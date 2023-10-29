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البيت الأبيض بايدن والسيسي تعهدا بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة

10/29/2023 11:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا الرئيس الاميركي جو بايدن الى زيادة مهمة في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس بايدن تحدث إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث أطلعه على الجهود الأميركية لضمان ألا توسع أطراف إقليمية رقعة الصراع الدائر في غزة.
واضاف البيان ان الرئيسين بايدن والسيسي تعهدا بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كبير اعتبارا من الآن وعلى نحو متواصل.

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