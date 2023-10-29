التلفاز وبرامجه الهادفة

(MENAFN
- Al-Anbaa) ما بين القارات المتباعدة والدول المختلفة والمدن الكبرى وغير ذلك مما تفرق بينها المسافات أصبح التلفاز وبتقدير ممتاز وسيلة إعلامية تقرب بين الناس أفرادا وجماعات، وتجذب إليها المشاهدين من مختلف الأماكن والأفكار، حتى تطلب الأمر أن يعمد القائمون على هذه الوسيلة الإعلامية في البلاد المختلفة إلى دراسة وتخطيط، ما يتابعه هؤلاء المشاهدون، ومتابعة وتنفيذ ما يهم الجماهير من رياضة، وفنون، وتغطية إخبارية، وبيئة وطبيعة، ومسلسلات وما أدراك ما المسلسلات.
إن للمسلسلات تأثيرا سحريا فيما يتعلق بالتعمير الأسري، والاجتماعي أو على الجانب الآخر التخريب التربوي التعليمي، وذلك لدخول هذا المنبر إلى كل بيت، وكثيرا ما يجتمع أمامه المشاهدون في الأسرة مع فارق الأعمار، ومن ثم فإنه يؤثر على المدى البعيد في تكوين الشخصية والأفكار، ويؤثر في بنية المجتمع.
كذلك فإن له خطورته لو تم استغلاله للأغراض غير السليمة، ولايزال في ذلك يتنافس بشكل عميق مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، التي هي أشد خطورة في التأثير على الجماهير والأفراد في كثير من الأحيان.
لكل ذلك يجب الاهتمام بما يقدمه التلفزيون ليس فقط للترفيه، والمجالات الأخرى التثقيفية مثل الندوات، والمحاورات، والمسابقات الموسمية وغيرها، بل يجب أيضا مخاطبة العقول بكل أطيافهم وأن يتم النقل السليم للمشاهد الكريم بمختلف الأعمار، وأن يعمل القائمون عليه على تحاشي الخلط الخطير بالمفاهيم الذي يستهدف الشباب ما يحدث في عـــقلياتهم وأفكارهم الدمار ويخرب المجــــتمعات. كما يجب الاستثمار الاعـــلامي بأن يكون قدوته العالم الاعلامي الراقي حتى يتم تعليم الاجيال أهمية الكلمة والفكر السليم حتى نصل إلى تربية سليمة لأبنائنا اذا ما اعتمدوا على هذه الوسيلة الإعلامية المهمة، بعيدا عن سلبياتها التي تشبه الوجبات السريعة التحضير التي هي غير صحية ونتيجتها بعد الأكل معروفة.
وفق الله الجميع لتحقيق رسالة إعلامية يكون فيها الخير لشبابنا وأشبالنا والمجتمع جميعا وسط هذه الأمواج المتلاطمة من فوضى الشبكات العنكبوتية.
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