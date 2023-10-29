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تركيا تستعرض قوتها خلال الاحتفال بـ المئوية وأردوغان جمهوريتنا بأمان وفي أيد أمينة

10/29/2023 11:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت تركيا بمئوية تأسيس الجمهورية باستعراض عسكري جوي وبحري في مضيق البوسفور.
وأتاحت هذه المناسبة استعراض قوة تركيا وجيشها الذي يعد الثاني في حلف شمال الأطلسي من ناحية عديد القوات، والثامن على مستوى العالم.
ونفذت طائرات «اف 16» الأميركية الصنع استعراضا رسمت خلاله في السماء الرقم مائة كدلالة على مرور مائة عام على إعلان الجمهورية.
وبعد ذلك، افتتحت حاملة الطائرات «أناضول» المخصصة لحمل الطائرات المسيرة «أكبر استعراض بحري» في التاريخ، حيث تقدمت أسطولا مكونا من مائة سفينة أبحرت في المضيق باتجاه البحر الأسود.
وافتتح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحتفالات بوضعه إكليلا من الزهور عند ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة.
وقال اردوغان «جمهوريتنا بأمان وفي أيد أمينة أكثر من أي وقت مضى. ارقد بسلام».
وتضمن برنامج الاحتفالات عرض ألعاب نارية وعرضا بحريا على البوسفور وطلعات مسيرات في سماء اسطنبول وإضاءة معالم تاريخية مثل مسجد آيا صوفيا وموقع إفسوس الإغريقي والتشكيلات الصخرية في كابادوكيا.
وقالت الطالبة سيلين غونيس (22 عاما) «نحن بنات أتاتورك، نحن أبناء الجمهورية»، مضيفة «هذه تركيا».
وعشية هذه الذكرى التاريخية، شارك الرئيس اردوغان في تجمع ضخم نظمه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه «دعما لفلسطين» في مطار أتاتورك القديم في اسطنبول.

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