كلوديا غولدن.. و((نوبل))

(MENAFN
- Al-Anbaa) «حصولي على جائزة نوبل في الاقتصاد كان مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق، لكنه كان مفاجأة سارة لي للغاية». هكذا كان تعليق كلوديا غولدن الحاصلة على جائزة نوبل عام 2023 في مجال الاقتصاد.
وغولدن التي تعمل أستاذة جامعية في جامعة هارفارد الأميركية متخصصة في قضايا العمل وتاريخ الاقتصاد، وقد لدت في نيويورك عام 1945.
وقد قالت اللجنة القائمة على الجائزة «لقد منحتنا الأبحاث التي أجرتها غولدن رؤية جديدة ومدهشة في كثير من الأحيان حول الدور التاريخي والمعاصر للمرأة في سوق العمل».
ولفتت اللجنة في بيانها إلى أن هذه الاخصائية في تاريخ الاقتصاد «سلطت الضوء على عوامل الاختلاف الرئيسة بين الرجال والنساء» ومسار تغيرها خلال القرنين الماضيين توازيا مع تسارع وتيرة التحول الصناعي، مع تراجع مكانة النساء في العمل خلال القرن التاسع عشر.
أما عن عدد المرات التي فازت فيها السيدات بتلك الجوائز فبلغ 65 جائزة، وقد تم تكريم امرأة واحدة فقط، وهي ماري كوري، مرتين، حيث حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903 وجائزة نوبل في الكيمياء 1911.
وبالنظر لأصغر حائزة لجائزة نوبل للسلام فهى مالالا يوسفزاي ـ باكستان لنضالها من أجل حق كل طفل في الحصول على التعليم. من ناحية أخرى يعتبر أكبر الحائزين على جائزة نوبل جون جوديناف ـ تطوير بطاريات الليثيوم.
حياة ألفرد نوبل: ولد ألفريد نوبل عام 1833 ـ 1896 في ستوكهولم بالسويد لعائلة تسمى نوبليف، سكنت منذ القرن الـ 17 قرية شمال ستوكهولم، لتظهر على ألفرد نوبل مبكرا علامات النبوغ في دراسة اللغات، فقد كان يتحدث اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والروسية بطلاقة في المرحلة الابتدائية، مع حصوله على شهادة الكفاءة فيها، وميلا شديدا نحو الكيمياء.
واصل العالم الشاب أبحاثه العلمية فاكتشف كبسولة التفجير عام 1865 وحصل على براءة اختراعها، ثم توصل إلى اختراع مادتي «الجيلاتين» الناسف و«البالستيت»، ولقيت إنجازاته شهرة عالمية، وانتشرت مصانعه في عدد من دول العالم فجنى منها ثروة طائلة.
استعمل متفجر الديناميت ـ على عكس إرادة مخترعه ـ في الحروب، وكان في كثير من الأحيان أداة هدم لا إعمار، ما جعل نوبل يوصي عند وفاته بجزء كبير من ثروته ليمنح جوائز سنوية لأكثر الأشخاص إفادة للبشرية في ميادين الفيزياء، والكيمياء، والاقتصاد، والطب، والأدب، وقد أضيفت فيما بعد «جائزة السلام» إلى لوائح الجوائز المقدمة، وأصبحت أشهر الجوائز وأكبرها قيمة معنوية ومادية.
منظمة جائزة نوبل: كان لدى ألفريد نوبل رؤية لعالم أفضل. كان يعتقد أن الناس قادرون على المساعدة في تحسين المجتمع من خلال المعرفة والعلم والإنسانية. ولهذا السبب أنشأ جائزة تكافئ الاكتشافات التي منحت أعظم فائدة للبشرية. ومنذ عام 1901 تمنح جائزة نوبل في مجالات الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب والأدب والسلام، بينما أضيفت جائزة تذكارية في العلوم الاقتصادية عام 1968.
المؤسسات المانحة: في وصيته الأخيرة، حدد نوبل على وجه التحديد المؤسسات المسؤولة عن الجوائز وهي: الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، جمعية نوبل، الأكاديمية السويدية، ولجنة نوبل النرويجية.
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