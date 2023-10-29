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6 ملايين يورو للمرحلة 2 من مشروع نظام معلومات النفايات الصلبة بالأردن

10/29/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان– تستعد وزارة البيئة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء نظام معلومات للنفايات الصلبة في الأردن، بقيمة إجمالية تقدر بنحو ستة ملايين يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
والمرحلة الأولى من المشروع التي أنهي العمل بها سابقا، والتي خصص لتنفيذها نحو أربعة ملايين يورو، جاءت ضمن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لوزارة الإدارة المحلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة.
وما يزال التعاون بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي مستمرا منذ سنوات طويلة، ومن خلال العديد من المشاريع المختلفة، أبرزها الآلية الأوروبية للجوار، غير أن تأطير العمل في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، جاء بعد إطلاق الخطة الوطنية للنمو الأخضر عام 2017، والتي تتضمن نحو 24 مشروعا، وفق مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية، ومدير وحدة الاقتصاد الأخضر د. جهاد السواعير.
وانبثق عن تلك الخطوة، ست خطط تنفيذية تغطي قطاعات الطاقة، والمياه، والنفايات، والزراعة، والسياحة والنقل، إلا أنه في عام 2021 طورت الخطة الوطنية، ليصار لتحديد 86 إجراء للتحول نحو الاقتصاد الأخضر في المملكة.
وسبق للأردن أن حصل على منحة بقيمة 40 مليون يورو عبر الصفقة الخضراء التي أطلقها الاتحاد الأوروبي؛ لمساعدته في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ جزء من تلك الإجراءات، تبعاً للسواعير.
وتتوزع المنحة بين دعم مقدم للموازنة العامة لتحقيق 8 مؤشرات في مختلف مجالات النمو الأخضر، في وقت خصص فيه مبلغ مالي آخر لإطلاق مشاريع في مجال الريادة الخضراء، على حد قوله.
ومن بين تلك المؤشرات، بحسبه، ما يسمى بالتدقيق الطاقي على المنشآت الصناعية، والذي من خلاله سيتم إعداد حوالي 60 دراسة في هذا المجال ما بين الأعوام 2023، و2024.
ويهدف التدقيق إلى "الوقوف على الإجراءات الواجب تنفيذها في تلك المنشآت الصناعية لتوفير الطاقة، واستغلال المردود المالي في إقامة مشاريع ذات علاقة بالبيئية الخضراء"، كما ذكر السواعير.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقد ساهم الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي بتخفيض نسب استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 25 % و22 %، وأكثر من 2000 طن من المواد الأولية سنويًا في 27 مصنعا في الأردن، وضمن مشروع سويتش ميد لنقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة المنفذ بين عامي 2015-2023.
ويهدف المشروع، الذي نفذته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ووحدة الإنتاج الأنظف، والمركز الوطني لبحوث الطاقة في الجمعية العلمية الملكية، وبالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمّان، ووزارتي البيئة والصناعة والتجارة والتموين، إلى "زيادة قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة، من خلال تزويدها بحلولٍ لتقليل استهلاك المواد الأولية والمياه، والطاقة وحماية البيئة".
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للجمعية، المدير التنفيذي لحلول الطاقة المستدامة فيها م. رأفت عاصي لـ"الغد"، أن "المشروع طبق في مرحلته الأولى منهجية الإنتاج الأنظف، والكفؤ في استخدام الموارد، ونقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة في 12 مصنعاً في مجال الأغذية".
وحقق المشروع، وفق قوله، "وفورات تزيد على 1.6 مليون دينار سنوياً، اذ وفر ما يزيد على 22000 ميجاواط ساعة من الطاقة؛ و63 ألف م3 من المياه، ونحو 400 طن من المواد الأولية سنويا".
وفي المرحلة الثانية من تطبيق هذه المنهجية في 15 مصنعا يعمل في مجال الأغذية، والكيماويات والبلاستيك، وصل حجم التوفير المحقق إلى 2.0 مليون دينار سنويا، كما ذكر عاصي.
