بنك البحرين الوطني يشارك في إطلاق المرحلة الثالثة من ((دُمت خضراء)) بتدشين ممشى الاستقلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني ( NBB ) دعمه لإطلاق المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتشجير «دُمت خضراء» التي تم تدشينها ضمن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. وأُقيمت الفعالية يوم السبت 28 أكتوبر 2023، بحضور كل من الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني عثمان أحمد، والمدير العام للبلدية الجنوبية عيسى عبدالرحمن السيسي البوعينين، وإلى جانبهم مجموعة من موظفي بنك البحرين الوطني وعائلاتهم الذين تطوعوا للمشاركة في زراعة أكثر من 230 شجرة في ممشى الاستقلال بمنطقة الرفاع.
وتعليقاً على هذه المناسبة، صرحت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي قائلة: تم إطلاق حملة «دُمت خضراء» في عام 2021 برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وذلك بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة.
وتسعى حملة «دُمت خضراء» لدعم خطط وزارة شؤون البلديات والزراعة لزيادة الرقعة الخضراء في مملكة البحرين وحماية البيئة وتقليل الآثار الناجمة عن تغير المناخ وتعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاعين الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة وتشجيع روح التطوع للزراعة بين الشباب في المجتمع وتحقيق التزامات مملكة البحرين تجاه الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل المناخي ودعم عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي 2021 – 2030.
وتعليقاً على هذه المناسبة صرّح عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني قائلاً: «نحن فخورون بدعم حملة «دُمت خضراء» التي تم تأسيسها ضمن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بهدف زيادة الرقعة الخضراء في المملكة. ونؤكد في بنك البحرين الوطني التزامنا بدعم الجهود المحلية والبيئية التي تعزز الممارسات المستدامة والمشاريع الصديقة للبيئة. كما نتطلع قدماً إلى الاستمرار برعاية مثل هذه المبادرات مستقبلاً بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الجهود الوطنية الرامية للوصول إلى الحياد الصفري عام 2026».
ويواصل بنك البحرين الوطني عقد الشراكات مع أبرز المؤسسات من أجل دعم مختلف المبادرات البيئية، كجزء من التزام البنك الراسخ بتبني أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
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