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سيتي يحسم ديربي مانشستر.. وليفربول يحقق فوزا سهلا

10/29/2023 11:20:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حسم مانشستر سيتي الديربي بالفوز على مضيفه يونايتد بثلاثية نظيفة أمس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثلاثية سيتي كل إيرلينج هالاند (26 و49) وفيل فودين (80).
ورفع سيتي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 15 نقطة في المركز الثامن.
شكل يونايتد الخطورة الأولى في المباراة بالدقيقة الثانية، عبر تسديدة من سكوت ماكتوميناي من حدود المنطقة، ذهبت ضعيفة في يد الحارس إيدرسون.
وكاد سيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة، بعدما مرر كايل ووكر كرة إلى فودين الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة رأسية قوية تألق الحارس أندري أونانا في التصدي لها، وحاول هالاند متابعتها قبل أن يبعدها الحارس الكاميروني ومن بعده ماجواير.
وتابع رودري كرة مبعدة من دفاع يونايتد في الدقيقة 16، مسددها مباشرة من حدود المنطقة ذهبت بعيدا عن المرمى.
وواصل سيتي محاولاته بتسديدة قوية مقوسة من جاك جريليش من حدود المنطقة في الدقيقة 20، تألق أونانا في إبعادها إلى ركنية.
وحصل سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 24، بعد تدخل تقنية الفار التي أظهرت وجود إعاقة من راسموس هويلوند على رودري أثناء متابعة عرضية من مخالفة داخل المنطقة، ونفذ هالاند الركلة بنجاح بتسديدة أرضية على يسار أونانا.
وحاول هويلوند تصحيح الخطأ سريعا في الدقيقة 32، بانفراده بإيدرسون ونجاحه في مراوغة البرازيلي، إلا أن الكرة طالت أمامه ليمرر إلى فيرنانديز داخل المنطقة، الذي سدد بدوره كرة قوية ذهبت أعلى العارضة.
وعاد سيتي لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 38، بمخالفة في الجانب الأيسر، نفذها ألفاريز بتسديدة مباشرة تجاه المرمى، أبعدها أونانا إلى ركنية.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سدد هويلوند صاورخية من على حدود المنطقة، تألق إيدرسون في إبعادها إلى ركنية.
وارتقى بعدها ماجواير لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، مسددا رأسية مرت إلى جوار القائم.
وبدأ يونايتد الشوط الثاني بتسديدة قوية من فيرنانديز من خارج المنطقة في الدقيقة 48، أمسك بها إيدرسون.
وأتى رد سيتي بعدها مباشرة، بعرضية من برناردو لفودين داخل منطقة الـ6 ياردة، تابعها الأخيرة بتسديدة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.
وأضاف سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 49، بعد عرضية مميزة من برناردو من الجانب الأيسر، تابعها هالاند الخالي من الرقابة تماما داخل منطقة الياردات الست، مسددا رأسية سكنت الشباك.
وبحث جريليش عن إضافة اسمه في قائمة المسجلين، بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 57، تصدى لها أونانا.
وواصل سيتي زحفه الهجومي تجاه مرمى يونايتد، فبعد سلسلة من التمريرات القصيرة، وصلت الكرة إلى جريليش داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية مرت إلى جوار القائم في الدقيقة 59.
وأهدر يونايتد فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 69، بعد تلقي راشفورد بينية سحرية من إريكسن داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية مرت بقليل إلى جوار القائم.
وحرم أونانا هالاند من الهاتريك في الدقيقة 71، بعد إرسال جريليش بينية سحرية للنرويجي داخل المنطقة الذي انفرد بالكاميروني، وحاول تسديد كرة ساقطة، ولكن تألق حارس اليونايتد في التصدي لها.
وسجل سيتي الهدف الثالث في الدقيقة 80، بعد تسديدة قوية من رودري من خارج المنطقة، تصدى لها أونانا، وتابعها هالاند بتمريرة إلى فودين أمام المرمى الخالي، ليسجل بسهولة في الشباك.
وفي مباراة ثانية، حقق ليفربول فوزا مستحقا على ضيفه نوتنجهام فورست 3-0.
وسجل هدفي ليفربول كل من ديوجو جوتا (31) وداروين نونيز (35) ومحمد صلاح (77).
وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 23 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي رصيد نوتنجهام فورست 10 نقاط في المركز الخامس عشر.
وكما كان متوقعا، هاجم ليفربول منذ الدقائق الأولى، وأرسل محمد صلاح كرة ساقطة نحو نونيز الذي لم يسدد بالقوة الكافية، لتتهادى بين يدي الحارس مات تيرنر.
