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التلفاز وبرامجه الهادفة

10/29/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ما بين القارات المتباعدة والدول المختلفة والمدن الكبرى وغير ذلك مما تفرق بينها المسافات أصبح التلفاز وبتقدير ممتاز وسيلة إعلامية تقرب بين الناس أفرادا وجماعات، وتجذب إليها المشاهدين من مختلف الأماكن والأفكار، حتى تطلب الأمر أن يعمد القائمون على هذه الوسيلة الإعلامية في البلاد المختلفة إلى دراسة وتخطيط، ما يتابعه هؤلاء المشاهدون، ومتابعة وتنفيذ ما يهم الجماهير من رياضة، وفنون، وتغطية إخبارية، وبيئة وطبيعة، ومسلسلات وما أدراك ما المسلسلات.
إن للمسلسلات تأثيرا سحريا فيما يتعلق بالتعمير الأسري، والاجتماعي أو على الجانب الآخر التخريب التربوي التعليمي، وذلك لدخول هذا المنبر إلى كل بيت، وكثيرا ما يجتمع أمامه المشاهدون في الأسرة مع فارق الأعمار، ومن ثم فإنه يؤثر على المدى البعيد في تكوين الشخصية والأفكار، ويؤثر في بنية المجتمع.
كذلك فإن له خطورته لو تم استغلاله للأغراض غير السليمة، ولايزال في ذلك يتنافس بشكل عميق مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، التي هي أشد خطورة في التأثير على الجماهير والأفراد في كثير من الأحيان.
لكل ذلك يجب الاهتمام بما يقدمه التلفزيون ليس فقط للترفيه، والمجالات الأخرى التثقيفية مثل الندوات، والمحاورات، والمسابقات الموسمية وغيرها، بل يجب أيضا مخاطبة العقول بكل أطيافهم وأن يتم النقل السليم للمشاهد الكريم بمختلف الأعمار، وأن يعمل القائمون عليه على تحاشي الخلط الخطير بالمفاهيم الذي يستهدف الشباب ما يحدث في عـــقلياتهم وأفكارهم الدمار ويخرب المجــــتمعات. كما يجب الاستثمار الاعـــلامي بأن يكون قدوته العالم الاعلامي الراقي حتى يتم تعليم الاجيال أهمية الكلمة والفكر السليم حتى نصل إلى تربية سليمة لأبنائنا اذا ما اعتمدوا على هذه الوسيلة الإعلامية المهمة، بعيدا عن سلبياتها التي تشبه الوجبات السريعة التحضير التي هي غير صحية ونتيجتها بعد الأكل معروفة.
وفق الله الجميع لتحقيق رسالة إعلامية يكون فيها الخير لشبابنا وأشبالنا والمجتمع جميعا وسط هذه الأمواج المتلاطمة من فوضى الشبكات العنكبوتية.

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