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النقابات الصحية: بانتظار الإشارة لإرسال كوادر طبية ولوازم لغزة

10/29/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – في ظل ما يشنه الاحتلال الصهيوني من عدوان وحشي على الفلسطينيين في قطاع غزة، يدمر البيوت والبنية التحتية، والمرافق الصحية والمائية، والأراضي الزراعية، فإن العمل الإغاثي أصبح ضرورة ملحة لمساعدة الأهالي هناك للتخفيف من محنتهم الانسانية، لذا تنادت النقابات المهنية للقيام بدورها الانساني منذ اللحظة الأولى لهذا العدون المدمر على القطاع.
وقد شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية منذ السابع من الشهر الحالي، حراكا نقابيا واسعا شمل حملات تبرع مادية وعينية، وتبرع بالدم، وإطلاق نداءات إغاثة للمؤسسات الدولية والنقابية في العالم، وتجهيز قوافل مساعدة، للوصول الى اهالي القطاع.
كما لم تكتف النقابات بهذا الجانب، فقد تقدم مئات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، بالتبرع للعمل في القطاع حال فتح المعابر ودخولهم اليه، بمعداتهم وأجهزتهم وما يحتاجونه من مستلزمات صحية.
نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، أكد أن هناك نحو 850 طبيبا وطبيبة من التخصصات كافة، تقدموا بطلب الذهاب للقطاع، في مسعى إنساني منهم، للإسهام بتعزيز الكوادر الصحية هناك بإغاثة العزيين الذين يعيشون تحت قصف العدو الصهيوني المدمر للبشر والحجر منذ 24 يوما ومن دون توقف.
وقال الزعبي في تصريح لـ"الغد"، إن نحو 250 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات الجراحية، أبدوا رغبة في السفر للقطاع، التي باتت مستشفياته بأمسّ الحاجة لتخصصاتهم، نظرا لما يرد تلك المستشفيات من حالات، معظمها إصابات شديدة وكسور.
وشدد على أن النقابة مستعدة لإرسال مختلف الأدوات الجراحية والطبية التي يحتاجها الأطباء في مهمتهم التطوعية بالقطاع، ومن بينها أجهزة تستخدم بعلاج الكسور وفي أنواع مختلفة من الجراحات.
ولفت الزعبي، إلى أن النقابة تواصلت مع اتحاد الأطباء العرب والهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة "أطباء بلا حدود"، لمعرفة ما يحتاجه الأهل في القطاع المحاصر من تخصصات طبية وأدوات ومواد، لإيصاله الى الصامدين بغزة، وقد طرقت جميع الأبواب، لتمكينها من الوصول إليه.
بدوره، قال نقيب الممرضين خالد ربابعة، إن عدد الممرضين المتطوعين على رابط النقابة الإلكتروني وصل حتى أمس الى 573 ممرضا، مبينا أن النقابة تسعى الى إرسال 200 ممرض للقطاع حال سمح بدخولهم لمساندة الكادر الصحي هناك، مشيرا الى ان مجلس النقباء يعمل على التواصل مع الهيئة الخيرية، باعتبارها الجهة المخولة والوحيدة لإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع الواقع تحت حصار همجي، لم ترتكبه أكثر الجيوش إجراما في التاريخ.
وأكد ربابعة، أن هناك مجموعة ممرضين توجهوا خلال الأسابيع الماضية إلى معبر رفح، وانتظروا لنحو 5 أيام، لكنهم منعوا من الدخول إلى القطاع، فقرروا العودة أدراجهم إلى عمّان، على أمل إتاحة الفرصة لهم ثانية للدخول إلى غزة، ومساعدة الأهل هناك.
ولفت إلى أن النقابة، تنتظر مستجدات الوضع السياسي في غزة، مبينا أنه "في حال السماح لنا بدخول القطاع، فإننا سنرسل 200 ممرض ذوي اختصاصات عملية جراحية وإسعافية وطوارئ وعناية مركزّة، مزودين بكامل المستلزمات الدوائية.
وأوضح ربابعة، أن النقابة تواصلت مع نقابة ممرضي مصر بهذا الشأن، لتؤكد لهم النقابة المصرية، استعدادها لشراء المستلزمات من مصر بأسعار ذات تفضيلات وكميات أكبر.
من جانبه، قرر مجلس نقابة الصيادلة، التبرع بمبلغ 50 ألف دينار من صندوق دعم القضايا الوطنية ضمن حملة "طوفان الأقصى.. دواء وشفاء"، لافتة الى أنها شكلت لجانا في المحافظات لتنسيق جمع التبرعات.
ودعت الشركاء ومستودعات الأدوية والشركات وأعضاء الهيئة العامة وأبناء المجتمع كافة، إلى نصرة الأهل في غزة وتقديم الدعم العيني (الدوائي والمستلزمات الطبية) والنقدي لهم، في ظل ما يمرون به من ظروف صعبة، جراء العدوان الصهيوني الوحشي عليهم، واستهداف حياتهم وأرضهم.

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