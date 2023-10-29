كيفية تشغيل Chatgpt على ساعة Apple Watch الذكية.. خطوة بخطوة

MENAFN - Youm7) أحدث روبوت المحادثة ChatGPT من OpenAI ثورة في صناعة التكنولوجيا، والآن يمكنك أن تطلب منه الأشياء بشكل صحيح على Apple Watch، وذلك بفضل تطبيق جديد يسمى Petey، وفقًا لموقع macrumors.

ويعد ChatGPT هو نموذج لغة من الجيل التالي يفهم ويولد استجابة شبيهة بالإنسان لإدخال اللغة الطبيعية، ويتم تدريب برنامج الدردشة الآلي على مجموعة كبيرة من النصوص المجمعة من الإنترنت، حتى يتمكن من الإجابة على مجموعة واسعة من الأسئلة وإنشاء استجابات متماسكة للعديد من أنواع المطالبات المختلفة.

ما يفعله تطبيق Petey هو أنه يسمح لك بالاستعلام عن روبوت الدردشة الخاص بـ OpenAI إما عن طريق كتابة الأسئلة في Apple Watch أو استخدام إدخال الصوت إلى النص، علاوة على ذلك، فهي تجربة محادثة، لذا يمكنك الاستمرار في التفاعل مع برنامج الدردشة الآلي في سياق الاستعلامات التي طرحتها عليه بالفعل.

يأتي Petey مع تعقيد وجه الساعة الذي يجعل من السهل جدًا الوصول إليه دون الحاجة إلى التنقل في تطبيقاتك لفتحه، وهذا يجعله بديلاً مفيدًا لطرح الأسئلة على

Siri، والذي يقوم تسع مرات من أصل عشرة بإرجاع سلسلة من نتائج الويب التي يتم إرسالها إلى جهاز iPhone الخاص بك على أي حال.

كان يُسمى سابقًا watchGPT (تم إسقاط الاسم بسبب مشكلات تتعلق بالعلامة التجارية) وتم تطويره بواسطة Hidde van de Ploeg، ويبلغ سعر Petey حاليًا 4.99 دولارًا وهو متاح على متجر التطبيقات، ويتطلب التطبيق نظام

watchOS 9 ، لذا يجب أن يعمل على Apple Watch Series 4

والموديلات الأحدث، وهو يدعم حاليًا 14 لغة مختلفة، مع إضافة المزيد من اللغات بمرور الوقت.