واخترق لاعب وسط ليفربول أليكسيس ماك أليستر دفاع نوتنجهام، قبل أن يطلق تسديدة منخفضة مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 15.
وطاب جمهور ليفربول بركلة جزاء بعد لعبة مشتركة بين نونيز ومدافع نونتنجهام فورست ويلي بولي، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب في الدقيقة 21.
ومرر صلاح كرة جديدة إلى نونيز، الذي سدد الكرة من زاوية شبه ميتة ليتصدى لها الحارس تيرنر في الدقيقة 29، وتحولت الكرة إلى ركنية تابعها نونيز برأسه فوق المرمى.
وتمكن جوتا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 31، عندما تصدى الحارس تيرنر لتسديدة نونيز، لترتد إلى المهاجم البرتغالي الذي أودعها المرمى.
وسرعان ما أضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 35، عندما تلقى دومينيك سوبوسلاي كرة في الجهة اليمنى من صلاح، ليضعها على طبق ذهبي أمام نونيز الذي تابعها بلمسة واحدة من مسافة قريبة في الشباك.
وتألق تيرنر في إبعاد محاولة من سوبوسلاي في الدقيقة 40، ثم وجّه نونيز كرة مقصية أكروباتية، علت مرمى نوتنجهام فورست.
مع بداية الشوط الثاني، أراد ليفربول قتل أي أمل لنوتنجهام فورست في العودة إلى أجواء المباراة، وأطلق صلاح كرة من الجهة اليمنى بيساره علت المرمى في الدقيقة 48، ودخل كودي جاكبو وهارفي إليوت إلى تشكيلة ليفربول، بدلا من جوتا وجرافينبريتش.
ونفذ صلاح ركلة حرة مباشرة فوق مرمى نوتنجهام في الدقيقة 63، فيما وجه الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد تسديدة بعيدة المدى نحو المدرجات في الدقيقة 68.
وفي الدقيقة 77، تمكن ليفربول من تسجيل الهدف الثالث عبر صلاح، الذي استغل سوء تفاهم المدافع والحارس إثر كرة طويلة مرسلة من سوبوسلاي، ليضعها في الشباك الخالية.
وكاد نوتنجهام فورست يسجل هدفا في الدقيقة 85، عندما رفع البديل ياتيس كرة نحو القائم البعيد، قابلها السويدي أنتوني إيلانجا بتسديدة مباشرة في العارضة.
وسجل جاكبو هدفا لصالح ليفربول في الوقت بدل الضائع، تم إلغاؤه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو
الليجا
استعاد ريال بيتيس ذاكرة الانتصارات في الليجا بفوزه القاتل على ضيفه أوساسونا 2-1 أمس، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
أنهى الفريق الأندلسي الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء الذي احتضنه ملعب "بينيتو فيامارين" بهدف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجله المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه.
استمر تفوق أصحاب الأرض حتى الدقيقة 85 التي شهدت هدف تعادل أوساسونا عن طريق روبين جارسيا.
لم ييأس لاعبو بيتيس لهذا الهدف، وبحثوا عن هدف الفوز الذي جاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر اللقاء بتوقيع النجم إيسكو.
وبهذه النتيجة يستعيد فريق التشيلي المخضرم مانويل بيليجريني طعم الانتصارات بعد تعادلين أمام ديبورتيفو ألافيس ثم أمام خيتافي بنفس النتيجة (1-1)، وهو الفوز الرابع للفريق هذا الموسم.
وارتفع رصيد بيتيس إلى النقطة 17 في المركز السابع.
بينما هذه هي الخسارة الثالثة لأوساسونا في آخر 5 جولات، السادسة هذا الموسم، ليظل رصيد الفريق عند 13 نقطة في المركز الـ11.
البوندسليجا
قلب بوروسيا دورتموند تأخرة أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت، وانتزع تعادلا مثيرا معه بنتيجة 3-3 أمس، في المرحلة التاسعة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.
وتقدم آينتراخت فرانكفورت مبكرا في الدقيقة الثامنة بواسطة جناحه الدولي المصري عمر مرموش في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 24.
وقلص بوروسيا دورتموند الفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق مارسيل سابيتزر، الذي افتتح أهداف الضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث سجل يوسوفا موكوكو هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 54، لكن الجزائري فايز شعيبي أعاد التقدم لمصلحة فرانكفورت في الدقيقة 68.
ولم يهنأ فرانكفورت بتقدمه طويلا، بعدما أحرز جوليان براندت الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء بالتعادل ويحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
ويأتي هذا التعادل ليعرقل صحوة دورتموند، الذي فاز في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، ويبعده خطوة هامة عن صراع المقدمة في البطولة هذا الموسم.
