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هل يسير العدوان البري للاحتلال على غزة نحو الفشل؟

10/29/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
موفق كمال






عمان- حتى مساء الأحد ، لم تستطع قوات الاحتلال الصهيوني البرية التوغل في أرض قطاع غزة، برغم الكثافة النيرانية المساندة لها، وبرغم حجم التسليح الذي تحظى به منذ اندلعت عملية "طوفان الأقصى" قبل أربعة وعشرين يوما.
وفق تصنيفات العسكريين في العالم، يعد جيش الاحتلال الصهيوني، القوة العسكرية الرابعة، وقد استخدم في حربة الأسابيع الثلاثة كل ما يخزنه في ترسانته العسكرية، وكل ما حصل عليه من الولايات المتحدة والحكومات الغربية من قذائف لمهاجمة المدنيين في غزة، ليقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، ويصيب أكثر من 20 ألفا منهم، غالبيتهم من الأطفال، دون أن يتمكن من كسر قوة المجابهة التي ينفذها مقاتلو المقاومة عبر استمرارهم بإطلاق الصواريخ على تجمعات قواته أو على مناطق الاحتلال، أو في اختراق خطوطه بمعارك متفرقة.
وحتى اللحظة، وربما بعدها، وفق توقعات خبراء عسكريين، لن تتمكن قواته من نيل مرادها في الحصول على صورة انتصار - ولو صغيرا، يمنح حكومته ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو هذه الفرصة.
الخبراء يتحدثون عن فشل فادح لهذه القوة الرابعة في مجابهتها لحركة مقاومة مسلحة، محاصرة منذ 17 عاما، واليوم يمنع عنها الماء والغذاء والاتصالات، ويرتكب بحق المدنيين في القطاع مجازر كل لحظة.
يقول الخبراء إن العدو يتكبد، خسائر لم تكن معهودة في قاموسه العسكري، وهو يحاول مجرد المحاولة، العبور بضعة أمتار بين السياج الفاصل على حدود القطاع البرية وتجمعات قواته، ولكن دون تقدم يذكر.
ويتساءلون، إذا كانت هذه القوة الاحتلالية الكبرى، لم تتمكن خلال 24 يوما من التقدم شبرا في أرض محاصر أهلها؛ جوا وبرا وبحرا، ومحرومون من الماء والكهرباء والوقود والاتصالات، فكيف في حال لو نفذ ما يسميه بالهجوم البري الكاسح؟ ما الذي ستواجهه قواته على أرض المعركة، ترتقب توغلهم، لتلتهمهم بغضبها ونيران مقاتليها وتكتيكاتهم؟
أمام كل هذا، يرى الخبراء أن الاحتلال، يتوسل حاليا تقدما على جزء من أرض القطاع، ليبدو كما لو أنه نوع من النصر، يظهر فيه أمام جمهوره بأنه استعاد اعتباره ولو نسبيا، بعد أن فقده بضربة، أصابته في مقتل أثناء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها مجموعة مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مناطق غلاف غزة المحتلة، ليتكبد فيها آلاف القتلى والأسرى والجرحى، وخسائر مادية واستخباراتية وعسكرية تسجل كهزيمة مذلة له لم تحدث على هذا النحو منذ 75 عاما.
ويرى الخبراء، بأن عملية القتل المفتوحة للاحتلال وبترخيص من الولايات المتحدة والحكومات الغربية في عدوانه على المدنيين في القطاع، لم تحقق له أي نتائج، فهو ما يزال عاجزا عن الوصول لأي هدف في عدوانه الدموي، ولن يستطيع تعويض فشله بقصف المدنيين.
صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلت عن مسؤولين في الحكومة الأميركية ما مفاده، بأن قوات الاحتلال "أوقف خطط اجتياح واسعة النطاق لغزة، مستعيضا عنها بتوغلات برية محدودة"، مبينين بأن مثل هذا العمل، "يتماشى مع اقتراح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي جاءت نصيحته بعدم التوغل الواسع داخل قطاع غزة"، حتى لا يخسر الاحتلال المعركة البرية.
ولم تأت هذه النصيحة، إلا بعد إدراك لما هي عليه روح قواته من انهيار، إلى جانب تخبط تكتيكاته في الوصول إلى أهداف عسكرية، إذ يقول العديد من جنوده الذين تعرضوا لهجمات مقاتلي المقاومة، بـ"أنهم يقاتلون أشباحا على أطراف القطاع".
خبير الدراسات الدفاعية اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار، قال إن النصيحة الأميركية، خرجت بعد تصريحات الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، التي أعلنت عن تصديهم لعدة هجمات، وألحقت بالاحتلال خسائر فادحة.
وحسب ابو نوار، فإن قوات الاحتلال البرية لم تتقدم حتى اللحظة في غزة، وما تزال تتأرجح في محاولات دخولها إلى أرض القطاع بين متر و500 متر في شمال غزة، مشيرا إلى أن الهجمات الأخيرة للمقاومة، كبدت العدو عشرات القتلى والمصابين، لافتا إلى أن نصيحة أوستن للاحتلال بعدم التوغل، مبنية على تجارب خسرتها القوات الأميركية سابقا في فيتنام وأفغانستان والعراق والصومال.
