحها ربع السنوية، حيث يلعب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة مارك زوكربيرج دورًا رائدًا في هذه الدعوات للكشف عن حالة Meta الاقتصادية لمساهميها، وذلك بحسب موقع "بيزنيس انسايدر".فيما يلي تفاصيل لأرباح Meta الأخيرة: أرباح ميتا الربع الثالث 2023

للربع الثالث على التوالي، تجاوزت أرباح ميتا تقديرات المحللين للإيرادات والأرباح، حيث كان هذا الارتفاع مدفوعًا بالانتعاش المستمر في أعمال الإعلانات في Meta بعد التباطؤ الحاد طوال عام 2022، كما حققت توجيهات Meta بشأن نفقاتها لعامي 2023 و 2024 نجاحًا كبيرًا بالنسبة للمستثمرين، حيث أشارت إلى أنها تستطيع موازنة تكلفة "عام الكفاءة" الخاص بها. قطع الجهود بينما تواصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي.

وقالت المديرة المالية لشركة ميتا "سوزان لي"، إن الشركة شهدت إنفاقًا إعلانيًا "أقل" حتى الآن في الربع الرابع، بالتزامن مع الحرب بين إسرائيل وحماس، وحذرت لي من أن عام 2024 سيكون متقلبًا من حيث الاقتصاد الأوسع، والشركة معرضة لذلك باعتبارها عملاقًا إعلانيًا.وفي العام المقبل، ستقوم الشركة بتعيين معظم الموظفين في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الدخل، والميتافيرس، ومختبرات الواقع، واحتياجات الامتثال التنظيمي، وتقول "لي" إن معظم عمليات التوظيف المدرجة في ميزانية عام 2023 ستتم في عام 2024. التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي

قال زوكربيرج إن الذكاء الاصطناعي سيكون أحد أكبر مجالات الاستثمار في الشركة، وتتسابق Meta للتنافس في سباق التسلح للذكاء الاصطناعي مع Google وMicrosoft، وقامت الشركة بسلسلة من التخفيضات، بما في ذلك تسريح العمال وتقليص المساحات المكتبية والامتيازات، منذ أعلن زوكربيرج "عام الكفاءة" في وقت سابق من هذا العام.

وفي تقرير أرباح الربع الثالث الإيجابي بشكل عام، أشارت شركة Meta إلى أنها تخوض حاليًا معركة مع لجنة التجارة الفيدرالية، وتقول ميتا إن لجنة التجارة الفيدرالية "تسعى إلى تعديل أمر الموافقة الحالي لدينا بشكل كبير وفرض قيود إضافية على قدرتنا على العمل".ودخلت الشركة في مرسوم موافقة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في عام 2020 ووافقت على دفع غرامة مدنية بقيمة 5 مليارات دولار تتعلق بالتهم التي تم توجيهها لأول مرة في عام 2012 بشأن خصوصية المستخدم وبياناته.وفي وقت سابق من هذا العام، قالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إنها تريد من شركة Meta توسيع نطاق حماية الخصوصية للمستخدمين القاصرين لمنتجات الواقع الافتراضي الخاصة بها مع الحد من استخدام الشركة لتقنية التعرف على الوجه. أرباح ميتا الربع الثاني 2023

تفوقت أرباح Meta على تقديرات الخبراء في الربع الثاني من العام، مدفوعة إلى حد كبير بارتداد إيرادات الإعلانات وإجراءات خفض التكاليف خلال ما أطلق عليه زوكربيرج "عام الكفاءة"، وفي السابق، انخفضت عائدات الإعلانات بعد أن أدت تحديثات الخصوصية لنظام Apple iOS إلى زيادة صعوبة تتبع المستخدمين لأغراض إعلانية، لكن إيرادات إعلانات Meta آخذة في الارتفاع مرة أخرى.

كانت عمليات التسريح الجماعي للعمال في ميتا واحدة من أقوى الأدوات التي استخدمتها المنظمة لخفض التكاليف، فقد فقد حوالي 24% من الموظفين وظائفهم منذ عام 2022،لكن تمت إعادة توظيف بعض هؤلاء العمال منذ ذلك الحين. نمو مستخدمي فيس بوك

وفي مكالمة الأرباح، أشار زوكربيرج أيضًا إلى الإطلاق الأخير لمنصة Threads على غرار Twitter، والتي كسبت 100 مليون مستخدم في الأيام الخمسة الأولى من تشغيلها، شهدت المواضيع تراجعًا لاحقًا في المستخدم.

وعبر جميع المنصات، أبلغت Meta عن 3.88 مليار مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من يونيو 2023 – بزيادة قدرها 6٪ على أساس سنوي، كما شهد فيسبوك أيضًا زيادة بنسبة 7% في الوقت الذي يقضيه مستخدموه على المنصة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في ملف الأخبار.كما ارتفعت إيرادات Meta إلى 32 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة قدرها 11٪ عن نفس الفترة من عام 2022.ما هي أرباح Meta في الربع الأول من عام 2023؟

ذكرت مكالمة الأرباح السابقة لشركة Meta، في أبريل 2023، أخبارًا جيدة مماثلة، حيث تغلب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي على توقعات المحللين لينمو الإيرادات بنسبة 3٪ على أساس سنوي، وأرجع زوكربيرج الفضل إلى جهود الذكاء الاصطناعي التي تبذلها شركة Meta في منافستها TikTok، Reels، في جزء من النمو، وقال إن المستخدمين أمضوا وقتاً أطول بنحو 24% على Instagram، منصة Reels الرئيسية، منذ إطلاق منتج الذكاء الاصطناعي.

كما التزم أيضًا بمواصلة الحد من إنفاق الشركة من خلال إبطاء التوظيف وتحديد الأولويات بشكل صارم، من بين جهود أخرى.تاريخ أرباح ميتا

كان أوائل عام 2023 فترة رائعة لشركة Meta بعد ستة أرباع متتالية من الخسائر، ففي فبراير من عام 2023، تفوقت الشركة بشكل كبير على مجموعة FAANG، التي تضم Meta وAmazon وApple وNetflix والشركة الأم لجوجل Alphabet - سجل سهم Meta مكاسب بنسبة 23% خلال فترة أسبوع واحد، مقارنة بـ 6.3% لـ FAANG. كان الأداء المتفوق هو الأفضل على الإطلاق.

وفي مكالمة أرباح الربع الرابع في فبراير 2023، أعلنت Meta أيضًا عن عمليات إعادة شراء للأسهم بقيمة 40 مليار دولار.