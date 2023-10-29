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اعتقال زعيم المعارضة في بنغلاديش

10/29/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتقلت سلطات بنغلاديش ميرزا فخر الإسلام ألامجير الذي يقود أكبر حزب معارض بالبلاد أمس في اليوم الثاني من احتجاجات عنيفة ضد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد قبل الانتخابات العامة.
وقال مفوض شرطة العاصمة دكا حبيب الرحمن، إن ألامجير زعيم حزب بنغلاديش القومي «أوقف لاستجوابه».
وصرح حبيب الرحمن لوكالة فرانس برس، بأنه سيتم استجواب ألامجير بشأن أعمال العنف التي وقعت امس الأول وقتل خلالها شرطي ومتظاهر، وأحرقت أو تضررت 26 سيارة إسعاف على الأقل تابعة للشرطة.
ويقود ألامجير (75 عاما) الأمين العام لحزب بنغلاديش القومي، هذا التشكيل منذ توقيف خالدة ضياء زعيمة الحزب التي تولت رئاسة الحكومة مرتين، ورحيل ابنها إلى بريطانيا. وتنظم المعارضة احتجاجات للضغط من أجل تلبية مطالبها منذ أشهر مع أن زعيمتها خالدة ضياء المريضة تخضع للإقامة الجبرية بعد إدانتها بتهمة الفساد.
وكانت التظاهرات التي نظمها حزب بنغلاديش القومي والجماعة الإسلامية أهم حزب إسلامي في البلاد، الأكبر منذ بداية العام الحالي، حسبما أفادت وكالة فرانس برس. وقد اكتسبت زخما جديدا قبل 3 أشهر من انتخابات عامة مقررة. وقالت الشرطة إن أكثر من 100 ألف من أنصار حزبي المعارضة الرئيسيين في البلاد شاركوا في مسيرات محظورة بالعاصمة دكا للمطالبة باستقالة الشيخة حسينة لتحل محلها حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات المقبلة.

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