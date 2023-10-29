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عبد القادر: خطأ تحكيمي مهد لخسارة قاسية.. والتوقفات المستمرة أربكت خططنا

10/29/2023 11:20:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






أكد المدير الفني لفريق سحاب لكرة القدم أحمد عبد القادر، أن الهدف الأول الذي تلقاه فريقه أمام الرمثا في افتتاح منافسات الجولة السادسة، تسبب في خسارة قاسية وصلت لخمسة أهداف مقابل هدف، في أول مباراة يقودها على خط التماس بعد انضمامه مؤخرا لتدريب الفريق.
وبين عبد القادر في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن الهدف جاء من خطأ تحكيمي واضح، ما ساهم في تحويل مجرى المباراة، موضحا في الوقت ذاته، أن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، وأن الخسارة القاسية يتحملها الفريق بأكمله، رغم أن الأهداف جاءت من أخطاء فردية.
وأضاف: "نعتذر لجماهير فريق سحاب التي تفاجأت كما نحن من الخسارة الثقيلة، ونعدهم بأن نقدم الأفضل في المرحلة المقبلة، وجئنا كجهاز فني جديد في توقيت ومرحلة صعبة، وسنحاول إعادة ترتيب الأوراق بهدف الظهور بصورة أفضل مستقبلا".
ولفت عبد القادر، إلى أن تشكيلة الفريق بداية الموسم كانت خاطئة، من خلال عدم التعاقد مع مهاجم صريح، إلى جانب عدم وجود لاعب ارتكاز، ووجود عدد كبير من اللاعبين في مركز الجناح الهجومي، مبينا أن عددا من اللاعبين يضحون بسمعتهم باللعب بمراكز غير مراكزهم من أجل تسيير أمور الفريق.
وتابع: "نعاني من غياب المهاجم الذي يعد عملة نادرة في عالم كرة القدم، وفي قائمة الفريق لا يوجد أي لاعب يلعب في هذا المركز وهذه مشكلة كبيرة، ونحاول تعويضهم بلاعبين أجنحة، كاللاعب حمزة الصيفي، وهناك لاعبون بمركز الظهير نشركهم في الارتكاز كاللاعبين إبراهيم دلدوم وورد البري".
وأشار عبد القادر، إلى أن النادي سيجري مفاوضات مع مهاجم الفيصلي محمد العكش، والذي أعلن ناديه مؤخرا عن عدم رغبته في تجديد التعاقد معه، مفيدا بأن ضم اللاعب سيساهم في حل جزء من المشكلة التي تواجه الفريق في المرحلة الحالية، مع التذكر بأن مسألة ضمه ستكون عقب نهاية مرحلة الذهاب، لصعوبة تسجيل اللاعب حاليا.
وواصل: "سنعمل بين المرحلتين على التعاقد مع لاعبين أجانب، إذ لا يوجد مع الفريق سوى اللاعب الغاني ديفيد جونيور، وهو يلعب في مركز الجناح الهجومي أيضا، علما بأنه انضم لتدريبات الفريق خلال الأسبوع الماضي، بعد تواجده في المرحلة الماضية ببلاده، وسنحاول الاستفادة من خدماته في المباريات المقبلة".
وكشف عبد القادر، أن فترات التوقف الطويلة، تسببت في تذبذب مستوى الفريق من مرحلة لأخرى، حيث إن الفريق يلعب مباراتين وثم يتوقف عن اللعب لمدة طويلة تقدر بـ20 يوما، موضحا أن مدرب المنتخب الجديد حسين عموتة، يحاول التعرف إلى اللاعبين من خلال استدعائهم لفترات أطول، مع الإشارة إلى أن التوقف يرهق إدارات الأندية والأجهزة الفنية واللاعبين.
واستطرد: "هناك 5 لاعبين من أبناء النادي في سحاب لديهم إمكانيات فنية جيدة، وسيكون لهم شأن معنا في الفترة المقبلة، حيث عانوا من عدم منحهم الفرص والتدريب بصورة قوية سابقا".
وعن طموح سحاب منذ بداية الموسم بالتواجد في المربع الذهبي بدوري المحترفين، أكد عبد القادر أن المسألة ليست سهلة لعدم توفر معطيات النجاح لتحقيق هذا الأمر، مشددا على أن العمل بين المرحلتين سيكون لإعادة الفريق للمسار الصحيح ومحاولة الظهور بصورة أفضل، مع إشادته باللاعبين الذين يبذلون قصارى جهدهم لخدمة الفريق.

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