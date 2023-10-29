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الحديدي وأبو خديجة على أعتاب نهائي بطولة آسيا للملاكمة

10/29/2023 11:20:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






يتطلع لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة عمر الحديدي وميس أبو خديجة، لبلوغ المواجهة النهائية من بطولة آسيا للشباب والناشئين، والتي تقام أحداثها في العاصمة الكزخية أستانا وتستمر حتى 3 شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويلتقي الحديدي اليوم في منافسات (وزن تحت 63.5 كغم) مع اللاعب توريخان سابيرخان من كازاخستان، وفي حال تحقيقه الفوز سينافس على الميدالية الذهبية في المواجهة النهائية للشباب، فيما تمثل خسارته ضمان الحصول على ميدالية برونزية.
واستطاع الحديدي التغلب على ايرنيست كي كو من هونغ كونغ في ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز التايلندي ريتانان نويمانغ في نصف النهائي، ليكون اللاعب الأردني الوحيد الذي يحقق انتصارين في البطولة الحالية.
وتنافس أبو خديجة اليوم في المربع الذهبي اللاعبة الأوزبكية إبروخيمجونوفا مشتاريبونو في منافسات (وزن تحت 57 كغم) للشابات، وتسعى للوصول للنهائي في إنجاز نوعي للملاكمة النسوية الأردنية حال تحقيقه، بالمنافسة على الميدالية الذهبية أو الفضية. وحققت أبو خديجة أول فوز لها في دور ربع النهائي أول من أمس على منافستها الفيتنامية تروك هان تران تي، لتصل نصف النهائي في أول مشاركة لها بالبطولات القارية.
وشارك المنتخب الوطني في البطولة بـ11 لاعبا ولاعبة، حيث ودع بقية اللاعبين من أدوار مختلفة، وآخرهم اللاعب رازي حياصات بخسارته من اللاعب ميرازاكير كوشاليف من قيرغيزستان في منافسات (وزن فوق 92 كغم) لحساب الدور ربع النهائي.
وودع اللاعب أكرم زيادة من الدور ربع النهائي على يد الكزخي كوانياش أسكر، ضمن منافسات (وزن تحت 60 كغم)، علما بأنه فاز في مواجهته الأولى على المنغولي أمارجارجال تينغيز في ثمن النهائي.
وخسر اللاعب راشد حياصات في الدور ثمن النهائي مع العراقي يوسف سعد، ضمن منافسات (وزن تحت 63 كغم)، فيما خرج ماهر المشاعلة على يد الأوزبكي محمسغيوس سوبوتخانوف بالدور ثمن النهائي في (وزن تحت 48 كغم)، وفشل عمر قريش في تخطي العراقي عباس قاسم من الدور ذاته في (وزن تحت 51 كغم)، ووداع أوس عشيش من ثمن النهائي أيضا من الأوزبكي ساماندار أوليموف بمنافسات (وزن تحت 54 كغم).
وغادر اللاعب قيس عشيش من ربع نهائي منافسات (وزن تحت 57 كغم) على يد اللاعب كاي سوان وانغ من الصين تايبيه، وخروج يامن فحماوي من الدور نفسه على يد الإيراني صالح مصباحي بمنافسات (وزن تحت 70 كغم)، وخسارة اللاعبة نادين المناصير بمنافسات (وزن تحت 48 كغم) من الكزخية زاسولان بيردالي من دور الثمانية أيضا.

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