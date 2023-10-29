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أقسى أنواع الألم

10/29/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كلما كشف الإنسان حقيقة جسمه، ازداد تعظيما لله عز وجل وكتاب الله، كتاب خالق البشر، والمنهج الحكيم، الذي قال فيه سبحانه وتعالى: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) الذاريات (21).
هــناك اعتقاد خاطئ لدى الناس وهو أن الإحساس بالألم يمكن أن يكون من أي مكان في جسم الإنسان، ولكن اكتشف مؤخرا أن الجلد فقط هو الذي به مناطق الإحساس وأن أعصاب الإحساس متعددة وأنها أنواع مختلفة مثل: اللمس، الضغط، الحرارة، والبرودة.
كما وجد أن أعصاب الإحساس بالحرارة والبرودة لا توجد إلا بالجلد وعليه إذا دخل الكافر النار يوم القيامة وأكلت النار جلده يبدله الله جلدا ليصبح العذاب مستمرا، فقد قال تعالى: (إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما) النساء (56).
كذلك كشف علم التشريح أن الأمعاء الدقيقة هي أطول جزء في الجهاز الهضمي ويصل طولها إلى ستة أمتار، ويتكون جدارها من ثلاث طبقات وهي: الطبقة الخارجية (أو الطبقة المصلية)، الطبقة الوسطى (أو الطبقة العضلية)، والطبقة الداخلية (أو الطبقة المخاطية). ونجد أن تجويف البطن مبطن بالبريتون الجداري (أو الصفاق) وتتم تغذيته بأعصاب الجدار التي تغذي الجلد وعضلات الصدر والبطن، وتتأثر هذه الأعصاب باللمس أو الحرارة.
فالأحشاء لا يوجد بها أعصاب للألم أو الإحساس، لذا فإنه عندما يخدر جدار البطن بمخدر موضعي ويفتح البطن ونمسك بالأمعاء ونقطعها أو نحرقها لا ينتج عن ذلك أي إنزعاج أو إحساس بالألم. ولكن عندما تتقطع الأمعاء أو تثقب لسبب أو لآخر فإن محتوياتها تنفذ منها إلى التجويف المحيط بالأحشاء والغني بالأعصاب فيكون الألم شديدا جدا وتصبح بطن المريض مثل اللوح، وهي حالة جراحية طارئة يجب أن تجرى له عملية فورا، ويقول الله عز وجل: «وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم» محمد (15).
هدد القرآن الكريم الكفار بالعذاب بماء حميم يقطع أمعاءهم واتضح السر في هذا التهديد باكتشاف أن الأمعاء لا تتأثر بالحرارة، ولكنها إذا قطعت وخرج منها الماء الحميم إلى البريتون الجداري الذي يغذى بأعصاب الجدار التـــي تغذي الجلد وهذه الأعصاب تتــأثر باللمس والحـــرارة، فيسبب الحميم بعد تقطيع الأمعاء اعلى درجات الألم.
أما العذاب عن طريق الجلد فيختلف عن ذلك لاختلاف طبيعة الجلد، فلا يكون استمرار الإحساس بالعذاب في الجلد إذا نضج إلا بتجديد خلايا الجلد.
اختلاف الوصف لكيفية تحقيق العذاب بالنار من الخارج عن طريق تبديل الجلد كلما نضج، ومن الداخل بتقطيع الأمعاء بالحميم والعذاب مستمر. فقد قال تعالى: (والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور) فاطر (36).
فوصف القرآن في الجلد ووصف الأمعاء وصفا لا يكون إلا من عند من يعلم سر تركيب الجلد وسر تركيب الأمعاء، وهكذا يتجلى الإعجاز العلمي في الإحساس بالألم بالتوافق بين حقائق الطب ومعجزات القرآن الكريم.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

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