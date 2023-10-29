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العكش يكشف تفاصيل الاستبعاد ويطالب بـ43 ألفا.. مدرب الوحدات يطلب إبعاد العوضات

10/29/2023 11:20:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
مدرب الوحدات يطلب إبعاد العوضات
 تفيد المعلومات الواردة من نادي الوحدات، بأن المدير الفني لفريق الكرة العماني رشيد جابر، أبلغ الإدارة بعدم رغبته في استمرار اللاعب أنس العوضات في الفريق، بسبب تصرفاته التي كان آخرها الاحتجاج الشديد على استبداله في مباراة الوحدات أمام فريق الكهرباء العراقي، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
المدرب العماني للوحدات، بدأ خطواته باستبعاد العوضات من كشف الفريق أمام شباب الأردن، في المباراة التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات دوري المحترفين، في رسالة واضحة للإدارة أنه لا يرغب في استمرار اللاعب، وهو ما ذكره أيضا أمام الإدارة. وتأتي هذه الخطوة من قبل المدرب العماني، لتأكيد ضرورة الالتزام بالسلوكيات قبل الجانب الفني.
ويتوقع أن تبدأ محاولات إقناع المدرب العماني بالعودة عن قراره باستبعاد العوضات، رغم المعلومات التي تشير إلى إصرار جابر على موقفه.
وكان العوضات دخل في أكثر من صدام مع المدرب السابق لفريق الوحدات البوسني داركو، الذي طالب الإدارة بإبعاد اللاعب، دون أن ينجح في ذلك، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث كان العوضات أحد أهم الأسباب التي دفعت المدرب البوسني للرحيل عن الفريق.
العكش يروي تفاصيل "صدمة" الاستبعاد ويطالب بـ43 ألفا
 كشف مهاجم النادي الفيصلي محمد العكش، الذي تم إبلاغه بعدم تجديد عقده، أول من أمس، عن تفاصيل ما جرى معه، ومدى الصدمة التي تعرض لها بسبب طريقة إبلاغه بذلك، مؤكدا أنه سيقوم بتقديم شكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المالية البالغة حوالي 43 ألف دينار، في حال واصل النادي عدم الرد على اتصالاته.
وفي تصريح لـ"الغد"، قال العكش "إبلاغي بعدم تجديد عقدي بهذه الطريقة وهذا التوقيت، شكل لي صدمة كبيرة؛ حيث كنت أجلس في شقتي وأستعد للالتحاق بتدريب الفريق، ومن ثم التوجه إلى المعسكر الداخلي في الفندق، استعدادا لمباراة الأهلي، قبل أن أتلقى اتصالا من إداري الفريق، يبلغني بعدم الحضور للتدريب والفندق والمباراة، بسبب قرار الإدارة بعدم تجديد العقد الذي ينتهي رسميا اليوم".
وأضاف "أستغرب إعلان عدم تجديد عقدي في هذا التوقيت الصعب، حيث طلبت من الإدارة خلال شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين، الاستغناء عني في حال رغبوا بذلك، لإتاحة المجال أمامي للبحث عن فرصة أخرى، ولكن رد الإدارة جاء بإعلان التمسك بي".
وأشار العكش إلى أنه كان يطالب الإدارة بتوقيع تجديد عقد، ولكن ذلك لم يحدث بسبب التسويف في الموضوع، قبل أن أتفاجأ، أول من أمس، بعدم التمديد، لافتا إلى أنه جلس مع أكثر من عضو إدارة، أكدوا له التوجه للتجديد، قبل أن يأتي القرار الصادم.
وكشف العكش عن مطالبة الفيصلي حاليا بمبلغ 43 ألف دينار، وهي مستحقات عن موسمي 2022 و2023.
وأضاف "منذ أمس، أحاول الاتصال مع المعنيين في النادي دون أن أجد ردا على اتصالاتي"، لافتا إلى أنه سيتوجه لتقديم شكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المالية، في حال واصلت الإدارة تجاهل اتصالاته، وتلبية مطالبه بالحصول على حقوقه المالية.
استقالة نائب رئيس نادي الرمثا احتجاجا
 قدم نائب رئيس نادي الرمثا حسين البشابشة، استقالته من منصبه، احتجاجا على آلية العمل في الإدارة، وغياب التنسيق والتشاور، والتفرد بالقرارات كما جاء في كتاب الاستقالة.
