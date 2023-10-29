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هل فهمت؟

10/29/2023 11:21:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جاء صوته عبر الهاتف هادراً مزبداً متوعداً بعظائم الأمور والويل والثبور، مهدداً بأن الله سيمحق الظالمين الكفار أحفاد القردة والخنازير، ثم التقط أنفاسه المتحشرجة، وهو يكمل أنتم في مصر مسؤولون أمام الله لعدم مساندتكم لإخوانكم في غزة.. افتحوا لهم الحدود.. ادفعوا بجيشكم العظيم - قالها بنبرة أزعجتني - ليحميهم من غدر الصهاينة.. أدخلوا المعونات التي أرسلها العالم لهم عنوة وغصباً وفي حماية جيشكم العظيم.. إن الله سوف.. وهنا قاطعته بحزم قائلاً: اهدأ يا دكتور (هو طبيب مصري يعيش في دولة أوروبية) أو لا تهدأ فأنت حرّ في «ثورتك» العارمة تلك، ولكن اسمع جيداً..
أولاً: لا يحق لك الحديث باسم «الله» بأنه سيفعل «بنا» كذا.. وكذا، ووفر دعواتك لتلهج بها إلى الله أن يرحم الشهداء ويشفي المصابين ويحقن دماء الأبرياء في غزة.. أهلنا وإخوتنا الذين ندعو الله أن يرفع الغمة عنهم.
ثانياً: «قيادات» غزة نفسها أعلنت رفضها لمبدأ التهجير القسري إلى أرض سيناء، لعلمهم أن هذا هو بداية نهاية القضية الفلسطينية، وأصغر طفلة في غزة وأكبر عجوز فيها يرفضون التهجير إلى سيناء ويفضلون الشهادة على تراب غزة لأنهم وطنيون بالفطرة.
ثالثاً: تدعو لإدخال المعونات «الإنسانية» إلى أهلنا في غزة «غصباً وعنوة» في حماية جيشنا العظيم!! ألا تعتقد أن العالم قد اعترف منذ عقود بأن هناك «حدوداً» بين الدول إذا عبرتها الجيوش تعتبر في حالة حرب؟
رابعاً: وهذا يعيدنا إلى «نبرة» صوتك «المزعجة» عندما نطقت باسم جيش مصر العظيم، ودعوته لحماية أهلنا من غدر الصهاينة، فلتعلم يا سيدي - أو لا تعلم فذاك عندي سواء - أن جيش مصر العظيم يحمي حدود مصر ويذود عن ترابها ويسهم في تنميتها ويدافع عن مكتسباتها، ويحمي أهلها وعندما قامت «حماس» بغاراتها على المحتل الغاصب لم تستشر مصر أو تنسق معها، وإنما نسقت مع 3 دول أخرى وتعرضت للخيانة، حسب تصريح ممثل حماس في لبنان أحمد عبدالهادي، وأزيدك أن «الحرب» بين الجيوش ليست «لعبة» أو قراراً يتخذه الجالسون خلف لوحة مفاتيح هواتفهم الذكية - أو الغبية كما أحب أن أسميها - وأن مصر تحديداً تعرف جيداً معنى خوض الحروب أكثر من أي دولة عربية أخرى، ولا مجال هنا للتذكير بما حدث معنا منذ 1948 حتى 1973، فالتاريخ مكتوب ومصوّر يمكن أن ترجع إليه.
خامساً: سألخص لك موقفي الشخصي، وهو بالمناسبة موقف كثير من المصريين، وقفنا ونقف وسنقف مع حق إخوتنا وأهلنا في فلسطين في مقاومتهم للمحتل الغاصب لأرضهم، ونحن مع الحق الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وضد جريمة قتل المدنيين والنساء والأطفال التي تقوم بها الدولة العبرية، ونطالب بوقف الاعتداء فوراً.. واتصالات «الدولة المصرية» لا تتوقف لتحقيق ذلك.. لكن ذلك لا علاقة له أبداً بأننا قد لا نوافق على المشروع السياسي لحركة حماس.. ونعلم أن من يموت من أطفال ونساء وشيوخ غزة هم فلسطينيون من أهلنا.. مدنيون عزل لا علاقة لهم لا بحماس ولا بالسياسة.. هل فهمت أيها «الحنجوري» أم ماذا؟!
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.


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