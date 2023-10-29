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تزايد الضغوط الدولية لإدخال المساعدات إلى غزة

10/29/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزايدت الضغوط العربية والدولية لوقف الحرب الاسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة مع ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين الى اكثر من 8 آلاف قتيل، حيث ناقش صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الايراني حسين أمير عبداللهيان تطورات الاوضاع في قطاع غزة ومحيطها.
وقالت وكالة الانباء السعودية (واس): ناقش الوزيران خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.
وبحسب «واس»، ثمن وزير الخارجية السعودي في اتصال هاتفي بنظيرته الفرنسية كاترين كولونا، تأييد بلادها لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.
كما بحثا خلال الاتصال، تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية تمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لقطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
إلى ذلك، ذكرت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبرا في مكالمة هاتفية امس عن قلقهما فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال متحدث باسم سوناك في بيان «شدد الزعيمان على أهمية إيصال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة. واتفقا على العمل معا في الجهود الرامية إلى إيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها وإخراج الرعايا الأجانب». وأضاف «عبر (الزعيمان) عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة الأوسع، ولاسيما في الضفة الغربية». في الاثناء، حثت الولايات المتحدة امس إسرائيل على «التمييز» في عملياتها العسكرية بين حماس والمدنيين الفلسطينيين. وصرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جايك سوليفان لشبكة «سي إن إن»: «ما نعتقده هو أنه في كل ساعة وكل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ كل التدابير الممكنة المتوافرة لديها للتمييز بين حماس ـ الذين يشكلون أهدافا عسكرية مشروعة ـ والمدنيين الذين ليسوا كذلك». ودعا سوليفان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى «كبح جماح» عنف المستوطنين اليهود المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية.
بدوره، قال وزير الخارجية إلايراني حسين أمير عبداللهيان ان المزاعم عن صلة طهران بهجوم حماس بلا أساس، مؤكدا ان بلاده لا تريد اتساع رقعة الحرب.
من جهته، دعا بابا الفاتيكان فرنسيس إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجدد دعوته لإطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حماس في غزة.
وقال في القداس الأسبوعي في ساحة القديس بطرس «لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف الأسلحة»، وأضاف «وقف إطلاق النار.. نقول وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار. أيها الإخوة والأخوات، توقفوا! الحرب دائما هزيمة، دائما».

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