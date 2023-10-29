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قواعد متساوية للجميع: نحو سياسة دولية موحدة لمنصات التواصل الاجتماعي

10/29/2023 11:21:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



د. حمزة العكاليك

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا حيث أنها تتيح لنا البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، والتعرف على الأحداث الجارية، والتعبير عن أنفسنا. ومع ذلك، ان منصات التواصل الاجتماعي هذه شركات عالمية، وتعمل بموجب قوانين ولوائح مختلفة قد تكون سياسات شركات او انظمة بلدانها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خليط من المعايير المختلفة لمنصات التواصل الاجتماعي، مما قد يجعل من الصعب مكافحة التمييز والمعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى مثل ما يحدث الآن مع الفلسطيني الذي يعاني من الحرب الإسرائيلية في غزة من حيث اما المنع من النشر او تقييد نوع المعلومات التي يستطيع العربي نشرها.
ان التمييز على منصات التواصل الاجتماعي يؤدي الى عدد من العواقب السلبية. فهي من الممكن أن تؤدي إلى العزلة الاجتماعية، والضيق النفسي، وحتى الأذى الجسدي. كما يمكن أن تقوض الديمقراطية والتماسك الاجتماعي. وعليه فهناك حاجة متزايدة لتنظيم دولي لتجنب السلوك التمييزي لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي وخلق معاملة متساوية لجميع الناس. ويجب أن تعالج هذه السياسة القضايا الحيوية التالية:
التمييز على منصات التواصل الاجتماعي فيجب ان يكون هناك تعريف موحد لما يشكل تمييزًا على منصات التواصل الاجتماعي؟ فهذا سؤال معقد، وليس هناك إجابة سهلة. ومع ذلك، فمن المهم أن يكون هناك تعريف واضح للتمييز من أجل وضع سياسات فعالة لمكافحته.
كما انه من الواجب تحديد مسؤوليات منصات التواصل الاجتماعي. فما المسؤوليات التي تتحملها منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التمييز على منصاتها؟ فهذا سؤال معقد آخر. ومع ذلك، فمن الواضح أن منصات التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية خلق بيئة آمنة وشاملة لجميع المستخدمين.
وايضا يجب إنفاذ السياسة الدولية التي من الممكن الاتفاق عليها. كيف سيتم تطبيق السياسة الدولية بشأن التمييز على منصات التواصل الاجتماعي؟ فهذا سؤال صعب. حيث إن منصات التواصل الاجتماعي هي شركات عالمية. ومع ذلك، من المهم أن تكون هناك آلية إنفاذ فعالة لضمان امتثال منصات وسائل التواصل الاجتماعي للقانون الدولي.
هناك العديد من الأسباب المهمة التي تجعل وجود معايير دولية موحدة لمنصات التواصل الاجتماعي أمرًا مهمًا: أولاً وقبل كل شيء، حماية حقوق الإنسان. تتحمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية حماية حقوق الإنسان لمستخدميها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحق في التحرر من التمييز. يمكن للمعايير الدولية الموحدة لمنصات التواصل الاجتماعي أن تساعد في ضمان حماية جميع المستخدمين بموجب هذه الحقوق، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه. ثانياً، مكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة. تعد المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة مشكلة خطيرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمعايير الدولية الموحدة لمنصات التواصل الاجتماعي أن تساعد في مكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة من خلال مطالبة منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الضار وتزويد المستخدمين بمعلومات حول مصادر المحتوى الذي يرونه.
وأخيرا وليس آخرا، تعزيز المنافسة والابتكار. يمكن للمعايير الدولية الموحدة لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي أن تساعد في تعزيز المنافسة والابتكار من خلال خلق فرص متكافئة لجميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى منصات وسائط اجتماعية أكثر ابتكارًا وسهولة في الاستخدام.
