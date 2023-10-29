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ويمكرون ويمكر الله

10/29/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يوسف عبدالله محمود







إذا صعق الجبار تحت قيوده
سيعلم أوجاع الحياة ويفهم "الشابي"
لن يطفئ الصهاينة نور الله مهما حشدوا من عتاد وسلاح، نور الله سيضيء أرجاء غزة طال الزمان أم قصر.
في عام 2006 وأثناء المؤتمر الدولي للمجتمع المدني لدعم الشعب الفلسطيني والذي تم تحت رعاية اللأمم المتحدة، صرح رئيس شبكة التنسيق الدولي لفلسطين فيليس بينيس "مرة أخرى تم ارتكاب جريمة التفرقة العنصرية من قبل دوله عضو في الأمم المتحدة، هذه الدولة هي إسرائيل".
فيليس بينيس كاتب يهودي، كتب في صحيفة هارتس الاسرائيلية هذه المفردات التي تفضح إسرائيل في مقاله ربط عنصرية اسرائيل بالعنصرية التي كانت متواجدة في جنوب افريقيا. كتب مقاله في 30 أغسطس 2007 وبمفرداته "إسرائيل اليوم دولة عنصرية". ما ذكره هذا الكاتب اليهودي يفضح سياسة عنصرية يتم ممارستها اليوم في غزة والضفة الغربية المحتلة.
لقد بلغت العنصرية الاسرائيلية حدا دفع إحدى نائبات الليكود ان تطالب باستخدام السلاح النووي في مقاومة المقاومة الفلسطينية، الفلسطينيون هم من الدرجة الثانية لا حقوق مدنية لهم، وصفهم نتنياهو بالحيوانات!
والعجيب أن أقوال رؤساء أميركا التي تتحدث عن ضرورة اقامة دولتين واحدة إسرائيلية واخرى فلسطينية هي مجرد شقشقة لسان، هي ضحك على الذقون.
الرئيس الأميركي الاسبق كارتر والذي كان مفاوض مقررات كامب ديفيد والفائز بجائزة نوبل للسلام ومؤلف كتاب "فلسطين سلام وليس تفرقة عنصرية"، صرح بأن هناك سياسة تفرقة عنصرية موجهة ضد الفلسطينيين وأن هذه التفرقة في بعض الحالات أقسى من معاملة ضد السود في جنوب أفريقيا.
الغريب أن هذا الرئيس نفسه يصرح بعد مدة انه سيدافع عن حق إسرائيل في الوجود معتمداً على مزاعم تقول انهم شعب الله المختار، أين المصداقية؟
واليوم يلقانا الرئيس الاميركي بايدن الذي يفتخر بأنه صهيوني وأنه مع اسرائيل في حربها الهمجية في غزة قلباً وقالباً.
في عام 2002 كتب ديزموند توتو وهو أسقف انغليكاني وفائز بجائزة نوبل سلسلة من المقالات في صحف رئيسية، ومما قاله: "ينبغي نزع الدعم عن إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي المحتلة".
أما السفير السوفيتي السابق في الأمم المتحدة "يكوف مالك" فقد اتهم إسرائيل بنشر "سياسة فصل عنصري ضد الفلسطينيين"
كم من الادانات لاسرائيل نمت وكم من القررارات في الأمم المتحدة طالبت إسرائيل بالانسحاب من الارض المحتلة عام 1967 لكن دون جدوى.
كُلها ضربت اسرائيل بها عرض الحائط الى حد جعل نتنياهو يتبجح في حديث مسرب له مع بعض أفراده المقربين: ان إسرائيل غير معنية بأي قرارات دولية ما دامت أميركا تدعمها وفي ظهرها!".
أتساءل في الختام: الى متى تستمر هذه العنجهية الاسرائيلية، لماذا لا يتم ردع هذا الكيان الغاصب؟
الى متى يرضى العرب بهذا الهوان وهم الذين يمتلكون إمكانات قادرة أن تلجم المعتدين ومن يقف وراءهم. لديهم أسلحة وموارد وبخاصة البترول، لماذا لا يدخل البترول المعركة؟ ألا تستحق فلسطين مثل هذه التضحية؟
أفيقوا يا عرب! فلسطين تستصرخكم، يوماً ما يا زعماء العرب ستقفون بين يدي الله. لا تثقوا بالحلول السلمية بعد المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، الدعم للفظي للعملية السلمية محض هراء.
أتساءل هنا: ما موقف الدول العربية التي وقعت اتفاقيات ثنائية مع إسرائيل بعض النظر عن نظامها العنصري؟ ما موقفها وهي ترى جثث شهداء غزة تجمعها المقابر الجماعية؟ ما موقفها إزاء هدم المساجد والكنائس والمستشفيات؟
لقد حاول اليهود قتل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عدة مرات لكن الله - تبارك وتعالى – نجّاه وحفظه.
يقول تعالى: "لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا" صدق الله العظيم.
ويقول سبحانه: "ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون وانما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار".

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