وبقي دورتموند في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، في حين ارتفع رصيد فرانكفورت إلى 14 نقطة في المركز السابع.
ليج 1
تنازل موناكو عن صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بخسارته أمام مضيفه ليل 2-0 أمس الأحد في المرحلة العاشرة التي شهدت فوز باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بشق النفس على مضيفه بريست 3-2.
وتراجع موناكو الذي تجمد رصيده عند 20 نقطة للمركز الثالث، متأخرا بفارق نقطتين عن نيس الفائز على كليرمون-فيران 1-0 الجمعة في افتتاح المرحلة ونقطة عن باريس سان جيرمان الذي حقق فوزه الثالث تواليا والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، والسادس هذا الموسم.
على ملعب بيار-موروا، حسم ليل النتيجة في الشوط الاول بتسجيله هدفين عبر البرتغالي إيفان كافالييرو (32) وبافوديه دياكيتيه (42).
ونجح الدفاع الصلب لليل في الحد من خطورة رجال المدرب النمسوي أدي هوتر الذين تعرضوا لخسارتهم الثانية هذا الموسم.
وانتزع باريس سان جيرمان فوزا بشق النفس من مضيفه بريست، مفاجأة الموسم، 3-2 بينها ثنائية لنجمه كيليان مبابي على ملعب "فرانسيس لو بليه"، فانتزع المركز الثاني.
وبدا أن باريس سان جيرمان في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين لوارين زايير-إيمري (16) ومبابي (28)، لكن بريست قلص الفارق قبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين عبر البنيني ستيف مونييه (43) ثم أدرك التعادل مطلع الثاني عبر جيريمي لو دوارون (52).
وانتظر باريس سان جيرمان الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي لاقتناص ركلة جزاء انبرى لها مبابي وصدها الحارس الهولندي ماركو بيزوت قبل أن تتهيأ أمام هداف الدولي الموسم الماضي فتابعها داخل المرمى مسجلا هدف الفوز لفريق العاصمة.
وعزز مبابي صدارته للائحة الهدافين بعشرة أهداف.
ودخل النادي الباريسي المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على ضيفه ميلان الايطالي بثلاثية نظيفة الاربعاء في الجولة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا.
وفضل مدربه الاسباني لويس أنريكي إراحة الرباعي عثمان ديمبيليه وراندال كولو مواني والبرتغالي فيتينيا والأوروجوياني مانويل أوجارتي لكنه اضطر إلى الدفع بالثلاثة الأوائل عقب عودة بريست في النتيجة.
وبكر باريس سان جيرمان بالتسجيل عندما مرر برادلي باركولا كرة إلى زايير-إيمري فسددها بروعة من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس بيزوت (16).
وعزز مبابي تقدم سان جيرمان عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الدافع الدولي الكوري الجنوبي كانج-إين لي فانطلق بسرعة من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة متلاعبا بأحد المدافعين قبل أن يسددها زاحفة على يمين الحارس بيزوت (16).
وقلص مونييه الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 43 بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لكيني لالا اسكنها على يمين الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما.
واندفع بريست بقوة في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل عندما استغل لو دوارون الركلة الركنية الثالثة تواليا والتي انبرى لها رومان دل كاستيلو وتابعها برأسه داخل المرمى (52).
وكاد مبابي يعيد التفوق للفريق الباريسي بتسديدة قوية عكسية مرت بجوار القائم الايسر البعيد (57).
وجرب الاسباني فابيان رويس حظه بتسديدة رائعة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (62).
وكاد لو دوارون يضيف الهدف الثالث لبريست بتسديدة من داخل المنطقة ابعدها دوناروما بصعوبة قبل ان يشتتها الدفاع (70).
وحصل سان جيرمان على ركلة جزاء اثر عرقلة كولو مواني داخل المنطقة من المدافع ليليان براسييه، فانبرى لها مبابي وتصدى لها الحارس بيزوت قبل ان تتهيأ أمام القائد الباريسي الذي تابعها داخل المرمى (89).
وكاد البديل المدافع الدولي المغربي أشرف داري يدرك التعادل بكرة مقضية من مسافة قريبة بين يدي دوناروما (90+6).
وهي الخسارة الثانية تواليا لبريست الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الأربع الاخيرة بعدما كسب 13 من أصل 18 في مبارياته الست الاولى.
وتجمد رصيد بريست عند 15 نقطة في المركز السادس.
وفاز مونبلييه على ضيفه تولوز 3-0، وتعادل متز مع لوهافر سلبا. -(وكالات)

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