((كانو باور سليوشنز)) توقع اتفاقية استراتيجية مع ((إيه بي بي)) البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة كانو باور سليوشنز، المزوّد الرائد لحلول الطاقة في مملكة البحرين، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجيّة مع شركة إيه بي بي ( ABB ) العالميّة، رائدة تقنيات الإمداد بالكهرباء والأتمتة. وتمهد هذه الاتفاقية الطريق نحو استخدام وسائل نقل ومواصلات أكثر استدامة في مملكة البحرين، إذ تهدف إلى تعزيز استخدام المركبات الكهربائيّة من خلال إتاحة مزيد من مرافق الشحن والبنية التحتيّة التابعة لشركة ( ABB ).
تنطوي هذه الشراكة على خطوات بالغة الأهمية تهدف إلى تحديث مرافق شحن المركبات الكهربائيّة، وستسهم مكانة كانو باور سليوشنز الرائدة وحضورها الواسع في القطاع في تسهيل نشر البنية التحتيّة للتنقل الكهربائي التابعة لشركة ( ABB ) في مملكة البحرين، وذلك لتسهيل الوصول إلى مرافق الشحن. وتعمل تقنيات ( ABB ) المتطوّرة، بما في ذلك الشحن السريع وإمكانية التشغيل البيني، على تعزيز شبكة الشحن، وذلك بدعم من خدمة عملاء شركة كانو باور سليوشنز. ويأتي هذا التعاون تماشيًا مع التوجه العالمي نحو التحوّل لتبنّي وسائل تنقل رفيقة بالبيئة وأكثر استدامة، إذ يسعى إلى توفير شبكة شحن عالية الكفاءة والاعتمادية، الأمر الذي سيثمر زيادة استخدام المركبات الكهربائيّة. وتتمتع شركة ( ABB ) بأكثر من 13 عامًا من الخبرات الثرية والابتكار والريادة في مجال تقنيات شحن المركبات الكهربائيّة، حيث تغطي حلولها للتنقل الكهربائي مجموعة متكاملة من وسائل النقل (السيّارات والحافلات والشاحنات).
وبهذه المناسبة قال رئيس قسم المعدات وحلول الطاقة في شركة إبراهيم خليل كانو سوديندرا كاليبات: «تشكّل هذه الاتفاقية خطوة كبيرة في مسيرتنا نحو خلق مستقبل أكثر استدامة في مملكة البحرين؛ إذ ستسهم خبراتنا العميقة وشبكتنا الواسعة في مجال حلول الطاقة، مقترنة بتقنيات ( ABB ) المتطوّرة، في تسريع وتيرة التحوّل نحو استخدام المركبات الكهربائيّة من خلال دعم الطلب المتزايد على محطات شحن سريعة ومريحة ويُعتمد عليها. ونحن نثمّن التزام ( ABB ) بالاستدامة البيئيّة، ونتطلع إلى مزيد من سبل التعاون المثمر بين مؤسستينا».
من جانبه قال نائب رئيس قطاع أعمال الإمداد بالكهرباء لدى شركة ( ABB )
فيناياك جوشي: «توفر محطات ( ABB ) لشحن المركبات الكهربائيّة مجموعة كبيرة من المزايا الفريدة، بما في ذلك الشحن السلس والسريع، وهو ما يزيل القلق بشأن توافر مرافق الشحن ومدى سرعتها. كما أن مرونتها وقدرتها على التشغيل البيني يضمنان توافقها مع موديلات مختلفة من المركبات الكهربائيّة، الأمر الذي يعزز راحة المستخدمين أيًا كان طراز مركباتهم».
وتسهم خيارات الاتصال المتطوّرة المتوافرة في محطات شحن ( ABB ) في إتاحة إمكانية المراقبة والتشخيص والتحديث عن بُعد، وهو ما يرتقي بالأداء ويسّهل التحسينات المستقبليّة. ومع وضع قابلية التوسّع في الاعتبار يمكن أيضًا دمج المحطات بسلاسة ضمن مختلف شبكات الشحن لدعم توسعة البنى التحتيّة للمركبات الكهربائيّة. وتساعد نُظم إدارة الطاقة المستدامة في المحطات على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على الشبكات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
MENAFN29102023000055011008ID1107326237
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.