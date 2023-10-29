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السلط يتأهل إلى نهائي كأس اليد وينتظر الفائز من الأهلي والعربي

10/29/2023 11:20:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بلغ فريق السلط المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة اليد لموسم 2023، وذلك بعد الفوز الذي حققه على فريق الحسين إربد بنتيجة 30-25، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في الدور قبل النهائي للبطولة.
ونجح السلط في اجتياز محطة الحسين بعد أن فرض سيطرته على مجريات الشوط الثاتي مستغلا الهجمات المضادة السريعة التي قادها محمود الهنداوي ومعتصم الدبعي وعيسى قطيشات والمحترف التونسي بلحاج، والتي سهل من مهمته قوة منافسه فريق الحسين إربد، الذي قدم أداء جيدا في الشوط الأول وتقدم مع نهايته بفارق 4 أهداف 15-11، واعتمد على حيوية لاعبيه حسن الصفوري وأحمد نايف ومعاذ عبيدات في تنفيذ الواجبات الهجومية التي اخترقت دفاعات السلط في العديد من المشاهد، وسجل منها العديد من الأهداف.
ويقابل فريق السلط في المشهد النهائي للبطولة المقرر عند الساعة السادسة من مساء يوم 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، الفائز من لقاء الأهلي والعربي، والذي يقام عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث ينتظر أن تحفل المباراة بكامل الندية والإثارة، خصوصا وأن الفريقين يضمان العديد من العناصر الجيدة سواء من أصحاب الخبرة أو اللاعبين الشباب.
ويذكر أن فريق الأهلي تأهل إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز الذي حققه على فريق القوقازي في الدور ربع النهائي بنتيجة 43-32، بينما جاء تأهل فريق العربي على حساب الكتة بعد أن تغلب عليه بذات الدور وبنتيجة 40-28.
وتعتبر بطولة كأس الأردن المسابقة الثانية من حيث الأهمية في البطولات الرسمية التي يقيمها الاتحاد سنويا، وهي مخصصة للفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، وتقام عادة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، حيث أقيمت البطولة في نسختها الحالية بمشاركة فرق (السلط والحسين والعربي والأهلي والقوقازي والكتة وكفرسوم ووادي السير ويرموك البقعة ويرموك الشونة وساكب وأم جوزة).
وكان اتحاد اللعبة ومنذ العام 1999، أطلق اسم الراحل نظمي السعيد على هذه البطولة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي لعبه الراحل السعيد في إدخال اللعبة إلى الأردن، ومساهمته الكبيرة والمميزة في نشرها في مدن ومناطق المملكة.

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