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ناشئي اليد فرصة مميزة للتواجد مع الفرق القوية في البطولة العربية

10/29/2023 11:20:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يخضع المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد إلى تجربة تعتبر الأولى له منذ تشكيله قبل ما يقارب الأربعة أشهر، حيث يشارك في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهي المحطة الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج إعداده للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل، والمؤهلة إلى بطولة العالم المقررة في العام 2025.
ورغم فترة الإعداد الجيدة التي خضع إليها الفريق في الفترة الماضية، والتي استفاد منها الجهاز الفني كثيرا، خصوصا وأنها تخللت إجراء العديد من اللقاءات الودية مع الفرق المحلية، ضمن مشاركة المنتخب في بطولة دوري أندية الدرجة الأولى بنتائج غير محتسبة، إلا أن البطولة العربية، ستشهد مشاركة المنتخبات العربية القوية وذات السمعة المميزة، حيث أكد الاتحاد العربي مشاركة منتخبات (تونس والسعودية والكويت والمغرب والجزائر والعراق وليبيا والأردن)، في الوقت الذي وفق فيه الاتحاد العربي على مشاركة المنتخبين التونسي والسعودي مشاركتهما بفريقين (أ وب).
المنتخب الوطني ليس مطالبا بتحقيق النتائج التي تجعله فريقا منافسا نظرا لفارق المستوى الفني بينه وبين العديد من المنتخبات المشاركة، ولكن يفترض أن يظهر بصورة طيبة تدل على الأداء المتطور الذي وصل إليه بعد التحضيرات الجيدة التي خضع إليها، وتوفير الاتحاد المتطلبات التي يحتاجها، خصوصا التي تتعلق بالمعسكرات التدريبية الداخلية، والمباريات الودية القوية التي خاضها في مشاركته بدوري أندية الدرجة الأولى، إلى جانب المستلزمات الفنية والإدارية. ويقود المنتخب الوطني المدرب الوطني مهند المنسي، ومساعده الوطني صدام أبو رمان، ومدرب حراس المرمى مروان جميل، ويركز الجهاز الفني على إعداد الفريق بالشكل المثالي من خلال البرامج الفنية التي يعتمد عليها في رفع المستوى الفني والبدني للفريق، في الوقت الذي يعول فيه الجهاز الفني على اللقاءات الودية التي يخوضها الفريق في الفترة الحالية، والتي تضعه في صورة الشكل الفني الكامل. وينتظر أن يخوض المنتخب الوطني وقبيل توجهه إلى تونس لقاءات ودية عدة، مع المنتخب العراقي الشقيق في العاصمة عمان بناء على طلب الاتحاد العراقي، حيث يكثف المنتخب العراقي حاليا من تدريباته اليومية بقيادة المدرب المعروف ظافر صاحب، والذي سبق له وأن أشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية الأردنية، والعديد من الفرق المحلية، وحقق معها العديد من الإنجازات.
وأكد الاتحاد العراقي في منشور على صفحته الرسمية "الفيسبوك"، حضور منتخبه إلى عمان وإجراء العديد من اللقاءات الودية مع المنتخب الوطني، والتي ينتظر أن تقام جميعها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
ويذكر أن لاعبي المنتخب الوطني للناشئين كافة، تم اختيارهم من خلال بطولات الفئات العمرية التي جرت مؤخرا، وجميع اللاعبين هم من مكونات مراكز الواعدين المشروع الحيوي المهم، الذي يسهم في تطوير اللاعبين واكتشاف المواهب، والذي يعتمد عليه الاتحاد والأندية معا في تطوير ونشر اللعبة في مختلف مدن المملكة.

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