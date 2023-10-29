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متظاهرون يقتحمون مطارا في داغستان بعد هبوط طائرة من إسرائيل

10/29/2023 11:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اقتحم عشرات المتظاهرين مطار«محج قلعة» في عاصمة جمهورية داغستان الروسية، ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.
ودخل المتظاهرون مبنى الركاب ووصلوا الى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين اسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة «ازفستيا الروسية» وقناة «آر تي» وتم تداولها على وسائل التواصل.
وأعلنت وكالة الطيران الروسية انه «في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه مؤقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع»، حيث باشرت قوات الأمن تفتيش المكان وتأمينه.

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