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التعاون الإسلامي تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة

10/29/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار وتصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء، فيهم النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحافيون، إضافة إلى التدمير المتعمد للمباني والمشافي والمدارس وأماكن العبادة ومنشآت الأمم المتحدة، واستمرار منع وصول المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء، مما يشكل عقابا جماعيا وجريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية (واس)، رفض وإدانة المنظمة لتصاعد أعمال القتل والتحريض والإرهاب المنظم التي ترتكبها مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، التي أدت إلى استشهاد ما يزيد على 115 مواطنا فلسطينيا منذ بداية الشهر الجاري، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الأعمال الإجرامية.
وجدد الأمين العام للمنظمة دعوة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لعدوانها الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، وإلزامها باحترام وتطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضمان فتح ممرات إنسانية دائمة لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

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