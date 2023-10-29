Monday, 30 October 2023 07:36 GMT

البنك الدولي يعلن إطار التعويض لأراضي مشروع كفاءة قطاع المياه

10/29/2023 11:21:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






كشف البنك الدولي عن وثيقة إطار التعويض عن الأراضي والحيازات التي سيتم استخدامها لصالح مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن الذي سيتم تنفيذه من قبل وزارة المياه والري العام الحالي ويستمر للعام 2030.
وحدد الإطار الفئات المتأثرة بالمشروع والمستحقة للحصول على تعويض عن الضرر الذي سيلحق بممتلكاتهم ومنشآتهم، وهم اصحاب سندات الملكية القانونية إضافة إلى سندات الملكية ذات المستندات المعرفية كمستأجري الاراضي والشقق والمحال التجارية إلى جانب شاغلي الأرض لفترة طويلة ولا يتوفر لهم عنوان وغطاء قانوني كأصحاب الاكشاك، فضلا عن الاشخاص المتأثرين بالمشروع والمعرضين للتهجير الاقتصادي أو الجسدي المؤقت أو الدائم، سواء جزئيا أو بشكل كامل نتيجة لتنفيذ المشروع.
وسيتضمن المشروع تدشين شبكات مياه جديدة، وحفر آبار جديدة أيضا في مختلف محافظات المملكة ما يستدعي القيام بعمل حفريات على طول المسافة التي ستقطعها هذه الشبكات عبر المحافظات، ما يستوجب تملك الجهة المنفذة للمشروع لبعض الأراضي والمرافق العامة لغايات توفير البنية التحتية للمشروع.
ويذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد وقعت منتصف العام الحالي على اتفاقية مع البنك الدولي على تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة (250) مليون دولار أميركي، ويتضمن التمويل ما قيمته (200) مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وما قيمته (50) مليون دولار على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) المدارة من قبل البنك الدولي، والتي تقدم تمويلا ميسرا الى الدول متوسطة الدخل، والتي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.
وأوضحت الوثيقة أنه يجب أن تعكس حزم التعويضات تكاليف الاستبدال لجميع الخسائر بما في ذلك خسارة المتضررين للأراضي الزراعية وما يلحق بها من تأثيرات كخسائر المحاصيل والاشجار والتأثير على قنوات الري، إضافة إلى التأثيرات السكنية والتجارية من منازل ومبان ومنشآت إلى جانب خسائر الاعمال والدخل والهياكل المجتمعية والمرافق العامة، وذلك وفق اسعار السوق المحلي السائدة.
كما ستشمل حزم التعويضات مساعدة للأسر الضعيفة التي ستتضرر من الاراضي والحيازات التي سيتم استخدامها للمشروع، من خلال دفع التعويضات وفرص العمل للأشخاص المتأثرين نتيجة لذلك.
أما بالنسبة للخسائر التي لا يمكن تقييمها أو تعويضها بسهولة من الناحية النقدية، فستتم توفير السبل اللازمة من اجل الوصول إلى موارد وفرص كسب عادلة ومقبولة ثقافيا.
ولفتت الوثيقة إلى أنه، وفقا لقانون الملكية العقارية الاردني رقم 13 لسنة 2019، فإن المنظمة ذات الصلة عن اي مشروع هي المسؤولة عن دفع التعويضات ويجب عليها ان تقوم بالدفع بوقت محدد، وبالنسبة لمشروع كفاءة المياه فإن سلطة المياه هي المالك لجميع أصول نظام المياه؛ ولذلك فإنها هي المسؤولة عن تقديم التعويضات، ويجب عليها توفير اعتمادات في الميزانية لتمويل أي عملية تعويض ناتجة عن تنفيذ المشروع، مشيرة إلى ضرورة أن تلبي سلطة المياه كافة ترتيبات وآليات التمويل متطلبات المعيار البيئي والاجتماعي 5 (ESS5) للبنك الدولي.


MENAFN29102023000072011014ID1107326187

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث