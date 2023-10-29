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شباب مليح يتأهل إلى دوري الطائرة الممتاز

10/29/2023 11:20:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






تأهل فريق شباب مليح إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة، بعد الفوز على وادي موسى بنتيجة 3-0، بواقع 25-23، 25-16، و27-25، في المباراة التي جرت مساء أمس في صالة قصر الرياضة، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة.
وواصل شباب مليح صدارته برصيد 6 نقاط، فيما بقي رصيد وادي موسى نقطتين، مع ختام الجولة الثانية من مربع الصعود.
واستعاد البقعة عافيته بالفوز على بيت ايدس بنتيجة 3-1 بواقع 25-18، 28-30، 25-13، 25-8، ليرفع البقعة رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي فريق بيت إيدس بدون نقاط، بعد المباراة التي جرت مساء أمس أيضا في صالة قصر الرياضة.
ومثل شباب مليح، الذي يقوده المدرب خالد سعيفان، اللاعبون فهد نعمان، محمد الحوراني، محمد قاسم، عبدالله سعيفان، محمود النقيب، عودة حسن، محمد جروان وسعيد الشاعر.
ومثل فريق وادي موسى الذي يدربه المدرب إبراهيم الرفوع، اللاعبون صالح الطهراوي، محمد أبو كويك، مهند جروان، اليمني جمال مفتاح، أحمد الفرجات، ومحمد الشبيلات.
من ناحيته، لعب البقعة الذي يدربه المدرب رزق أبو سردانة، بتشكيلة تضم اللاعبين ياسر عثمان، علي سيف، عفيف سيف، المحترف العراقي أسامة منيف، محمد جمال، زيد الشافعي ومعاذ محمد جميل، فيما مثل بيت ايدس الذي يدربه المدرب عياض عبدالله، كل من يوسف مقدادي، علي مقدادي، محمود عبدالعزيز، باسل أحمد، أثير باسم، محمد عمر، خلف محمد، وأحمد غازي.
وتختتم المرحلة النهائية يوم غد الثلاثاء، في صراع لاهب على بطاقة الصعود إلى الممتاز، حيث يلتقي وادي موسى مع بيت ايدس الساعة الخامسة مساء في صالة قصر الرياضة، والتي تحتضن لقاء البقعة مع شباب مليح عند الساعة السابعة.

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