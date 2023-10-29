Monday, 30 October 2023 07:37 GMT

أولويات شعبية

10/29/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهد دور الانعقاد الماضي لمجلس الأمة تعاونا نيابيا ـ حكوميا غير مسبوق تم من خلاله إقرار 4 قوانين مهمة كانت من ضمن الخارطة التشريعية التي تبناها النواب، وبتنسيق مع الحكومة، وكانت بمنزلة العهد الذي قطعوه على أنفسهم في إنجاز القوانين التي تخدم الوطن والمواطن، وجاءت القوانين بالإجماع، وفي جلسة واحده حصلت على مباركة وحظيت بمصادقه من قبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وهي تأسيس شركات لإنشاء مدن سكنية، والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية» بضم ربات البيوت، وتعديلات قانون إنشاء المحكمة الدستورية وإنشاء مفوضية عامة للانتخابات.
افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي 17 غدا الثلاثاء وسيكون مكملا لإنجاز العديد من التشريعات ضمن خارطة الطريق الذي سيكون لها أثر مباشر على المواطن بالدرجة الأولى. حزمة من القوانين المختلفة سيطرحها النواب تتطلب من السلطتين مد يد التعاون فيما بينهم من أجل إقرارها كما ذكرها بيان النواب الأخير، وهي تشتمل على أولويات معيشية، وأخرى سياسية إضافة الى أولويات تنموية يطمح المواطنون إلى تحقيقها من هذا المجلس. تلك الأولويات المطروحة يأتي على رأسها تحسين الوضع المعيشي الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين ويهدف الى رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وكذلك البديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور بالنسبة للموظفين إضافة الى تعديل قانون التأمينات للمسجلين على الباب الخامس، وتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
هذه الأولوية بالذات تحظى بدعم كبير اضافة الى الأولويات والقوانين الأخرى التي ينتظرها الجميع.
كذلك بالمقابل ينتظر من الحكومة إكمال انجازها ومساعدة النواب في الموافقة على خارطة الاولويات التي سيكون لها الأثر البالغ في رفاهية المواطن وتطور وازدهار البلاد.
أخـــيرا الشعب الكويتي الوفي يستــاهل من يحقق طموحاته، وهذا سوف يتحقق بإذن الله بتكاتف وتعاون رئيسي وأعضاء السلطتين.

[email protected]

MENAFN29102023000130011022ID1107326195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث