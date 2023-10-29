بنك البحرين الوطني يشارك في إطلاق المرحلة الثالثة من ((دُمت خضراء)) بتدشين ممشى الاستقلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬دعمه‭ ‬لإطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬‮«‬دُمت‭ ‬خضراء‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭. ‬وأُقيمت‭ ‬الفعالية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد،‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬للبلدية‭ ‬الجنوبية‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين،‭ ‬وإلى‭ ‬جانبهم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬الذين‭ ‬تطوعوا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬زراعة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬230‭ ‬شجرة‭ ‬في‭ ‬ممشى‭ ‬الاستقلال‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع‭.

‬وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرحت‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬قائلة‭: ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬دُمت‭ ‬خضراء‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭.‬

وتسعى‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬دُمت‭ ‬خضراء‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬خطط‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬وتقليل‭ ‬الآثار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬القطاعين‭ ‬الخاص‭ ‬والعام‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬وتشجيع‭ ‬روح‭ ‬التطوع‭ ‬للزراعة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحقيق‭ ‬التزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجاه‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الخاص‭ ‬بالعمل‭ ‬المناخي‭ ‬ودعم‭ ‬عقد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لاستعادة‭ ‬النظام‭ ‬الإيكولوجي‭ ‬2021 – 2030‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بدعم‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬دُمت‭ ‬خضراء‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تأسيسها‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ونؤكد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬الجهود‭ ‬المحلية‭ ‬والبيئية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬والمشاريع‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭. ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬برعاية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬مستقبلاً‭ ‬بغية‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬عام‭ ‬2026‮»‬‭. ‬

ويواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬البيئية،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬الراسخ‭ ‬بتبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭. ‬