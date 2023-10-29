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المنتخب الوطني يزهو بذهبية القتال الجماعي في بطولة العالم للكراتيه

10/29/2023 11:20:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






توشح المنتخب الوطني للكراتيه بالميدالية الذهبية للقتال الجماعي في بطولة العالم التي اختتمت منافساتها يوم أمس في ‏‏العاصمة المجرية بودابست، بعد فوزه على نظيره المصري في المباراة النهائية بالنقاط 14-10، إثر انتهاء مباريات المنتخبين بالتعادل.
ومثل المنتخب الوطني في ‏بطولة العالم كل من محمد الجعفري، عفيف غيث، أحمد شديد، حسن المصاروة ، عبد الله حماد. ‏
وتعد الميدالية الذهبية الأولى للأردن في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم للكراتيه، علما بأن لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري، سجل أول من أمس، أول ميدالية في تاريخ ‏المشاركات الأردنية بالبطولة، من خلال إحراز الميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كغم.
ويتصدر ‏الجعفري الترتيب العالمي لوزنه برصيد 4920 نقطة، ‏وحقق ‏العام الحالي 3 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا في ماليزيا، ‏والدوري ‏‏العالمي في المغرب واليابان، ونال برونزية ‏بالدوري العالمي في مصر.‏‎ ‎
وبهذه النتيجة، يكون منتخب القتال الجماعي قد حقق بذلك العلامة ‏الكاملة، حيث فاز في جميع الأدوار المؤهلة إلى النهائي ‏دون خسارة نزال واحد، فتغلب في الدور ‏الأول ‏على كوسوفو 3-‏‏0 ، وفي الثاني فاز على إيطاليا 3-0، وفي ‏الدور ربع النهائي على ‏سلوفاكيا 3-0 وفي نصف النهائي فاز ‏على ‏أذربيجان 3-0. ‏‎
وفقد عفيف غيث فرصة نيل الميدالية البرونزية الثانية للأردن، للقتال الفردي لوزن تحت67 كغم‎‏ ، ليكتفي ‏بالمركز الخامس.‏
وأشاد موقع الاتحاد العالمي للكراتيه، بالإنجاز الأردني التاريخي الذي تحقق في بطولة العالم، وقال المدير الفني للمنتخبات الوطني المصري محمد إبراهيم لـ”الغد”:“تلقى الأردن بفضل الله، إشادة من قبل الاتحادات العالمي ‏والآسيوي ‏والعربي على إنجازه التاريخي في بطولة العالم، حقق لاعبو المنتخب ‏الوطني للقتال الجماعي نتيجة مميزة، ونفتخر بكل ‏تأكيد بالإنجازات ‏المشرفة، ونطمح لمزيد من الإنجازات في كافة البطولات”.‏
وأضاف:“خطفت الكراتيه الأردنية الأنظار في بطولة العالم وفي ‏بطولات الدوري العالمي والبطولات الآسيوية، وهذا نتيجة جهد ‏مميز ‏للاعبي المنتخب الوطني، الذي أصبح يشكل علامة فارقة على كافة ‏المستويات”.‏
من جهته، قال مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري:“فرحتنا كبيرة، ونفتخر بالإنجاز التاريخي الذي حققته الكراتيه الأردنية في ‏بطولة ‏العالم، أثمرت جهود المدير الفني محمد إبراهيم في ‏تحقيق نقلة نوعية ‏للكراتيه الأردنية على مستوى البطولات العالمية، كما أن عددا من ‏اللاعبين يتصدرون التصنيف العالمي لأوزانهم ‏من خلال نتائجهم المميزة ‏على كافة الأصعدة، نتطلع لمزيد من الإنجاز في البطولات المقبلة”.‏

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