وقدم البشابشة استقالته التي تضمنت شرحا لأسباب هذه الخطوة، التي اشتملت على جملة من الاحتجاجات على آلية عمل الإدارة.
الحسين إربد يستعين بخبرة اللاعبة عبير النهار
 استعان فريق الحسين إربد للسيدات لكرة القدم، بالنجمة عبير النهار، لمساعدته في الصعود إلى مصاف أندية المحترفات.
ويشارك فريق الحسين إربد حاليا، في منافسات دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم، بعد أن تراجع عن قرار تجميد اللعبة؛ حيث قام النادي في الفترة الأخيرة باستقطاب عدد من النجمات، كان آخرهن اللاعبة عبير النهار، التي تملك سيرة ذاتية متميزة في الملاعب سواء على صعيد المنتخب الوطني للسيدات أو الأندية التي لعبت في صفوف فرقها.
وباشرت النهار تدريباتها مع فريق الحسين إربد الذي يقوده المدرب عدي البطاينة، بانتظار ظهورها رسميا في المباريات المقبلة بالدوري.
ويعد فريق الحسين إربد للسيدات الأكثر حظوظا بتصدر دوري الدرجة الأولى، والصعود لمصاف أندية المحترفين، حيث يحظى الفريق باهتمام إداري للعديد من الأسباب.
لاعبة الحسين حياصات في طريقها للتدريب في السعودية
 غادرت لاعبة فريق الحسين إربد لكرة القدم للسيدات انشراح حياصات، إلى السعودية، لترتيب عملها كمدربة في نادي الشعلة السعودي، قبل العودة لاستكمال لعبها في فريق الحسين إربد الباحث عن تصدر دوري الدرجة الأولى، تمهيدا للتأهل إلى دوري المحترفات.
والتحقت حياصات بفريق الحسين إربد في الموسم الحالي، لمشاركته منافسات دوري الدرجة الأولى، قبل التحضير للتوجه إلى خوض تجربة التدريب في الخارج.
مالوش مشرفا على عموتة في دورة نخبة مؤطري "الكاف"
 أشرف التونسي بلحسن مالوش، على المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، في الدورة التكوينية لنخبة مؤطري الاتحاد الأفريقي للكرة "الكاف". وعقدت الدورة بمركب محمد السادس لكرة القدم، حيث اختتمت رسميا يوم الخميس الماضي، بعد أن استمرت لمدة 8 أيام.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تكوين عدد كبير من المؤطرين الذين سيشرفون على دروس تكوين المدربين على الصعيد الإفريقي.
وشارك في هذه الدورة التي امتدت أشغالها على 8 أيام متواصلة، 16 متدربا من نخبة مكوني إفريقيا، من ضمنهم المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي الحسين عموتة الذي التحق رسميا بهذه الفئة بعد اجتياز الامتحانات بامتياز.
وأشرف على تأطير هده الدورة نخبة من خبراء تكوين مدربي كرة القدم من الكاف والفيفا، أمثال مدير قسم تكوين المدربين بالاتحاد الدولي لكرة القدم برانامين اوجوفيتش ومدير التطوير بالكاف راوول شيباندا، إضافة لخبراء الفيفا والكاف بلحسن مالوش وفتحي جمال وسيرامي ليتسواكا.
يشار إلى أن بلحسن مالوش، هو والد مدرب اللياقة البدنية الثاني في المنتخب الوطني كريم مالوش.
سولين تحصل على "دبلوم فيفا"
 حصلت الأردنية سولين الزعبي، التي تشغل حاليا المديرة الفنية للكرة النسوية في الاتحاد الماليزي لكرة القدم، على شهادة دبلوم "فيفا"، الصادرة عن الاتحاد الدولي للعبة؛ حيث حظيت الزعبي، أول من أمس، بالتكريم خلال حفل تسلم الشهادة الذي جرى في مقر "فيفا".
وشاركت الزعبي في هذه الدورة، التي أقيمت على مدار عامين (أون لاين)، قبل أن تحصل على دبلوم فيفا في موضوع حماية اللاعبين واللاعبات من أشكال العنف والتحرش والتنمر في الرياضة، لجعل الرياضة مكانا آمنا للأطفال.
وتواجدت الزعبي في الأيام القليلة الماضية في مقر "فيفا"؛ حيث شاركت في ورشة لمدة 3 أيام، قبل أن تتسلم شهادة الدبلوم، في خطوة ستثري مسيرة سولين المجتهدة.




