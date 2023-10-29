Monday, 30 October 2023 07:38 GMT

إسبانيا عشرات الآلاف يتظاهرون ضد مشروع للعفو عن الانفصاليين الكاتالونيين

10/29/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، رفع العديد منهم الأعلام الإسبانية، في مدريد استجابة لدعوة حزب «فوكس» اليميني المتطرف، ضد العفو المقترح عن الانفصاليين الكاتالونيين.
ويتفاوض اليسار على هذه القضية التي تثير خلافات، مع الأحزاب الانفصالية الكاتالونية للحصول على دعمها الأساسي لبقاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز في الحكم.
وبرزت القضية بعد الانتخابات التشريعية في 23 يوليو الماضي عندما حل الاشتراكيون في المركز الثاني خلف الحزب الشعبي الذي فشل في الحصول على عدد المقاعد الضرورية لتأليف حكومة بمفرده، مما مهد الطريق لتشكيل حكومة يسارية جديدة.
لكن عودة سانشيز إلى السلطة تتطلب تأييد الحزبين الانفصاليين «اليسار الجمهوري في كاتالونيا» و«معا من أجل كاتالونيا» في البرلمان.
ويقف الأخير وراء محاولة فاشلة للانفصال في كاتالونيا في 2017، وفر زعيمه كارليس بوتشيمون الى بلجيكا هربا من القضاء الاسباني.
وطلب العفو الذي يمكن أن يستفيد منه أكثر من أربعة آلاف شخص ضالعين في محاولة الانفصال عام 2017 ـ وهي أسوأ أزمة سياسية منذ عقود في إسبانيا ـ ندد به اليمين واليمين المتطرف ويواجه انتقادات داخل الحزب الاشتراكي نفسه.
وأدى إلى خروج عدة تظاهرات مناهضة في الأسابيع الأخيرة.
وشارك في التظاهرة نحو مائة ألف شخص، بحسب السلطات، فيما أكد حزب فوكس مشاركة أكثر من مائة ألف شخص فيها.
وحمل المتظاهرون في ساحة كولون لافتات كتب عليها «إسبانيا ليست للبيع» و«لا للعفو» هاتفين «أرسلوا بوتشيمون إلى السجن!».
ونظم الحزب الشعبي (محافظ)، أبرز أحزاب المعارضة، تظاهرة ايضا ضد مشروع العفو شارك فيها بحسب مسؤوليه أكثر من 20 ألف شخص، في مدينة مالقة الجنوبية.
وقال زعيم الحزب ألبرتو نونييس فيخو إن «هذا العفو لا يتم التفاوض بشأنه باسم إسبانيا، بل يتم التفاوض بشأنه باسم سانشيز»، لافتا إلى وجوب تمكين كل الاسبان من التصويت على هذه المسألة.
والتجمع هو الرابع الذي ينظمه الحزب ضد مشروع العفو، بعد تظاهرات نظمها في مدريد وتوليدو (وسط) وسانتياغو دي كومبوستيلا (شمال غرب).

MENAFN29102023000130011022ID1107326207

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث