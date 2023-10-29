إسرائيل 239 رهينة تأكد احتجازهم لدى حماس في غزة بينهم أجانب

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن عدد من تأكد احتجازهم كرهائن في غزة لدى حركة «حماس» ارتفع إلى 239، كما ارتفع عدد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين إلى 311 منذ 7 أكتوبر الجاري.
وتوعد هغاري، خلال مؤتمر صحافي، بملاحقة يحيى السنوار رئيس حركة «حماس» في غزة «حتى نصل إليه».
وتابع: نطالب سكان غزة منذ أسبوعين بالتوجه إلى جنوب القطاع والآن أصبح الأمر ملحا.
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