Monday, 30 October 2023 07:37 GMT

اشتباكات عنيفة شمال غزة والدمار يتسع في القطاع

10/29/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت الصور والتسجيلات الواردة من قطاع غزة المعزول عن العالم مع العودة الخجولة للاتصالات، حجم الدمار عقب يومين من اعلان الجيش الاسرائيلي توسيع عملياته البرية المصحوبة بأعنف قصف جوي ـ بحري ـ بري اوقع أكثر من 10 آلاف بين قتيل ومفقود، فضلا عن أكثر من 20 ألف مصاب.
وقد كثف الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه لغزة، وأعلن زيادة عديد قواته ومدى عملياته داخلها، فيما أعلنت كتائب «القسام» التابعة لحماس أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب غزة.
وذكرت أن عناصرها نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الاسرائيلي، قرب معبر إيريز، وخاضوا اشتباكات ودمروا آليات عسكرية.
وأكدت اصابة دبابتين إسرائيليتن واندلاع النار فيهما. من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية المنتشرة في شمال قطاع غزة تعرضت لهجوم من مقاتلين فلسطينيين خرجوا من نفق وخاضت اشتباكا معها قرب معبر ايرز.
جاء ذلك فيما تواصلت صواريخ الفصائل الفلسطينية بالانهمار على المستوطنات وتواصل دوي صفارات الانذار في معظم مستوطنات غلاف غزة وحتى صلت تل ابيب.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في القطاع «ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8005 بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا». وقالت انها تلقت بلاغات عن أكثر من 1800 شخص من المفقودين او العالقين تحت الانقاض.
ومن بين القتلى أكثر من ألفي طالب و70 من الكادر التعليمي، ناهيك عن تضرر 200 مدرسة، بحسب ما اعلنت وزارة التربية.
كما حذرت وزارة الصحة في غزة «من انتشار متسارع للأوبئة بين النازحين بسبب شح المياه وقلة النظافة الشخصية».
بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من الاحتلال بإخلاء مستشفى القدس على الفور. وكتب على منصة «اكس»: «نشدد على أنه من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر». وجدد غيبريسوس الدعوة لـ«وقف إطلاق نار فوري لأسباب إنسانية وحماية المرافق الصحية».
أما الأمم المتحدة فقد حذرت من انهيار «النظام العام» في قطاع غزة بعد نهب عدد من مراكزها ومع بطء دخول المساعدات الإنسانية.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن «آلاف الأشخاص اقتحموا عدة مستودعات ومراكز توزيع للأونروا في وسط قطاع غزة وجنوبه» معتبرة أن «ذلك مؤشر مقلق بأن النظام العام بدأ ينهار». من جهته، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق نار لوضع حد لـ«كابوس» إراقة الدماء. وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو «الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة» مبديا أسفه لـ«تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها».
إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس زيادة عديد قواته ومدى عملياته داخل قطاع غزة، حيث ينفذ منذ الجمعة عمليات توغل بمشاركة جنود ومدرعات.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن إسرائيل علقت خططها لشن عملية برية واسعة في غزة واستبدلتها بعمليات برية محدودة، عملا بمقترحات أميركية. ويقول المسؤولون الأميركيون إن العوامل الأخرى التي أثرت على الأرجح على المخطط الحربي الإسرائيلي هو مدى التأثير على مفاوضات تبادل الرهائن وحقيقة الانقسامات السائدة بين القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين حول كيفية الغزو ومتى وحتى ما إذا كان سيتم الغزو أم لا.
ومن دلالات هذا الانقسام، داخــل مؤسســة الحكم الاسرائيلية، وبعد انتقاده قادة أجهزة المخابرات قائلا إنهم لم يحذروه قط من أن «حماس» تخطط لهجوم واسع النطاق في السابع من أكتوبر، تراجع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لاحقا عن تعليقاته واعتذر.
وتسببت تلك التعليقات، في لغط سياسي وخلاف داخل حكومة الحرب التي يترأسها نتنياهو الذي أثار غضب الرأي العام لعدم تحمله المسؤولية عن الإخفاقات المخابراتية والعملياتية المتعلقة بهجوم حماس على جنوب إسرائيل.
وكان نتنياهو قد ذكر في منشور على منصة «اكس» حذفه لاحقا، أنه «لم يحدث في أي وقت وفي أي مرحلة توجيه تحذير لرئيس الوزراء، نوايا حماس الحربية. على العكس من ذلك، قدر جميع المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس مخابرات الجيش ورئيس الشاباك، أن حماس كانت مترددة ومهتمة بالتسوية».
وفي منشور ثان أيضا بعد نحو 10 ساعات، كتب نتنياهو «كنت مخطئا»، مضيفا أن تصريحاته «ما كان ينبغي الإدلاء بها وأنا أعتذر عن ذلك». وتابع قائلا «أدعم بشكل كامل جميع رؤساء الأذرع الأمنية».
وسرعان ما استهجن الحلفاء الحاليين والسابقين التصريحات الأولى لنتنياهو لاسيما بيني غانتس وزير الدفاع السابق والعضو حاليا في حكومة الحرب.
وقال غانتس في منشور على منصة إكس، «عندما نكون في حالة حرب، يجب على القيادة أن تظهر المسؤولية، وتقرر القيام بالأشياء الصحيحة وتعزيز القوات بطريقة تمكنها من تنفيذ ما نطلبه منها».
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن نتنياهو «تجاوز الخط الأحمر». وأضاف ان «محاولات التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على المؤسسة الأمنية تضعف جيش الدفاع الإسرائيلي بينما يقاتل أعداء إسرائيل» على حد
قوله.
وقال يوسي كوهين، الذي ترأس جهاز الموساد في حكومات نتنياهو السابقة لراديو إسرائيل: «أنت تتحمل المسؤولية من بداية عملك، وليس من منتصفه».

MENAFN29102023000130011022ID1107326200

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث