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عشرات القتلى بأسوأ حادث منجم في تاريخ كازاخستان

10/29/2023 11:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدّى انفجار بمنجم في كازاخستان إلى مقتل 45 من عماله كما ورد في احدث حصيلة نشرتها فرق الإنقاذ، مما يجعله الحادث المنجمي الأكثر حصدا للأرواح في تاريخ هذه الدولة.
وأُعلن يوم حداد وطني في هذا البلد المترامي الأطراف والغني بالموارد الطبيعية والواقع في آسيا الوسطى.
ويضاف هذا الانفجار والحريق في منجم كوستينكو في كاراغاندا (وسط) إلى لائحة طويلة من المآسي التي سجلت حتى الآن في كازاخستان. وقد دفع هذا الوضع الحكومة الكازاخستانية إلى الإعلان عن اتفاق لتأميم الشركة المحلية التابعة لمجموعة صلب عالمية عملاقة تشغل المنجم.
وكانت فرق الإنقاذ حذرت من أن فرص العثور على ناجين «ضئيلة جدا» بسبب نقص التهوية في المنجم والقدرة المنخفضة لأجهزة التنفس في حالات الطوارئ لعمال المنجم، وقوة الانفجار على امتداد كيلومترين.
وقالت وزارة الطوارئ إن عملية البحث معقدة بسبب انقطاع الكهرباء وطول الأنفاق تحت الأرض وبعضها مغمور بالمياه، فضلا عن تهدم انشاءات.
ونُكّست الأعلام في يوم الحداد الوطني في البلاد كما هي الحال في كاراغاندا، حسبما ذكرت صحافية في وكالة فرانس برس.
وفي عاصمة هذه المنطقة الصناعية حيث تحصد المناجم ضحايا بانتظام، شارك عدد من السكان في مسيرة للتعبير عن حزنهم، أمام النصب التذكاري الخاص بتكريم عمال المناجم الذين لقوا حتفهم في السنوات الأخيرة.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991، لقي نحو مائتين من عمال المناجم حتفهم في كازاخستان.

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