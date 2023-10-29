البيت الأبيض بايدن والسيسي تعهدا بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) دعا الرئيس الاميركي جو بايدن الى زيادة مهمة في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس بايدن تحدث إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث أطلعه على الجهود الأميركية لضمان ألا توسع أطراف إقليمية رقعة الصراع الدائر في غزة.
واضاف البيان ان الرئيسين بايدن والسيسي تعهدا بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كبير اعتبارا من الآن وعلى نحو متواصل.
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