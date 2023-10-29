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كيف يُهزم هؤلاء؟!

10/29/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كم من الجرائم ضد الانسانية التي يــرتكبها جيش العدو الصهيوني ضد أهــالي غـــزة وقـــتل المدنيين والأطفال والنساء في جـــريمة بشعة تحت أنظار وصمت دول العالم وشعــوبه ومنظماته الانسانية ومحكمتة الدولية وأجهزته الاغاثية وقانونه الدولي، حيث ارتكبت اسرائيل جريمة تعد من جرائم الحرب حيث استهدفت المستشفيات وسيارات الاسعاف والبيوت الآمنة والمدارس ومقار الايواء في أبشع جريمة يشهدها العالم المتحضر وكشفت زيف كل المواثيق الدولية والمعاهدات وحقوق الإنسان.
هـــذة المعــركة بين الحق والباطل، بين سواد أفعال اليهود وبياض مقاومة الفلسطينيين اصحاب الأرض الذين ظلمهم القانون الدولي ولم تنصفهم مواثيقة وانظمته وتكالبت عليه الدول العظمى علنا وسرا في تحيز واضح لنصرة الظالم والوقوف بجانبه.
اليهود أمة لا تعرف المواجهة فهم جبناء في الحرب ولكنهم مجرمو حرب بدعم القوى العظمى التي تزودهم بالطائرات والصواريخ والأسلحة الفتاكة حيث عجزوا عن دخول غزة بريا خوفا من المقاومة الفلسطينية وهناك أنباء عن التأجيل حتى يخرج كل أهل غزة منها.
صدق الشاعر المصري أحمد محرم حين قال:
يريدون ملكا في فلسطين باقيا
على الدهر يحمي شعبهم إن تمردا
يديرون في تهويدها كل حيلة
ويأبى لها إيمانها أن تهودا
لهم من فلسطين القبور ولم يكن
ثراها لأهل الرجس مثوى ومرقدا
أقمنا لهم فيها المآثم كلما
مضى مشهد منهن أحدثن مشهدا
فقل لحماة الظلم من حلفائهم
لنا العهد نحميه ونمضي على هدى
يجـــب إيـــقاف هذه الحرب البشعة المدمرة الظالمة التي راح ضحيتها الأطفال الأبرياء والمدنيون العزل الذين تساقطت عليهم الصواريخ ودمرت منازلهم ونحن متضامنون مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وحقه المشروع في وطنه وأرضه والموت بكرامة افضل من العيش عيش الجبناء والقوة لا تصنع السلام وان السلام لا يمكن أن يسلب حقوق الشعب الفلسطيني البطل المقاوم الذي لا يستحق أن يهزم.

bnder22@

[email protected]

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