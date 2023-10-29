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الفيصلي يتجاوز الأهلي بهدف زكريا في دوري المحترفين

10/29/2023 11:20:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






حقق فريق الفيصلي فوزا مهما على نظيره الأهلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل هدف الفيصلي الوحيد والثمين اللاعب البديل خالد زكريا بالدقيقة 60 من مجريات اللقاء.
ورفع الفيصلي رصيده إلى 12 نقطة متقدما للمركز الثالث على سلم الترتيب، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الأهلي عن 4 نقاط وفي المركز الحادي عشر وقبل الأخير.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز الرمثا على سحاب بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما تخطى الحسين إربد نظيره شباب العقبة برباعية نظيفة، وتعادل معان مع السلط بهدفين لمثلهما، وتفوق الجليل على مغير السرحان بهدفين لهدف، وفاز الوحدات بهدفين دون مقابل على شباب الأردن.
الفيصلي 1 الأهلي 0
تشكيلة الفريقين
الفيصلي: نور بني عطية، محمد الكوب، مهند خيرالله، أنس بني ياسين (حسام أبو الذهب)، ناثان (سالم العجالين)، عبيدة السمارنة، نزار الرشدان (خالد زكريا)، حاتم الروشدي، أمين الشناينة (أحمد ابو شعيرة)، عارف الحاج، رزق بني هاني (رفيق الكامرجي).
المدير الفني: أحمد هايل.
الأهلي: ربيع عزالدين، يزن دهشان، بهاء الشملتي، محمد حابس (إباء الرمحي)، ليث أبو رحال، أحمد إلياس (سعدوف)، سند جعارة (سيدي بشير)، كو فيفيان أسي، ماهر الشحري (عون اللوزي)، ابراهيم الجوابرة، خالد الدردور.
المدير الفني: عماد رشاد.
الحكام: الحكام: أحمد فيصل للساحة، محمد الخلف، محمود ظاهر، وأحمد راضي رابعا.
سيناريو الهدف
- تبادل لاعبو الفيصلي الكرة بجملة فنية أنيقة، فمرر الروشدي لعارف الحاج الذي هيأ كرة عرضية على رأس البديل خالد زكريا أودعها بالمرمى هدفا بالدقيقة 60.
مسلسل الفرص
- ارتقى المدافع المتقدم ليث أبو رحال للكرة المرفوعة من موقف ثابت دكها بقوة فوق مرمى الفيصلي (5).
- تقدم لاعب الأهلي بهاء الشملتي من الميسرة ورفع كرة بالمقاس على رأس خالد الدردور الذي سددها حسب الأصول تألق نور بني عطية في إبعادها لركنية (10).
- أرسل الروشدي كرة عرضية من الميمنة نحو رزق بني هاني الذي سددها وأبعدها الحارس عز الدين باللحظة الأخيرة (38).
- انطلق أمين الشناينة في ميسرة الأهلي وتجاوز أكثر من مدافع، وأرسل عرضية متقنة على رأس الروشدي لعبها نحو المرمى تصدى لها عز الدين (46).
- استقبل خالد الدردور الكرة الأمامية الطويلة لينفرد بالمرمى لكنه سدد بتهور فوق المرمى (51).
- انفرد عارف الحاج بمرمى الأهلي بعد خطأ فيفيان، وتألق الحارس عز الدين في التصدي له (61).
- تألق عز الدين في التصدي لرأسية رزق بني هاني (73).
- أنقذ المدافع ليث أبو رحال فريقه من هدف محقق، عندما أخرج كرة محمد الكلوب وهي في طريقها نحو المرمى (85).

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