ورجح أبو نوار، أن يتوقف العدوان على القطاع، بعد انتهاء عملية التفاوض بين المقاومة ووسطاء الاحتلال، بشأن عملية تبادل للأسرى الموجودين عند المقاومة، والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وبعضهم قضى عقودا في سجون العدو.
وفي إشارة منه، إلى أن قوة المقاومة في تعطيل أي هجوم بري، لا تستند فقط على الأسلحة، وجهوزية المقاومين وإرادتهم الصلبة في القتال، وتكتيكاتهم الجديدة في التعامل مع الجيوش، بل بما تمتلكه أيضا من أنفاق وتكتيكات أخرى لم يكشف عنها، تساعدها في تحييد أي قوة تهاجمها، وهذه التجربة عاشتها الثورة الفيتنامية عندما هزمت أعتى قوة على الأرض، فكيف بقوة تصنف بأقل من القوى الأولى، أن تتمكن من مواجهة هذه الأسلحة التي تمتلكها مقاومة، لا تعتمد في قتالها على السلاح فقط، بل على خاصيات كالأنفاق، والتي يتحدث كثيرون أنها ستكون مقبرة لقوات الاحتلال.
أما اللواء المتقاعد ظاهر الطراونة، فأكد أن نصيحة أوستن في مكانها، فالعدو حتما سيتكبد خسائر لا أحد يتوقع حجمها ونتائجها عليه، في حال قرر توسيع عملياته البرية في غزة، مشيرا إلى أن اقتصار الحرب على جزء من شمال القطاع، قد يمكنه من التقدم بضعة أمتار، بعد آلاف الأطنان من القذائف التي أسقطها عليه، لكن ثمن ذلك، لن يمنحه أي شكل من أشكال النصر، لأنه سيدفع ثمن هذه الأمتار مقتل الآلاف من جنوده وآلياته، وهو يدفع الآن في محاولاته التقدم، جزءا من هذه الفاتورة الدموية.
وعدا ذلك، بين أن المقاومة الفلسطينية في غزة، لم تأبه لتهديدات العدو بالغزو البري، وكانت في تصريحاتها وما تزال تعلمه، بانها تنتظره ليفعلها، لأنها تعد له مقبرة في رمال غزة.
وفسر الطراونة، أن ما يحلم به العدو من احتلال جزئي، يسعى خلاله لرد اعتبار قوته العسكرية المحبطة، يؤكد أنه خسر المعركة وانتهى الأمر، فإذا هاجمت دولة تنظيما مقاتلا ولم تربح معركتها معه فهي خاسرة، والتنظيم إذا لم يخسر المعركة فهو منتصر، لأنه قادر على إعادة بناء نفسه، وتنفيذ أعمال قتالية من جديد، وربما بروح وتكتيكات أشد ضراوة من سابقاتها، مستشهدا بتجربة المقاومة خلال عدوان قوات الاحتلال على القطاع في العام 2012، وارتكابه مجازر وحشية فيه، مشيرا إلى أن الذي عاصر تلك المجازر من أبناء غزة، هو من يقاتل اليوم الاحتلال، وهو من أنجز عملية "طوفان الأقصى".
اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات، قال "ليس من السهولة على قوات الاحتلال تنفيذ عدوان بري على غزة"، مرجحا بأن احتمالية احتلال جزئي للشمال، يرتبط بمشروع قناة بنغوريون التي ستمر من هناك، وهي هدف إستراتيجي للعدو الذي يسعى لأن تكون بديلا عن قناة السويس.
لكن حاليا، أو في المدى المنظور، وفق الحسنات، فلن تنفذ قواته عمليات برية واسعة لعدة أسباب، أبرزها: أن ورقة الأسرى بيد "حماس"، وهي تضعف أي توجه لمثل هذه العملية، بالتوازي مع ضعف موقف نتنياهو أمام عائلات الأسرى: ماذا سيقول لهم في حال فشل بإعادتهم إلى أهليهم؟
وأشار إلى أن الاحتلال، يعلم بأن القوة العسكرية لـ"حماس" ما تزال في أوجها، وقادرة على صد أي هجمات، كما يحدث حاليا في تصديها لمحاولات تقدم الاحتلال لبضعة أمتار في الشمال، وهو ما نراه واضحا وجليا في عجزه عن تحقيق أي توغل، لذا يلجأ في الضغط على المقاومة لتحقيق أهدافه بقتل المدنيين عن طريق القصف الجوي.
وأضاف الحسنات، إن قوات الاحتلال مصابة بالوهن والإحباط، وتعيش حالة رعب كبير، ويتجلى ذلك في الشهادات التي تتسرب حولها، وما ترتطم به قياداتها من رفض أفرادها للأوامر، أو لجوء بعضهم للانتحار، أو وقوع آخرين في حالات إحباط وهروب من الخدمة.
وأشار إلى أن جنود الاحتلال، باتوا يدركون بأنهم يواجهون مقاتلين يمتلكون عقيدة إيمانية وعسكرية قوية، لافتا إلى أن الاحتلال فشل استخباراتيا في الاقتراب من الحصول على أي معلومات بشأن تكتيكات المقاومة، وأماكن انتشارها وقدراتها، وخططها في مواجهته برا، لذا نجد هجماته حتى الآن، أقرب للاستطلاع ليعرف قوة المقاومة ويجس نبضها، وكلما أصيب بالعجز من تحقيق شيء على الأرض، يقصف المدنيين.

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