كيفية تشغيل Chatgpt على ساعة Apple Watch الذكية.. خطوة بخطوة

(MENAFN
- Youm7) أحدث روبوت المحادثة ChatGPT من OpenAI ثورة في صناعة التكنولوجيا، والآن يمكنك أن تطلب منه الأشياء بشكل صحيح على Apple Watch، وذلك بفضل تطبيق جديد يسمى Petey، وفقًا لموقع macrumors.
ويعد ChatGPT هو نموذج لغة من الجيل التالي يفهم ويولد استجابة شبيهة بالإنسان لإدخال اللغة الطبيعية، ويتم تدريب برنامج الدردشة الآلي على مجموعة كبيرة من النصوص المجمعة من الإنترنت، حتى يتمكن من الإجابة على مجموعة واسعة من الأسئلة وإنشاء استجابات متماسكة للعديد من أنواع المطالبات المختلفة.
ما يفعله تطبيق Petey هو أنه يسمح لك بالاستعلام عن روبوت الدردشة الخاص بـ OpenAI إما عن طريق كتابة الأسئلة في Apple Watch أو استخدام إدخال الصوت إلى النص، علاوة على ذلك، فهي تجربة محادثة، لذا يمكنك الاستمرار في التفاعل مع برنامج الدردشة الآلي في سياق الاستعلامات التي طرحتها عليه بالفعل.
يأتي Petey مع تعقيد وجه الساعة الذي يجعل من السهل جدًا الوصول إليه دون الحاجة إلى التنقل في تطبيقاتك لفتحه، وهذا يجعله بديلاً مفيدًا لطرح الأسئلة على
Siri، والذي يقوم تسع مرات من أصل عشرة بإرجاع سلسلة من نتائج الويب التي يتم إرسالها إلى جهاز iPhone الخاص بك على أي حال.
كان يُسمى سابقًا watchGPT (تم إسقاط الاسم بسبب مشكلات تتعلق بالعلامة التجارية) وتم تطويره بواسطة Hidde van de Ploeg، ويبلغ سعر Petey حاليًا 4.99 دولارًا وهو متاح على متجر التطبيقات، ويتطلب التطبيق نظام
watchOS 9 ، لذا يجب أن يعمل على Apple Watch Series 4
والموديلات الأحدث، وهو يدعم حاليًا 14 لغة مختلفة، مع إضافة المزيد من اللغات بمرور الوقت.
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