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أرباح INVESTBANK ترتفع إلى 19.2 مليون دينار

10/29/2023 11:21:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مجموعة الاستثماري (INVESTBANK) – البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة - عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام الحالي، حيث سجل ارتفاعا ملحوظا في أرباحه الصافية وإجمالي أرباحه قبل ضريبة الدخل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس النمو القوي واستدامة أداء البنك.
وفقا للبيانات المالية الربع سنوية، فقد ارتفعت الأرباح الصافية للبنك إلى 19.2 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 15.2 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، فيما تجاوزت إجمالي الأرباح قبل ضريبة الدخل حاجز 26 مليون دينار في نهاية أيلول(سبتمبر) الماضي، مقارنة بـ 23 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد البنك أيضا ارتفاعا في صافي التسهيلات الائتمانية التي قدمها لعملائه بنسبة 23.6 %، حيث بلغت 1.1 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 850 مليون دينار مع نهاية العام الماضي، كما حققت ودائع العملاء نموا ملحوظا بنسبة 27.5 % في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إذ بلغت 1.2 مليار دينار مقارنة بـ 882 مليون دينار في نهاية العام الماضي، الأمر الذي يظهر قوة البنك وثقة العملاء فيه.
وبلغ مجموع موجودات البنك 1.8 مليار دينار في نهاية أيلول(سبتمبر) الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26 % مقارنة بـ 1.4 مليار دينار في العام الماضي، حيث يعزى هذا النمو إلى إدارة متقنة واستراتيجية ناجحة في إدارة الأصول والمخاطر.
وفي تعليقه على نتائج البنك المالية، قال رئيس مجلس الإدارة فهمي أبو خضرا: "تعكس النتائج المالية القوية للاستثماري (INVESTBANK) في الربع الثالث، قدرتنا على تحقيق نمو مستدام وتعزز مكانتنا في سوق الخدمات المصرفية، ويعود هذا الأداء إلى استراتيجيتنا الواضحة التي ترتكز على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا، وتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا، وتعزيز قدراتنا التشغيلية والمالية".
وأضاف أبو خضرا:" يواصل الاستثماري تحسين كفاءته التشغيلية وتنويع مصادر دخله، مع تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام في بيئة الأعمال المتغيرة"، لافتا إلى النمو الملحوظ في صافي التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء يعكس قدرة البنك على تلبية احتياجات السوق وتقديم خدمات ومنتجات وحلول تمويلية ملائمة للعملاء."
وتجدر الإشارة، إلى أن معدل العائد على حقوق المساهمين لدى الاستثماري ارتفع في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلى قرابة 13 % مقابل 11 % في نهاية العام الماضي، كما ارتفع العائد على الأصول إلى 1.6 %.

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