وبين أن "المشروع ساعد بتزويد الجهات الوطنية ذات العلاقة بالمعلومات، والنتائج التي تثبت الفاعلية في تطبيق المنهجية لتحسين الأداء، وتبين أهمية مساندة القطاع الصناعي ليكون كفؤا في استغلال الموارد".
وأشار إلى أنه "نفذت العديد من نشاطات كسب التأييد التي نتج عنها تحديد أفضل أدوات السياسات التي تساعد في ذلك، حيث يشهد الأردن حاليا إطلاق العديد من الإستراتيجيات، وخطط العمل الهادفة لتوفير الدعم الوطني للقطاع الصناعي".
وخلال جولة ميدانية أجرتها "الغد" في منطقتي ماركا، وسحاب، وبتنظيم من الجمعية العلمية الملكية، جرى الالتقاء بأحد المستفيدين من تلك المشروعات، ممن يعملون في مجال الأدوية والعبوات الطبية، والمواد الكيماوية.
وتمكن أحد المصانع العاملة في مجال المواد الكيماوية المستفيدة من مشروع سويتش ميد لنقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة، من تحقيق نسب كبيرة في مجال توفير الطاقة، والمياه، واستخدامات الديزل، والتي قدرت بنحو 60 ألف يورو سنويا، بحسب مديره م. محمد خليل.
ولفت خليل لـ"الغد" الى أن "العديد من الخطوات اتخذت لتحقيق تلك النسب، من بينها عزل بعض الغرف للحفاظ على الحرارة، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة".
ومن بين الخطوات المتخذة كذلك، بحسبه "الاشتراك في مشروع الطاقة مع غرفة صناعة عمان، الذي ستستفيد منه نحو 100 شركة في الأردن".
وكان ذلك التوفير الذي حقق في مصنع المواد الكيماوية مماثلا لدى إحدى الشركات العاملة في مجال الأدوية والعبوات الطبية، التي من خلال اندماجها في مشروع سويتش ميد، تمكنت من تحقيق وفر سنوي إجمالي قدره 299490 دينارًا، في الطاقة، والمواد الخام.
ومن أجل تحقيق ذلك الوفر، حدد نحو 15 تدبيرا للتنفيذ في مجالات التوفير في المواد، وتقليل النفايات الصلبة، والحفاظ على الكهرباء، وتركيب نظام مراقبة، وتوفير الطاقة للآلات والمرافق، بحسب مدير الدائرة الهندسية في المصنع م. أحمد خضر.
و"قبلت الإدارة العليا في المصنع %93 من التدابير الخمسة عشر المحددة للتنفيذ، وتم تنفيذ 87 % منها بالفعل أو قيد التنفيذ"، وفق قوله.
وتلك الخطوات، كما ذكر "ستخفض نسبة استهلاك المواد سنوياً بنحو %0.8، واستخدامات الطاقة بنسبة %39.7 تقريبا".
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع كل عام تقليل 1322 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون والنفايات الصلبة بمقدار 15292 كجم من تنفيذ الخيارات المحددة.
ووفق بيانات مشروع سويتش ميد لنقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة، فإن "اعتماد نظم الإنتاج التي تسمح باستخدام أكثر كفاءة للموارد، والحد من توليد النفايات، والمواد الكيميائية الخطرة، ليس فقط قرارا جيدا لبيئة أفضل، بل يعد بمثابة إستراتيجية أعمال ذكية".
ويساهم التوفير المحقق باستخدام تلك النظم في "دعم الصناعات في الأردن عبر خفض البصمة البيئية وتكاليف الامتثال للتشريعات، وزيادة الأرباح والإنتاجية، وتحسين عائد الاستثمار"، بحسب البيانات ذاتها التي حصلت "الغد" على نسخة منها.
وشددت البيانات على أنه "مع ارتفاع أسعار المياه، والطاقة، والمواد الخام، أصبح من الصعب على الصناعات تحمل التكاليف المرتفعة في إنتاجها، خاصة إذا كانت تريد أن تظل قادرة على المنافسة في السوق".

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