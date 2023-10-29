(MENAFN
- Al-Anbaa) جاء صوته عبر الهاتف هادراً مزبداً متوعداً بعظائم الأمور والويل والثبور، مهدداً بأن الله سيمحق الظالمين الكفار أحفاد القردة والخنازير، ثم التقط أنفاسه المتحشرجة، وهو يكمل أنتم في مصر مسؤولون أمام الله لعدم مساندتكم لإخوانكم في غزة.. افتحوا لهم الحدود.. ادفعوا بجيشكم العظيم - قالها بنبرة أزعجتني - ليحميهم من غدر الصهاينة.. أدخلوا المعونات التي أرسلها العالم لهم عنوة وغصباً وفي حماية جيشكم العظيم.. إن الله سوف.. وهنا قاطعته بحزم قائلاً: اهدأ يا دكتور (هو طبيب مصري يعيش في دولة أوروبية) أو لا تهدأ فأنت حرّ في «ثورتك» العارمة تلك، ولكن اسمع جيداً..
أولاً: لا يحق لك الحديث باسم «الله» بأنه سيفعل «بنا» كذا.. وكذا، ووفر دعواتك لتلهج بها إلى الله أن يرحم الشهداء ويشفي المصابين ويحقن دماء الأبرياء في غزة.. أهلنا وإخوتنا الذين ندعو الله أن يرفع الغمة عنهم.
ثانياً: «قيادات» غزة نفسها أعلنت رفضها لمبدأ التهجير القسري إلى أرض سيناء، لعلمهم أن هذا هو بداية نهاية القضية الفلسطينية، وأصغر طفلة في غزة وأكبر عجوز فيها يرفضون التهجير إلى سيناء ويفضلون الشهادة على تراب غزة لأنهم وطنيون بالفطرة.
ثالثاً: تدعو لإدخال المعونات «الإنسانية» إلى أهلنا في غزة «غصباً وعنوة» في حماية جيشنا العظيم!! ألا تعتقد أن العالم قد اعترف منذ عقود بأن هناك «حدوداً» بين الدول إذا عبرتها الجيوش تعتبر في حالة حرب؟
رابعاً: وهذا يعيدنا إلى «نبرة» صوتك «المزعجة» عندما نطقت باسم جيش مصر العظيم، ودعوته لحماية أهلنا من غدر الصهاينة، فلتعلم يا سيدي - أو لا تعلم فذاك عندي سواء - أن جيش مصر العظيم يحمي حدود مصر ويذود عن ترابها ويسهم في تنميتها ويدافع عن مكتسباتها، ويحمي أهلها وعندما قامت «حماس» بغاراتها على المحتل الغاصب لم تستشر مصر أو تنسق معها، وإنما نسقت مع 3 دول أخرى وتعرضت للخيانة، حسب تصريح ممثل حماس في لبنان أحمد عبدالهادي، وأزيدك أن «الحرب» بين الجيوش ليست «لعبة» أو قراراً يتخذه الجالسون خلف لوحة مفاتيح هواتفهم الذكية - أو الغبية كما أحب أن أسميها - وأن مصر تحديداً تعرف جيداً معنى خوض الحروب أكثر من أي دولة عربية أخرى، ولا مجال هنا للتذكير بما حدث معنا منذ 1948 حتى 1973، فالتاريخ مكتوب ومصوّر يمكن أن ترجع إليه.
خامساً: سألخص لك موقفي الشخصي، وهو بالمناسبة موقف كثير من المصريين، وقفنا ونقف وسنقف مع حق إخوتنا وأهلنا في فلسطين في مقاومتهم للمحتل الغاصب لأرضهم، ونحن مع الحق الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وضد جريمة قتل المدنيين والنساء والأطفال التي تقوم بها الدولة العبرية، ونطالب بوقف الاعتداء فوراً.. واتصالات «الدولة المصرية» لا تتوقف لتحقيق ذلك.. لكن ذلك لا علاقة له أبداً بأننا قد لا نوافق على المشروع السياسي لحركة حماس.. ونعلم أن من يموت من أطفال ونساء وشيوخ غزة هم فلسطينيون من أهلنا.. مدنيون عزل لا علاقة لهم لا بحماس ولا بالسياسة.. هل فهمت أيها «الحنجوري» أم ماذا؟!
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
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