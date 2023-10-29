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((كانو باور سليوشنز)) توقع اتفاقية استراتيجية مع ((إيه بي بي)) البحرين

10/29/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬باور‭ ‬سليوشنز،‭ ‬المزوّد‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجيّة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إيه‭ ‬بي‭ ‬بي‭ (‬ ABB ‭) ‬العالميّة،‭ ‬رائدة‭ ‬تقنيات‭ ‬الإمداد‭ ‬بالكهرباء‭ ‬والأتمتة‭. ‬وتمهد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬نقل‭ ‬ومواصلات‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬استخدام‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائيّة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتاحة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬الشحن‭ ‬والبنية‭ ‬التحتيّة‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ (‬ ABB ‭).‬

تنطوي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬على‭ ‬خطوات‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬مرافق‭ ‬شحن‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائيّة،‭ ‬وستسهم‭ ‬مكانة‭ ‬كانو‭ ‬باور‭ ‬سليوشنز‭ ‬الرائدة‭ ‬وحضورها‭ ‬الواسع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬نشر‭ ‬البنية‭ ‬التحتيّة‭ ‬للتنقل‭ ‬الكهربائي‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ (‬ ABB ‭) ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرافق‭ ‬الشحن‭. ‬وتعمل‭ ‬تقنيات‭ (‬ ABB ‭) ‬المتطوّرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشحن‭ ‬السريع‭ ‬وإمكانية‭ ‬التشغيل‭ ‬البيني،‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬شبكة‭ ‬الشحن،‭ ‬وذلك‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬عملاء‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬باور‭ ‬سليوشنز‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬التوجه‭ ‬العالمي‭ ‬نحو‭ ‬التحوّل‭ ‬لتبنّي‭ ‬وسائل‭ ‬تنقل‭ ‬رفيقة‭ ‬بالبيئة‭ ‬وأكثر‭ ‬استدامة،‭ ‬إذ‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬شبكة‭ ‬شحن‭ ‬عالية‭ ‬الكفاءة‭ ‬والاعتمادية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيثمر‭ ‬زيادة‭ ‬استخدام‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائيّة‭. ‬وتتمتع‭ ‬شركة‭ (‬ ABB ‭) ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الثرية‭ ‬والابتكار‭ ‬والريادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنيات‭ ‬شحن‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائيّة،‭ ‬حيث‭ ‬تغطي‭ ‬حلولها‭ ‬للتنقل‭ ‬الكهربائي‭ ‬مجموعة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ (‬السيّارات‭ ‬والحافلات‭ ‬والشاحنات‭).‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المعدات‭ ‬وحلول‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬سوديندرا‭ ‬كاليبات‭: ‬‮«‬تشكّل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مسيرتنا‭ ‬نحو‭ ‬خلق‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬إذ‭ ‬ستسهم‭ ‬خبراتنا‭ ‬العميقة‭ ‬وشبكتنا‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة،‭ ‬مقترنة‭ ‬بتقنيات‭ (‬ ABB ‭) ‬المتطوّرة،‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التحوّل‭ ‬نحو‭ ‬استخدام‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائيّة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬شحن‭ ‬سريعة‭ ‬ومريحة‭ ‬ويُعتمد‭ ‬عليها‭. ‬ونحن‭ ‬نثمّن‭ ‬التزام‭ (‬ ABB ‭) ‬بالاستدامة‭ ‬البيئيّة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬مؤسستينا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬أعمال‭ ‬الإمداد‭ ‬بالكهرباء‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ (‬ ABB ‭)
‬فيناياك‭ ‬جوشي‭: ‬‮«‬توفر‭ ‬محطات‭ (‬ ABB ‭) ‬لشحن‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائيّة‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الفريدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشحن‭ ‬السلس‭ ‬والسريع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيل‭ ‬القلق‭ ‬بشأن‭ ‬توافر‭ ‬مرافق‭ ‬الشحن‭ ‬ومدى‭ ‬سرعتها‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مرونتها‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬التشغيل‭ ‬البيني‭ ‬يضمنان‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬موديلات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائيّة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬راحة‭ ‬المستخدمين‭ ‬أيًا‭ ‬كان‭ ‬طراز‭ ‬مركباتهم‮»‬‭.‬

وتسهم‭ ‬خيارات‭ ‬الاتصال‭ ‬المتطوّرة‭ ‬المتوافرة‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬شحن‭ (‬ ABB ‭) ‬في‭ ‬إتاحة‭ ‬إمكانية‭ ‬المراقبة‭ ‬والتشخيص‭ ‬والتحديث‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يرتقي‭ ‬بالأداء‭ ‬ويسّهل‭ ‬التحسينات‭ ‬المستقبليّة‭. ‬ومع‭ ‬وضع‭ ‬قابلية‭ ‬التوسّع‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬يمكن‭ ‬أيضًا‭ ‬دمج‭ ‬المحطات‭ ‬بسلاسة‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬شبكات‭ ‬الشحن‭ ‬لدعم‭ ‬توسعة‭ ‬البنى‭ ‬التحتيّة‭ ‬للمركبات‭ ‬الكهربائيّة‭. ‬وتساعد‭ ‬نُظم‭ ‬إدارة‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المحطات‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬وتقليل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الشبكات،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬والفاعلية‭.‬

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