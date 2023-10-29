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كلوديا غولدن.. و((نوبل))

10/29/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «حصولي على جائزة نوبل في الاقتصاد كان مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق، لكنه كان مفاجأة سارة لي للغاية». هكذا كان تعليق كلوديا غولدن الحاصلة على جائزة نوبل عام 2023 في مجال الاقتصاد.
وغولدن التي تعمل أستاذة جامعية في جامعة هارفارد الأميركية متخصصة في قضايا العمل وتاريخ الاقتصاد، وقد لدت في نيويورك عام 1945.
وقد قالت اللجنة القائمة على الجائزة «لقد منحتنا الأبحاث التي أجرتها غولدن رؤية جديدة ومدهشة في كثير من الأحيان حول الدور التاريخي والمعاصر للمرأة في سوق العمل».
ولفتت اللجنة في بيانها إلى أن هذه الاخصائية في تاريخ الاقتصاد «سلطت الضوء على عوامل الاختلاف الرئيسة بين الرجال والنساء» ومسار تغيرها خلال القرنين الماضيين توازيا مع تسارع وتيرة التحول الصناعي، مع تراجع مكانة النساء في العمل خلال القرن التاسع عشر.
أما عن عدد المرات التي فازت فيها السيدات بتلك الجوائز فبلغ 65 جائزة، وقد تم تكريم امرأة واحدة فقط، وهي ماري كوري، مرتين، حيث حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903 وجائزة نوبل في الكيمياء 1911.
وبالنظر لأصغر حائزة لجائزة نوبل للسلام فهى مالالا يوسفزاي ـ باكستان لنضالها من أجل حق كل طفل في الحصول على التعليم. من ناحية أخرى يعتبر أكبر الحائزين على جائزة نوبل جون جوديناف ـ تطوير بطاريات الليثيوم.
حياة ألفرد نوبل: ولد ألفريد نوبل عام 1833 ـ 1896 في ستوكهولم بالسويد لعائلة تسمى نوبليف، سكنت منذ القرن الـ 17 قرية شمال ستوكهولم، لتظهر على ألفرد نوبل مبكرا علامات النبوغ في دراسة اللغات، فقد كان يتحدث اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والروسية بطلاقة في المرحلة الابتدائية، مع حصوله على شهادة الكفاءة فيها، وميلا شديدا نحو الكيمياء.
واصل العالم الشاب أبحاثه العلمية فاكتشف كبسولة التفجير عام 1865 وحصل على براءة اختراعها، ثم توصل إلى اختراع مادتي «الجيلاتين» الناسف و«البالستيت»، ولقيت إنجازاته شهرة عالمية، وانتشرت مصانعه في عدد من دول العالم فجنى منها ثروة طائلة.
استعمل متفجر الديناميت ـ على عكس إرادة مخترعه ـ في الحروب، وكان في كثير من الأحيان أداة هدم لا إعمار، ما جعل نوبل يوصي عند وفاته بجزء كبير من ثروته ليمنح جوائز سنوية لأكثر الأشخاص إفادة للبشرية في ميادين الفيزياء، والكيمياء، والاقتصاد، والطب، والأدب، وقد أضيفت فيما بعد «جائزة السلام» إلى لوائح الجوائز المقدمة، وأصبحت أشهر الجوائز وأكبرها قيمة معنوية ومادية.
منظمة جائزة نوبل: كان لدى ألفريد نوبل رؤية لعالم أفضل. كان يعتقد أن الناس قادرون على المساعدة في تحسين المجتمع من خلال المعرفة والعلم والإنسانية. ولهذا السبب أنشأ جائزة تكافئ الاكتشافات التي منحت أعظم فائدة للبشرية. ومنذ عام 1901 تمنح جائزة نوبل في مجالات الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب والأدب والسلام، بينما أضيفت جائزة تذكارية في العلوم الاقتصادية عام 1968.
المؤسسات المانحة: في وصيته الأخيرة، حدد نوبل على وجه التحديد المؤسسات المسؤولة عن الجوائز وهي: الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، جمعية نوبل، الأكاديمية السويدية، ولجنة نوبل النرويجية.

HamadMadouh@

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