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غزة قبل العدوان.. %65 معدل الفقر و%41 البطالة

10/29/2023 11:21:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






قبل بدء آلة القتل المتوحشة بحصد أرواح الغزيين، قيم تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤخرا، أن قطاع غزة بحاجة إلى مساعدات اقتصادية وتنموية دولية كبيرة للغاية ولسنوات طويلة، ليتمكن من تعويض الخسائر التي تسبب بها الحصار المستمر منذ 17 عاما، ما أنهك البنية التحتية وعملية التنمية الاقتصادية في القطاع.
التطورات الحاصلة على الأرض تؤكد أن هذا التقييم اعتمد سنوات الحصار، ولم يعتمد بعد على الواقع الحالي بعد عدوان الاحتلال على القطاع والذي يستهدف البنية التحتية ودمر الكثير من مراكز الصناعة والتجارة هناك، ما يشي بتفاقم المعضلة.
وبين التقرير أن الحصار الشامل (بريا، وبحريا، وجويا) الذي يتعرض له قطاع غزة منذ حزيران (يونيو) 2007، قد أدى إلى كبت وإعاقة عملية التنمية الاقتصادية في القطاع.
ولفت تقرير الاونكتاد الخاص بالأراضي الفلسطينية، الصادر الأربعاء الماضي، إلى أن القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، إضافة إلى تدمير الأصول الإنتاجية في القطاع نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، والحظر المفروض على استيراد التكنولوجيات والمدخلات الرئيسية، كلها أمور أدت إلى تفريغ اقتصاد غزة.
وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على غزة تعيق عملية وصول المواطنين في القطاع إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، مبينا أن حوالي 80 % من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الدولية.
ولفت التقرير إلى انخفاض الاستثمار في غزة خلال العام الماضي إلى 10.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع، إذ إن حجم الاستثمار في القطاع خلال الفترة 2006-2022 لم يشكل أكثر من 1.9 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى انكماش نصيب الفرد خلال العام الماضي إلى 37 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غزة، في حين تقلصت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31 % إلى 17.4 %.
وبحسب التقرير، فإن نسبة الفقر في القطاع قد بلغت خلال العام الماضي
65 %، كما أن 45 % من الشباب في القطاع عاطلون عن العمل، إضافة إلى أن 41 % من العاملين في القطاع مهددون بترك عملهم.
واعتبر التقرير أن العيش في غزة يشبه، بل يعني، الحبس في واحد من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم، مع العيش دون كهرباء لنصف الوقت من اليوم، إضافة إلى تدني إمكانية الوصول الكافي إلى المياه النظيفة أو نظام الصرف الصحي المناسب.
وأكد التقرير أن العام الماضي كان سيئا جدا بالنسبة للفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة، وتزايد الاعتماد على السلطة القائمة بالاحتلال، إضافة إلى تباطؤ عملية السلام، ما أدى إلى عمل الاقتصاد الفلسطيني بأقل من إمكاناته، على الرغم من اشتداد تحدياته.
وتلقت الحكومة الفلسطينية، خلال العام الماضي، بحسب التقرير، 250 مليون دولار فقط من دعم ميزانية المانحين و300 مليون دولار لمشاريع التنمية، ما شكل انخفاضا حادا في حجم المساعدات الدولية التي اعتاد الحصول عليها منذ العام 2008 والتي تقدر بنحو ملياري دولار سنويا، أو 27 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2008، حيث إنها انخفضت للعام الماضي إلى أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق التقرير، فإن التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني تتمثل في فقدان الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى الفقر المتوطن، وتقلص الحيز المالي، علاوة على تراجع المساعدات الخارجية، وزيادة حجم تراكم الديون العامة والخاصة.
وأشار التقرير إلى أنه بعد مرور ثلاثة عقود على اتفاقات أوسلو، ما يزال التقارب المأمول بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي يعوقه سياسات الاحتلال. وبدلاً من ذلك، تباعد الاقتصادان؛ حيث يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني حالياً 8 % فقط من نظيره في إسرائيل.
واعتبر التقرير أن التبعية الاقتصادية القسرية للاقتصاد الفلسطيني واعتماده القسري على الاقتصاد الإسرائيلي، أضعفت الاقتصاد الفلسطيني؛ حيث أدت تكاليف الإنتاج والمعاملات المفرطة والحواجز التجارية مع بقية العالم، إلى عجز تجاري مزمن واعتماد واسع النطاق وغير متوازن على إسرائيل، التي شكلت 72 % من إجمالي التجارة الفلسطينية في العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، اعتبر التقرير أن افتقار فلسطين إلى العملة الوطنية والاعتماد على الشيكل الإسرائيلي، لا يترك مساحة كبيرة للسياسة النقدية، في حين أن سعر صرف الشيكل القوي يقوض القدرة التنافسية الضعيفة بالفعل للمنتجين الفلسطينيين في الأسواق المحلية والأجنبية.
وبين تقرير الأونكتاد، أن ندرة الوظائف تجبر العديد من الفلسطينيين على البحث عن عمل في دولة الاحتلال والمستوطنات، إذ إن ما نسبته 22.5 % من القوى العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية كانت خلال العام الماضي مضطرة إلى العمل في دولة الاحتلال والمستوطنات، حيث متوسط الأجر أعلى. إلا أن رسوم السمسرة والتكاليف الأخرى المرتبطة بها تمثل 44 % من إجمالي الأجر، مما يمحو العلاوة على متوسط الأجر المحلي، ويشير إلى أن البحث عن عمل في دولة الاحتلال والمستوطنات يعتمد إلى حد كبير على فرص العمل المحدودة في الاقتصاد المحلي.
وحذر التقرير من أن الاعتماد المفرط على العمالة غير المستقرة في دولة الاحتلال والمستوطنات، قد يعرض الاقتصاد الفلسطيني للصدمات في بيئة متقلبة تتميز بأزمات متكررة، في حين أن الافتقار إلى الحيز النقدي والمالي لا يترك مجالا كبيرا للاستجابة السياسية الفعالة للصدمات والأزمات.

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