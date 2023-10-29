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إخلاء مطار داغستان من مقتحميه وإغلاقه حتى 6 نوفمبر المقبل

10/29/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وكالة الطيران الروسية اخلاء مطار محج قلعة في جمهورية داغستان من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الذين اقتحموه بحثا عن مسافرين اسرائيليين قادمين من تل أبيب.


وقالت الوكالة في بيان على تطبيق تليغرام " بفضل جهود وكالات إنفاذ القانون، جرى تحرير المطار من مواطنين متسللين غير مرخص لهم بالدخول" وذلك بعد ورود معلومات عن وصول طائرة قادمة من اسرائيل.


وأضافت الوكالة إن المطار سيتوقف مبدئيا عن استقبال الطائرات حتى 6 نوفمبر المقبل.


وقالت السلطات المحلية ان هناك نحو 20 مصابا نتيجة اقتحام المحتجين للمطار.

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