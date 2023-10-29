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الأجسام واللياقة البدنية يشاركان ببطولة العالم بطموح الإنجازات الوطنية

10/29/2023 11:20:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






غادر منتخبا بناء الأجسام واللياقة البدنية إلى إسبانيا أمس، للمشاركة في بطولة العالم، التي تقام هناك مطلع الشهر المقبل، بطموح تحقيق إنجازات وطنية جديدة للرياضة الجسمانية والبدنية، في فئات البدي بلدنج والفيزيك والكلاسيك وتحدي اللياقة البدنية، والتي تشهد مشاركة واسعة ومنافسة قوية من الأبطال والبطلات عربيا وقاريا ودوليا.
وقال رئيس الاتحاد مأمون كلمات: "نسافر في وفد يعد الأكبر في تاريخ مشاركات اللعبة، تبعا لمشاركتنا بجميع الفئات-الفيزيك، الكلاسيك، ماسكولار فيزيك، البدي بلدنج-، وتحدي اللياقة البدنية المستحدث في اتحادنا، والذي نشارك فيه للمرة الثانية، بعد البطولة الآسيوية في لبنان التي حقق فيها المنتخب نتائج مذهلة في لبنان خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين واللاعبات في تحديات اللياقة البدنية، وما يهمنا أيضا انخراط اللاعبات من خلال تحدي اللياقة البدنية في منتخب ومشاركات بناء الأجسام المحلية".
وأضاف: "نشكر مظلتنا اللجنة الأولمبية التي وفرت كل التسهيلات لسفر الوفد الكبير، والذي يعكس الاهتمام بدافع طموحات الشباب الرياضي الأردني في المحافل الخارجية، ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين واللاعبات، إلى جانب حكم دولي سيشارك في إدارة فعاليات البطولة العالمية، ونوجه بوصلتنا نحو منصات التتويج التي لنا معها ذكريات ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية العام 2018، ومتفائلون بمنتخب اللياقة البدنية الذي يملك الخبرة والمستوى الرائع لمواصة الإنجازات في بطولة العالم".
من جانبه، بين قائد منتخب اللياقة البدنية أدهم الصقور: "يضم المنتخب مجموعة من اللاعبين واللاعبات المميزين في تحديات "اللياقة البدنية"، ويملك رصيدا وافرا من خبرة المنافسات البدنية، ومتحمسون للوقوف على مسرح المنافسة العملية بهمة الإنجاز، حيث نتطلع بروح الفريق إلى تحقيق نتائج لافتة على المستوى الفردي والجماعي، ونتسلح بالمعنويات العالية والاستعداد والتدريبات والمشاركات التي لم تتوقف منذ عودتنا من لبنان، ونشكر اهتمام ودعم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية على إدراجنا في المنافسات النوعية عربيا وقاريا ودوليا".
على صعيد متصل، وضح الحكم الدولي المحترف المرافق للبعثة بلال دويكات: "تأتي مشاركتي تبعا لخبرتي في إدارة منافسات بناء الأجسام واللياقة البدنية، ورصيد مشاركاتي الوافرة في البطولات العربية والقارية العالمية، وبطولات الاحتراف الدولية، في الوقت الذي أثمن فيه اهتمام الاتحاد بزج الحكام في هذه المشاركات النوعية، والتي تفيدنا بالاحتكاك والتطور لمواكبتنا أجواء إدارة المنافسات العالمية، وهذه تجربة رائعة بالتأكيد سننقل خبراتنا إلى زملائنا في لجنة الحكام، والتي تضم حكاما مميزين سواء الدوليين أو الساعين للحصول على الشارة الدولية، ونتمنى أن نشارك منتخبي بناء الأجسام واللياقة البدنية فرحة الإنجاز للوطن من إسبانيا في هذه المشاركة التي تشهد منافسات محتدمة".
وكان منتخب بناء الأجسام، حصد 4 ميداليات ملونة في بطولة العالم في إسبانيا، حين توج ضياء لطفي بالميدالية الذهبية في منافسات الفيزيك (173 سم)، وطارق نصير بالميدالية الفضية في الفيزيك (182 سم)، وأحمد الحلايقة ببرونزية الفيزيك (182 سم)، ورضا محمد برونزية الفيزيك (170 ) سم.
وكان منتخب تحدي اللياقة البدنية، خطف 12 ميدالية ملونة في بطولة آسيا في بيروت مؤخرا، عندما توج بذهبيتين عن طريق ديما زبيدة، وأخرى لديما زبيدة وأدهم صقور على مستوى الفرق، و3 ميداليات فضية للفردي تقلدها عبدالرحمن عاقلة، وبنان الجعفري، وعلى مستوى الفرق نالها قوت أباظة وأحمد نسور، و3 ميداليات برونزية تقلدتها سارة أبو شاويش، وعلى مستوى الفرق لكل من: عبدالرحمن عاقلة وبنان الجعفري، وكذلك بنان الجعفري وسارة أبو شاويش.
ويضم منتخب بناء الأجسام كلا من: رئيس الاتحاد مأمون كلمات الذي يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي، وعصام عبدالخالق رئيسا للوفد، وأحمد الحروب إداريا، محمد حسني مدربا، بلال دويكات حكما دوليا، محمد أبوسل معالجا، ولاعبو منتخب الأجسام عبدالله عيسى، محمد البداوي، حمزة الأغبر، فادي غياضة، فيما يضم منتخب اللياقة البدنية كلا من: أدهم الصقور، د. عبدالرحمن عاقلة، مهند القيسي، علي الحموي، راما ابوصالح، ديالا خالد، ود. ستيفاني نعواس.

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