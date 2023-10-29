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الأردن والسعودية: الأولوية لوقف حرب غزة

10/29/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً اليوم، في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة إزاء تطورات الحرب على غزة.

وأكد الوزيران خلال الاتصال أولوية وقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، وضرورة البناء على مشروع القرار الذي قدمه الأردن، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

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