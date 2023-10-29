أولويات شعبية

(MENAFN
- Al-Anbaa) شهد دور الانعقاد الماضي لمجلس الأمة تعاونا نيابيا ـ حكوميا غير مسبوق تم من خلاله إقرار 4 قوانين مهمة كانت من ضمن الخارطة التشريعية التي تبناها النواب، وبتنسيق مع الحكومة، وكانت بمنزلة العهد الذي قطعوه على أنفسهم في إنجاز القوانين التي تخدم الوطن والمواطن، وجاءت القوانين بالإجماع، وفي جلسة واحده حصلت على مباركة وحظيت بمصادقه من قبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وهي تأسيس شركات لإنشاء مدن سكنية، والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية» بضم ربات البيوت، وتعديلات قانون إنشاء المحكمة الدستورية وإنشاء مفوضية عامة للانتخابات.
افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي 17 غدا الثلاثاء وسيكون مكملا لإنجاز العديد من التشريعات ضمن خارطة الطريق الذي سيكون لها أثر مباشر على المواطن بالدرجة الأولى. حزمة من القوانين المختلفة سيطرحها النواب تتطلب من السلطتين مد يد التعاون فيما بينهم من أجل إقرارها كما ذكرها بيان النواب الأخير، وهي تشتمل على أولويات معيشية، وأخرى سياسية إضافة الى أولويات تنموية يطمح المواطنون إلى تحقيقها من هذا المجلس. تلك الأولويات المطروحة يأتي على رأسها تحسين الوضع المعيشي الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين ويهدف الى رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وكذلك البديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور بالنسبة للموظفين إضافة الى تعديل قانون التأمينات للمسجلين على الباب الخامس، وتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
هذه الأولوية بالذات تحظى بدعم كبير اضافة الى الأولويات والقوانين الأخرى التي ينتظرها الجميع.
كذلك بالمقابل ينتظر من الحكومة إكمال انجازها ومساعدة النواب في الموافقة على خارطة الاولويات التي سيكون لها الأثر البالغ في رفاهية المواطن وتطور وازدهار البلاد.
أخـــيرا الشعب الكويتي الوفي يستــاهل من يحقق طموحاته، وهذا سوف يتحقق بإذن الله بتكاتف وتعاون رئيسي وأعضاء السلطتين.
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