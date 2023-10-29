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أحداث غزة تبعد اهتمام الشارع الأردني عن الكلاسيكو الإسباني

10/29/2023 11:20:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






انعكست أحداث غزة على مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي جرت أول أمس، وانتهت لصالح الفريق الملكي بهدفين لهدف، على المتابعة الجماهيرية الأردنية في المنازل والمقاهي، خصوصا مع تواصل الغارات وقصف الاحتلال لمواقع مختلفة في قطاع غزة، حيث لم يحظ الكلاسيكو بالمتابعة من الجماهير الأردنية كما كانت في المباريات السابقة، وغاب التشجيع والمناكفات بين مشجعي الفريقين، إضافة إلى مشاعر الفرح بعد تسجيل الأهداف وعقب نهاية المباراة كما جرت العادة في المباريات السابقة. وتشهد المقاهي حالة ركود منذ بداية الأحداث، ولم تعد متابعة مباريات الدوريات الأوروبية كما كانت في السابق، وركزت المقاهي على شاشات القنوات الإخبارية التي تبث أخبار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
وأقر عدد من أصحاب المقاهي في حديثهم لـ"الغد"، أن متابعة مباريات الدوريات الأوروبية لم تعد تهم الجماهير الأردنية هذه الأيام، والإقبال عليها يشهد حالة كبيرة من التراجع، وأن مباراة الكلاسيكو قدمت رسالة للعالم عن تعاطف ودعم ومساندة الشعب الأردني للشعب الفلسطيني، وأن الاهتمام في متابعة الأحداث السياسية يطغى على متابعة الأخبار الرياضية حاليا.
وقال خالد العايد أحد أصحاب المقاهي في منطقة الرابية: "إنها من المرات النادرة والفريدة التي يغيب فيها الجمهور الأردني عن متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في المقاهي، حيث كانت معظم المقاعد خالية، وروح التشجيع من مشجعي الفريقين غائبة، ومرت أحداث اللقاء عادية ولم تكن هناك مشاعر فرحة من جمهور ريال مدريد بعد الفوز في نهاية اللقاء".
ويشاطر المصري حسن أبو علي الذي يعمل في أحد مقاهي منطقة مرج الحمام، العايد الرأي في وصف حالة الجماهير الأردنية والمقاهي هذه الأيام، حيث لا إقبال على متابعة الدوريات الأوروبية كما كان في الفترات السابقة، مشيرا إلى أن الأمر هذا متوقعا من الشعب الأردني الذي تعد القضية الفلسطينية أهم قضية في حياته.
وذكر المواطن زيد الهيب، أن الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها المجتمع المحلي، تسببت في عدم التركيز على هذه المباراة للمرة الأولى منذ زمن بعيد، موضحا، أنه لم يتابعها على الرغم من عشقه الكبير لبرشلونة، وأنه لم يعرف عنها إلا بعد علمه بالنتيجة لاحقا. وتابع: "لا يمكننا حاليا سوى التفكير والمتابعة لما يحصل في قطاع غزة، كرة القدم لم تعد أهم أولوياتنا في ظل ازدياد القصف على المدنيين في القطاع، ونتمنى بأن تعود الحياة بصورة أفضل لهم ولنا في أسرع وقت خوفا من وقوع كارثة أكبر لا سمح الله".

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