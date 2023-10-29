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وزير الخارجية الصيني الطريق إلى قمة جديدة بين بايدن وشي مليئة بالعقبات

10/29/2023 11:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الطريق إلى قمة بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي جو بايدن «مليئة بالعقبات».
واضاف وانغ خلال حضوره فعالية نظمها معهد آسبن للأبحاث الإستراتيجية في واشنطن إن «الجانبين يأملان في تحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن، واتفقا على العمل معا من أجل عقد قمة في سان فرانسيسكو بين رئيسي الدولتين»، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وحذر وانغ من أن «الطريق إلى سان فرانسيسكو مليئة بالعقبات».
ونوه إلى أن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى «العودة إلى بالي»، في إشارة إلى أحدث اجتماع بين بايدن وشي على هامش قمة مجموعة العشرين في الجزيرة الإندونيسية والذي عقد في نوفمبر 2022 على هامش قمة مجموعة العشرين وناقشا خلاله الوضع في تايوان والتنافس والمحادثات بينهما.
ولفت وزير الخارجية الصيني الى أن الجانبين أرسلا إشارات إيجابية فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات، مشيرا إلى أنه من المفيد والضروري الحفاظ على الحوار حتى مع وجود اختلافات وتناقضات مختلفة وقضايا يتعين حلها.
جاء ذلك في ختام زيارة نادرة قام بها وزير الخارجية الصيني للولايات المتحدة، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولين كبار آخرين، واتفق الجانبان على عقد اجتماع بين الرئيسين الشهر المقبل.
ودعا بايدن نظيره الصيني لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو منتصف نوفمبر المقبل، في ظل توتر في العلاقات بين القوتين العظميين. ولم يؤكد الرئيس الصيني حضوره.
وزادت التحركات الديبلوماسية بين واشنطن وبكين في الأشهر الماضية، وجاء معظمها بناء على طلب الولايات المتحدة، بهدف إنقاذ العلاقات التي تدهورت بسرعة مطلع 2023 بعد إسقاط الولايات المتحدة منطاد تجسس يقال إن الصين هي من أطلقته.

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