اما فيما يتعلق بالطرق الممكنة للحصول على معايير دولية، ففيما يلي بعض الأمثلة الممكنه لكيفية استخدام المعايير الدولية الموحدة لمنصات التواصل الاجتماعي لمواجهة التحديات المذكورة أعلاه: حماية حقوق الإنسان، يمكن أن تتطلب المعايير الدولية الموحدة لمنصات التواصل الاجتماعي أن تكون هناك سياسات واضحة وشاملة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية. ويجب أن تستند هذه السياسات إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب أن تكون متاحة للعامة. وينبغي أيضًا أن يُطلب من منصات وسائل التواصل الاجتماعي وضع إجراءات للمستخدمين للإبلاغ عن التمييز وخطاب الكراهية. بالإضافة إلى ذلك، لمكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة، يمكن للمعايير الدولية الموحدة لمنصات التواصل الاجتماعي أن تتطلب من منصات التواصل الاجتماعي إزالة المحتوى الضار بسرعة وفعالية. يتضمن ذلك المحتوى الخاطئ أو المضلل أو الضار. يجب أيضًا أن يُطلب من منصات التواصل الاجتماعي تزويد المستخدمين بمعلومات حول مصادر المحتوى الذي يرونه.
علاوة على ذلك، لتعزيز المنافسة والابتكار، يمكن للمعايير الدولية الموحدة لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي أن تتطلب من منصات وسائل التواصل الاجتماعي أن تكون شفافة بشأن خوارزمياتها وأن تمنح المستخدمين القدرة على التحكم في إعدادات الخصوصية الخاصة بهم. يجب أيضًا أن يُطلب من منصات الوسائط الاجتماعية أن تتفاعل مع بعضها البعض، حتى يتمكن المستخدمون من التبديل بسهولة بين منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة. وبالتالي، من المهم ملاحظة أن تطوير وتنفيذ معايير دولية موحدة لمنصات التواصل الاجتماعي سيشكل تحديًا. وسوف يتطلب الأمر تعاون الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني. ومع ذلك، فإن فوائد وجود معايير دولية موحدة لمنصات التواصل الاجتماعي كبيرة، وهو هدف يستحق السعي
لتحقيقه.
اضافة الى كل ما سبق، ولخلق ضغط مكثف على الشبكات الاجتماعية لتغيير سياساتها التمييزية ضد مجموعة من الأشخاص كما يحدث الان مع الفلسطينيين، فمن المفيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي حول هذه القضية. فيمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة قصص الأشخاص الذين تأثروا بالسياسات التمييزية على الشبكات الاجتماعية. ويمكن أيضًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتثقيف الأشخاص حول الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتمييز ضد الأشخاص. واستخدم أيضًا علامات التصنيف للوصول إلى جمهور أوسع. وتعد علامات التصنيف طريقة رائعة للوصول إلى جمهور أوسع على وسائل التواصل الاجتماعي. فعند استخدام علامات التصنيف ذات الصلة، سيتم رؤية منشوراتك من قبل الأشخاص المهتمين بنفس المواضيع. وهناك طريقة أخرى تتمثل في وضع علامة على منصات التواصل الاجتماعي في منشوراتك. عندما تقوم بوضع إشارة على منصات التواصل الاجتماعي في منشوراتك، فمن المرجح أن يشاهدوا منشوراتك ويستجيبوا لمخاوفك. وكذلك يتوجب المثابرًه وعدم الاتستسلام إذا لم يتم الحصول على نتائج فورية. فالأمر يستغرق وقتًا وجهدًا لإحداث التغيير. فالمثابره في الجهود هي افضل وسيله للضغط على شبكات التواصل الاجتماعي لتغيير سياساتها التمييزية.
ومن المهم الإشارة إلى أنه ينبغي تطوير السياسة الدولية بشأن التمييز على منصات التواصل الاجتماعي بالتشاور مع جميع الاطراف، بما في ذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني والحكومات. وهذا سيساعد هذا على ضمان فعالية السياسة وأن يتم احترامها لحقوق جميع المستخدمين.
منصات التواصل الاجتماعي تمتلك القدرة على أن تكون قوة من أجل التغير للافضل في العالم من خلال فضح جرائم مجرمي الحرب. ومع ذلك، يمكن استخدامها أيضًا لنشر التمييز والمعلومات الخاطئة والمحتويات الضارة الأخرى. ويمكن للمعايير الدولية الموحدة لمنصات التواصل الاجتماعي أن تساعد في مواجهة هذه التحديات وخلق بيئة أكثر شمولاً وإنصافًا على الإنترنت لجميع الناس. بالإضافة إلى السياسة الدولية، هناك عدد من الأشياء التي يمكن القيام بها على المستويين الوطني والمحلي لمكافحة التمييز على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. فيمكن للحكومات إصدار قوانين تحظر التمييز على منصات التواصل الاجتماعي، ويمكنها دعم المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز على منصات التواصل الاجتماعي. ويمكن للأفراد أيضًا أن يلعبوا دورًا من خلال الإبلاغ عن التمييز على منصات التواصل الاجتماعي وتثقيف الآخرين حول قضية التمييز على منصات التواصل الاجتماعي.

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