أفراح الحميدي والمرزوق

أفراح الحميدي والمرزوق
التاريخ
10/29/2023 11:21:19 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل عزام حمزة عبدالعزيـز الحميــدي بزفاف نجله فيصل على كريمة عبدالوهاب مرزوق عبدالوهاب المرزوق، وأقام بهذه المناسبة حفلا في فندق «جراند حياة» حضره جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
MENAFN29102023000130011022ID1107326199
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.