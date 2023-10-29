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البورصة تنخفض 0.01 %

10/29/2023 11:21:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2414.05 نقطة، بانخفاض نسبته 0.01 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1.929 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.02 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.34 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.22 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الهندسية والإنشائية، النقل، التأمين، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات 1.71 %، 1.22 %، 0.81 %، 0.81 %، 0.77 %، 0.37 %، 0.30 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، الخدمات التعليمية 1.28 %، 0.63 %، 0.38 %، 0.34 %، 0.29 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 7.14 %، السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة) بنسبة 4.90 %، الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 4.76 %، الصناعية التجارية الزراعية / الإنتاج بنسبة 4.48 %، وتهامة للاستثمارات المالية بنسبة 4.29 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، الوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 7.06 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.56 %، الأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 4.95 %، التجمعات للمشاريع السياحية بنسبة 4.65 %، والتحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 3.95 %.

MENAFN29102023000072011014ID1107326189

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