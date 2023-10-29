إخلاء مطار داغستان من مقتحميه وإغلاقه حتى 6 نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وكالة الطيران الروسية اخلاء مطار محج قلعة في جمهورية داغستان من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الذين اقتحموه بحثا عن مسافرين اسرائيليين قادمين من تل أبيب.
وقالت الوكالة في بيان على تطبيق تليغرام " بفضل جهود وكالات إنفاذ القانون، جرى تحرير المطار من مواطنين متسللين غير مرخص لهم بالدخول" وذلك بعد ورود معلومات عن وصول طائرة قادمة من اسرائيل.
وأضافت الوكالة إن المطار سيتوقف مبدئيا عن استقبال الطائرات حتى 6 نوفمبر المقبل.
وقالت السلطات المحلية ان هناك نحو 20 مصابا نتيجة اقتحام المحتجين للمطار.
MENAFN29102023000130011022ID1107326201
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.