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الناخبون العمانيون يدلون بأصواتهم لاختيار 90 عضوا في مجلس الشورى للفترة العاشرة

10/29/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدلى الناخبون العمانيون بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيق «أنتخب»، حيث يتنافس 843 مرشحا بينهم 32 امرأة حسب القوائم النهائية للمرشحين لاختيار 90 عضوا.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين حسب القوائم النهائية للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، عبر تطبيق «أنتخب» والموقع الإلكتروني للانتخابات (elections)، (753260) ناخبا وناخبة، حيث أدلى منهم 13 ألفا و843، خارج سلطنة عمان.
وتعد العملية الانتخابية للفترة العاشرة من خلال النسخة الثانية من تطبيق «أنتخب» نقلة نوعية ملموسة في مسيرة الانتخابات في سلطنة عمان حيث أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وميزة لغة الإشارة المتاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء عمان الرسمية (أونا).
ويتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة وبمستوى عال من الأمان باستخدام أحدث التقنيات في مجال التشفير، ويتم التحقق من بيانات الناخب في ثلاث خطوات أساسية، وهي تصوير أصل البطاقة الشخصية من الجهتين، ثم قراءة بيانات البطاقة الشخصية عن طريق خاصية اتصال قريب المدى NFC، والتقاط صورة شخصية للناخب.
ويقدم التطبيق أيضا إحصائية عددية توضح نسبة التصويت في كل ولاية، والفئات العمرية والنوعية للناخبين، ويتيح خدمة تقديم المقترحات والبلاغات لمستخدمي التطبيق.
وأكدت وزارة الداخلية العمانية أن العملية الانتخابية للفترة العاشرة تتميز بدقة وشفافية البيانات وسرعة تدفقها خاصة بعد إدخال جميع الخدمات الانتخابية إلى التحول الرقمي.
وقد حرصت الوزارة على «رقمنة» كافة الخدمات والبرامج إلكترونيا، ضمن خططها نحو التحول الرقمي، والاستفادة من التقنيات المتطورة عبر إدخال أحدث ما وصل إليه الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس إيجابا على الخدمة المقدمة للمواطنين، وبما يسهل على المرشحين والناخبين على حد سواء.

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