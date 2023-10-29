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ترامب يؤكد أنه سيدعم إسرائيل 100% دون تردد أو شروط

10/29/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبدى متنافسون لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية في 2024، لاسيما المرشح الأوفر حظا دونالد ترامب، دعمهم الراسخ لإسرائيل في القضاء على مسلحي حركة (حماس) خلال «تجمع المتبرعين» الذي نظمه الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس.
وبالتزامن، اعلن نائب الرئيس السابق مايك بنس إنهاء حملته الرئاسية التي تعاني من ضائقة مالية، ولم يعان تأييده أيا من المرشحين الآخرين.
ويعتبر دعم إسرائيل سمة مميزة لسياسة الحزب الجمهوري الأميركي، ورغم ذلك فإن نحو 1500 من المتبرعين في لاس فيغاس كانوا يتطلعون إلى تعبيرات بالالتزام أكثر حسما في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب هجماتها على غزة وقصفها للمدنيين العزل.
وخلال التجمع، قال مات بروكس، الرئيس التنفيذي للائتلاف اليهودي الجمهوري ومقره واشنطن، لوكالة رويترز في مقابلة «في عام 2020، جمعنا وأنفقنا ما يزيد عن عشرة ملايين دولار لمساعدة دونالد ترامب في الحصول على أكبر حصة من الأصوات اليهودية في التاريخ، ونحن نخطط لفعل الشيء نفسه، إن لم يكن أكثر، مع مرشحنا للمضي قدما».
ونوه بروكس إلى إن متبرعي الائتلاف أنفقوا بشكل منفصل ما بين 50 إلى 60 مليون دولار على الدورة الانتخابية لعام 2020.
من جانبه، قال ترامب وسط هتافات حاشدة «الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل بنسبة 100% دون تردد أو شروط أو أي اعتذار. لن نعتذر»، مضيفا بعد ذلك أنه سيفرض عقوبات على إيران ويكبح الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في الجامعات الأمريكية.
واضاف الرئيس الاميركي السابق «إذا أهدرتم قطرة دماء أميركية، فسنريق جالونا من دمائكم». ويعد ترامب الذي يدعمه صغار الممولين هو المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الداخلية التي تبدأ في ولاية أيوا في 15 يناير 2024.
وانتقدت المرشحة نيكي هيلي، حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة والتي خاضت حملتها الانتخابية باعتبارها من الصقور في السياسة الخارجية، الاتجاه الانعزالي في الحزب الجمهوري. وأشارت إلى «الدعم الباهت لأوكرانيا من البعض خلال حربها مع روسيا».
وقالت هيلي التي تتنافس مع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس لتكون البديل الرئيسي لترامب «تذكروا كلماتي: أولئك الذين سيتخلون عن أوكرانيا اليوم هم عرضة لخطر التخلي عن إسرائيل غدا».
كما صعدت هيلي بشكل ملحوظ من انتقاداتها لترامب الذي عملت في عهده سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وقالت «نعلم جميعا ما فعله ترامب في الماضي. والسؤال هو: ماذا سيفعل في المستقبل؟. لا يمكن أن نتحمل أربع سنوات من الفوضى والثأر والدراما».
من جهته، لم يستهدف ديسانتيس بشكل مباشر ترامب لكنه تعهد أيضا بدعم إسرائيل، وقال إن «إسرائيل تقدر الحياة، وحماس تقدس الموت».
وبينما يعارض كثير من المتبرعين الجمهوريين ترامب ويبحثون عن بديل له، يواجه ديسانتيس وهيلي صعوبة في إقناعهم بتمويلهما.

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