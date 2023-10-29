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علماء يطورون طريقة جديدة لإنشاء خلايا شمسية فعالة من الجيل التالى

10/29/2023 11:24:36 PM
(MENAFN- Youm7) تعد الخلايا الشمسية من الجيل التالي أرخص وأكثر استدامة في الإنتاج من الخلايا الشمسية السيليكونية التقليدية، ولكن لا تزال هناك عقبات أمام جعل الأجهزة متينة بما يكفي لتحمل ظروف العالم الحقيقي، ويمكن لتقنية جديدة طورها فريق من العلماء الدوليين تبسيط عملية تطوير خلايا البيروفسكايت الشمسية الفعالة والمستقرة، والتي سُميت بهذا الاسم نسبة إلى بنيتها البلورية الفريدة التي تتفوق في امتصاص الضوء المرئي.



ووفقًا لما ذكره موقع "phys"، أعلن العلماء، بما في ذلك نيلسون دزاد، من جامعة ولاية بنسلفانيا، في مجلة Nature Energy عن طريقتهم الجديدة لإنشاء خلايا شمسية أكثر متانة من البيروفسكايت والتي لا تزال تحقق كفاءة عالية تصل إلى 21.59٪ من تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء.



تعد البيروفسكايت تكنولوجيا شمسية واعدة لأنه يمكن تصنيع الخلايا في درجة حرارة الغرفة باستخدام طاقة أقل من مواد السيليكون التقليدية، مما يجعلها ميسورة التكلفة وأكثر استدامة في الإنتاج، وفقًا لما ذكره دزاد، الأستاذ المساعد في هندسة الطاقة والمعادن في جامعة جون وويلي ليون.



ومع ذلك، فإن المرشحات الرئيسية المستخدمة في صنع هذه الأجهزة، وهي هاليدات المعادن العضوية وغير العضوية الهجينة، تحتوي على مكونات عضوية معرضة للرطوبة والأكسجين والحرارة، والتعرض لظروف العالم الحقيقي يمكن أن يؤدي إلى تدهور سريع في الأداء.



وتتضمن أحد الحلول التحول بدلاً من ذلك إلى مواد البيروفسكايت غير العضوية مثل يوديد الرصاص السيزيوم، الذي يتمتع بخصائص كهربائية جيدة وتحمل فائق للعوامل البيئية.
















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