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أين اختفت قواعد القانون الدولي الإنساني؟

10/29/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. أشرف الراعي






لطالما كان الفلسطينيون طوال الـ75 عاماً الماضية ضحايا الحرب الأساسيين في صراعهم مع إسرائيل. وطوال تلك المدة كانت دول الغرب - بعيداً عن هذا الصراع الذي كان فيه الفلسطينيون هم الطرف الأضعف - يتحدثون عن الحماية المقررة للمدنيين خلال النزاعات المسلحة، معتبرين ذلك بمثابة حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني، لا بل كانت الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تنفذها العديد من المنظمات الأجنبية تؤكد على أن ((نطاق الحماية خلال النزاعات المسلحة تشمل الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء والنازحين، إلى جانب الممتلكات المدنية العامة والخاصة)).
لقد تحمل المدنيون الفلسطينيون وما يزالون حتى اليوم يتحملون العبء الأكبر من ويلات الصراع مع إسرائيل؛ والذي أودى بحياة مئات الآلاف من المدنيين الذين تعرضوا للإبادة الجماعية والهجمات العشوائية، وعمليات الترحيل القسري، وأخذ الرهائن والاعتقال والنهب وغيرها من الجرائم الوحشية.. ومنها من بقي عالقاً في الذاكرة وما يزال العقل الجمعي العربي يستذكره حتى الآن؛ كمذبحة دير ياسين ومذبحة دير أيوب ومجزرة قلقيلية ومذبحة الأقصى الأولى ومذبحة الأقصى الثانية ومذبحة الخليل ومذبحة قبيا ومذبحة يازور وغيرها من المذابح والمجازر التي شكلت وما تزال تشكل وصمة عار في جبين الإنسانية وأسهمت في تكون الوعي الفلسطيني بالطريقة التي نراها حالياً، على الرغم من اعتماد اتفاقية جنيف الرابعة في العام 1949 كرد من قبل المجتمع الدولي على الحرب العالمية الثانية، وليس على ما جرى ويجري في فلسطين!
لقد كانت اتفاقيات جنيف قبل تاريخ 1949 تختص بالحماية للجرحى والمرضى والغرقى والمقاتلين الأسرى.. وأدركت ((الاتفاقية المعنية بالمدنيين أصلاً)) تغير طبيعة الحرب وحددت حماية قانونية يتمتع بها كل شخص لا ينتمي إلى قوات مسلحة أو جماعات مسلحة.. وشملت الحماية أيضاً الممتلكات المدنية، ومن هنا جاء اعتماد البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقية جنيف في 1977 ليؤكدا لاحقاً هذه الحماية، وضرورة أن يعامل المدنيون الواقعون تحت سيطرة القوات المعادية معاملة إنسانية في جميع الظروف، وحمايتهم ضد كل أشكال العنف والمعاملة المهينة بما فيها القتل والتعذيب، ومحاكمتهم بصورة عادلة توفر لهم جميع الضمانات القضائية الأساسية، لكن فيما يتعلق بالفلسطينيين بقيت المعايير مزدوجة حتى يومنا هذا، وهو أمر أصبح واضحاً ليس للعرب فقط بل للمجتمعات الغربية على حد سواء!
هذه النصوص القانونية التي تنص عليها المواثيق الدولية لا وجود لها في حياة الفلسطينيين؛ فاليوم يعاني الفلسطينيون ما يعانوه نتيجة القصف الذي يستهدف مساكن آمنة وأطفالاً ونساءً لا لذنب اقترفوه سوى لكونهم يعيشون في بقعة جغرافية محددة يرون فيها نصوص الاتفاقيات الدولية تنتهك بكل بساطة.. هذه النصوص التي يفترض أنها ((تتّسع لحماية المدنيين وتشمل الأفراد الذين يحاولون مساعدتهم لاسيما أفراد الوحدات الطبية والمنظمات الإنسانية أو هيئات الإغاثة، فضلاً عن النساء والأطفال والأشخاص المسنين والمرضى الذين يصنفون ضمن الفئات شديدة الضعف أثناء النزاعات المسلحة.. وكذلك الأشخاص الذين يفرون من بيوتهم فيصبحون نازحين داخل بلدانهم أو لاجئين؛ حيث يحظر القانون الدولي الإنساني الترحيل القسري عن طريق ممارسة التخويف أو العنف أو التجويع)).
إن الحماية التي تقررها جنيف وبروتوكولاتها للمدنيين حماية ((قاصرة)) لا بل تكون منعدمة في مقابل منطق القوة.. والتطبيق في الحالة الفلسطينية يقول إن ((لا وجود لهذا القانون. وما الكلام حوله سوى كلام أكاديمي نظري خيالي لا وجود له في الواقع؛ حيث يعاني المدنيون الفلسطينيون معاناة فائقة في كل النزاعات المسلحة.. وقد استهدفوا وتعرضوا لأعمال لا إنسانية بصورة لم تقم وزناً لهذا القانون، ولا لاتفاقيات جنيف ولا لاحترام حقوق الإنسان)).. والقادم أعظم.

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