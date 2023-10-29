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الإنجليزية واتحاد عمان يبدآن سلسلة نهائي سلة الناشئين اليوم

10/29/2023 11:20:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






تنطلق اليوم مباريات "سلسلة" الدور النهائي من بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي فريقا الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة السابعة مساء في صالة الأمير حمزة، ويسبقها مباراة الأرثوذكسي وشباب بشرى عند الساعة الخامسة مساء بالصالة نفسها ضمن دور تحديد المركز الثالث، في مباراتين سيتم بثهما عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".
وتعد المواجهة الأولى بين اتحاد عمان والإنجليزية في "سلسلة النهائي" على اللقب، والتي يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، سيناريو مشابه لنهائي الموسم الماضي، الذي حسمه الإنجليزية 2-1، ما يفرض على المدرب فضل النجار ومساعده محمد دعيس، التحضير جيدا لتحقيق انطلاقة قوية وتشكيل الضغط على المنافس، في ظل امتلاكه أوراقا رابحة بوجود اللاعبين، روحي الكيلاني ومعتز صويص وسيف زعاتري وحمزة شعبان ومحمد آدم وعبدالمجيد شديفات وغيرهم.
بدوره، يأمل مدرب فريق الإنجليزية هيثم طليب، في أن يكون لاعب ارتكازه سعيد الخوالدة في الموعد لتشكيل نقطة قوة وتفوق تحت السلة، بإسناد من "الرجل الحديدي" يامن حتر، خاصة وأن منطقة خارج القوس تزخر بوجود اللاعبين، باسل الخوالدة وعمر بشير ومحمود عبيدات، كما أن الفريق ما يزال يحافظ على مخزونه البدني بعدما حسم مواجهته في الدور نصف النهائي أمام شباب بشرى (76-49) بوقت مبكر.
وفي أولى مباريات "سلسلة" تحديد المركز الثالث "الميدالية البرونزية" التي تجمع بين فريقي الأرثوذكسي وشباب بشرى، يأمل فريق الأرثوذكسي - الذي خسر مباراة نصف النهائي أمام اتحاد عمان (70-76) - بقيادة مدربه فادي صابات في إنقاذ موسمه وتجنب تكرار "كابوس" الموسم الماضي، بعدما خسر المركز الثالث لصالح فريق الجليل، متسلحا بخبرات كوكبة من لاعبيه، يتقدمهم عمر سلمان ومحمد المخطوب وعبدالجواد العجلوني والطيب قاسم ويزيد أبو سهيل.
من جانبه، يسعى فريق شباب بشرى بقيادة مدربه يوسف شتات، إلى اعتلاء منصة التتويج وتقلد الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه على مستوى دوري الناشئين، متسلحا بالتألق اللافت للاعبيه الشباب، يوسف ريحان ويوسف عبابنة وعبدالله شتات وسامر أبو عصعوص ومحمد عبابنة، خاصة وأن الفوز في المباراة يضع الفريق المنافس تحت ضغوطات أكبر، ويقرب الفائز خطوة كبيرة من الظفر بالمركز الثالث.

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