اللاعبة عبير النهار - (أرشيفية)

كواليس النجوم
 . لاعبو فريق السلط لكرة القدم، كانوا أمس على تواصل مع بعضهم بعضا، لتوحيد موقفهم بشأن التوجه إلى التدريب.. اللاعبون كانوا ينتظرون اتصالا لمعرفة فيما إذا كان هناك راتب أم لا.. اللاعبون أكدوا أنهم سيتوجهون للتدريب في حال كان الاتصال إيجابيا ويحمل بشائر صرف الراتب، فيما أكدوا غيابهم في حال جاء الاتصال سلبيا... فريق السلط يعيش في تطور تدريجي على الجانب الفني بقيادة المدير الفني عمادة خانكان.. إدارة النادي تبذل جهدا كبيرا لتأمين المستحقات، ولكنها تصطدم بغياب الداعمين، وغياب شركة راعية للدوري.
. مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني التي جمعت فريقي برشلونة وريال مدريد عند الخامسة والربع من مساء أول من أمس، تسببت في إرباك تدريبات أندية المحترفين، بسبب مطالب اللاعبين بتقديم أو تأخير تدريباتهم، بما يضمن لهم متابعة الدوري الإسباني.. الملاحظة الأبرز في الموضوع أن الإقبال على حضور مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني التي جرت مؤخرا، لم تحظَ بالمتابعة المعتادة، بسبب غياب المزاج المنشغل بمتابعة أخبار الأهل في غزة الصامدين في وجه العدوان الصهيوني.
. اللاعب يزن عرب استثمر غيابه عن اللعب، للقيام برحلة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة.. اللاعب منشغل حاليا بقضية حرمانه في الاتحاد الماليزي بسبب اعتدائه على الحكم، خلال مباراة فريقه سيلانغور، بانتظار اتضاح الرؤية... سيلانغور أعلن فسخ عقد عرب رسميا، بسبب هذه الحادثة.. عرب مرشح للعب في الدوري العراقي، في حال لم يتعرض لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".. عرب المعروف بأخلاقه العالية سبق وأن قدم اعتذاره عما بدر منه، بانتظار القرار النهائي من خلال استمرار التواصل مع الاتحاد الماليزي.
. لاعبون في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشفوا عن عدم قدرة زملاء لهم في الفريق، على الانتظام بالتدريبات، بسبب غياب القدرة على توفير أجرة الطريق... اللاعبون أكدوا أن النادي يتأخر كثيرا في صرف المستحقات والرواتب.
. لاعب فريق الجليل لكرة القدم عبيدة النمارنة، يصفه المراقبون بأنه مشروع نجم كروي أردني، في حال واصل صعوده الفني.. اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، يعد حاليا من نجوم الجليل ودوري المحترفين، مستفيدا من التوظيف الصحيح لمدربه محمد العبابنة.




سولين الزعبي في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم - (من المصدر)

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