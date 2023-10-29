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عواقب الصبر

10/29/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عادة في احاديثنا اليومية نسمع من البعض أن ذاك الرجل أو تلك المرأة صابرون على الظروف والأوضاع التي يعيشونها سواء كانت اجتماعية او وظيفية او مرضية او غيرها، لكن هل تساءلنا ذات مرة عن مفهوم الصبر وهل هو صفة ام سلوك يكتسب او يتم تعلمه؟ ام انها مهارة تخلق مع الشخص مثلا كموهبة الرسم او الكتابة والشعر والأدب؟
أنا أعتقد أنها تكون حسب الطباع والتعود وطبيعة التربية والطريقة التي نشأ من خلالها او الظروف المحيطة التي جعلته يتصف بهذه الصفة، أي أن الصبر ممكن ان يكون طبيعة في الانسان او يتم تعلمه ومحاولة التعود عليه، طبيعي أن الصبر يعتبر صفة حميدة وقد ذكره الله سبحانه في الكثير من الآيات القرآنية في كتابه الكريم وأمرنا به. والصبر عادة ما يكون مطلوبا بعد تعرض الانسان لابتلاء مرض او فقر او حزن على فقدان أقرباء او أصدقاء، فالبشر تتملكهم مشاعر وأحاسيس ولابد ان يصيبهم نوع من الضعف او الانكسار نتيجة أمور طارئة او مفاجئة، فمنهم من يستطيع تجاوزها بفترة قصيرة، وآخرون ربما تؤثر تلك الأحداث عليهم طوال حياتهم، وتبقى الذكريات معهم عالقة لا يستطيعون تجاوزها أو نسيانها، مما يجعلها تنعكس على صحتهم الجسدية والنفسية ويصبحوا أسرى للقلق والتشاؤم والاكتئاب.
وهذا اكبر دليل على أن الصبر له علاقة بمختلف جوانب الإنسان وطبيعة حياته وثقافته وتعليمه، فهذه الأمور جميعها مهمة لأنها هي التي تشكله اذا كان ملما بها وإذا فقد أشياء منها ربما يفقد معها الصبر وكيف يتحلى به، اليوم نعيش حياة السرعة فالطالب يريد أن ينجح ويتفوق بوقت قصير لا يصبر على الدراسة طويلا ويصاب بالملل والكسل، ومن يعمل مشروعا تجاريا يريد أن يحقق الربح المادي بأسرع وقت ممكن فيفشل ويخسر لأنه لم يصبر ولم يأخذ وقته ويخطط لمشروعه جيدا.
لذلك الصبر مهم جدا في جميع نواحي الحياة لو طبقه الجميع لما رأينا المشاكل والخلافات وربما الضرب الذي يحدث في الشوارع بين الناس بسبب الاختناقات المروية والتجاوز من خلال مركباتهم على بعضهم البعض وحتى ما يحدث في الأسواق والأماكن العامه والدوائر الحكومية من مشادات أحيانا كلها بسبب عدم تحملنا وتحلينا بالصبر مهما كانت الطريقة التي نكتسب فيها الصبر ونتعلمه سواء كان ذاتيا او تعليما او تقليدا، المهم اننا نمارسه لأن عواقبه دائما ما تكون مرضية وإيجابية على صاحبه وتبعده عن الوقوع في الضرر.
أخيرا نقول إن الصبر يجب أن يكون لنا بمنزلة منهج وأسلوب لحياة هادئة ونفس راضية خالية من الشوائب والنواقص.

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