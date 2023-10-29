Monday, 30 October 2023 07:38 GMT

إسرائيل 239 رهينة تأكد احتجازهم لدى حماس في غزة بينهم أجانب

10/29/2023 11:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن عدد من تأكد احتجازهم كرهائن في غزة لدى حركة «حماس» ارتفع إلى 239، كما ارتفع عدد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين إلى 311 منذ 7 أكتوبر الجاري.
وتوعد هغاري، خلال مؤتمر صحافي، بملاحقة يحيى السنوار رئيس حركة «حماس» في غزة «حتى نصل إليه».
وتابع: نطالب سكان غزة منذ أسبوعين بالتوجه إلى جنوب القطاع والآن أصبح الأمر ملحا.

MENAFN29102023000130011022ID1107326212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث